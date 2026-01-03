Depuis 25 ans, Philippe Chéreau et Christophe Agius font vibrer chaque semaine les fans de catch en France. Leurs phrases culte (Simplement deux, Par-dessus la troisième corde…), leur authenticité et leur complicité hors pair font d’eux, l’un des duos de commentateurs les plus marquants de la télévision française.
Entre tensions, anecdotes longtemps gardées secrètes et confidences inattendues, Philippe Chéreau et Christophe Agius lèvent le voile sur les coulisses de leurs débuts, l’évolution du métier de commentateur et l’avenir que leur réserve la WWE. Un épisode sincère et intime où certaines vérités pourraient bien surprendre même leurs plus grands fans…
En 25 ans, le lien que Philippe Chéreau et Christophe Agius ont entretenu avec leurs fans a évolué. Dans cet épisode aussi drôle qu’émouvant, ils reviennent sur la place essentielle que ces derniers occupent, leur vision de l’avenir du catch et se confient sur leur équilibre pro/perso en dévoilant l’envers d’une complicité unique.
J’adorais les deux gars et leur présentation.
Mon catcheur préféré, c’était Kane, quand il avait encore son masque et les cheveux longs.
Puis j’ai appris que dans le catch, les catcheurs faisaient semblant de se frapper en grande partie, que tout ou presque était écrit à l’avance, et j’ai arrêté de regarder.
Je veux dire, quand on découvre que c’est pour de faux (même si je sais que c'est dangereux), quel est l’intérêt de continuer à regarder.
Mais bon, chacun son truc.
Dans tous les cas, c’était quand même de bons moments, souvent marrants, et avec deux excellents présentateurs.
Enfin bref, je regretterai Christophe et Philippe qui étaient très attachants et qui vont beaucoup me manquer.
Aujourd'hui quand tu vois en MMA ou boxe qu'une seule droite envoi le mec a tapis et que eux font limite comme dans DBZ avec 1000 coups échanger je comprend qu'on peut prendre ce "sport" pour un canular.
Mais avec le recul j'ai compris que c'est ouvertement du spectacle et non un sport de baston, c'est comme une pièce de théâtre. Les catcheurs sont acteurs et raconte une histoire. Par curiosité j'ai regardé Wrestlemania 40 (la pub était partout sur le web a ce moment) et frenchement j'ai adoré! L'ambiance du stade, les rebondissement dans les combats...oui c'est vraiment une pièce de théâtre mais l'américaine^^
J'ai repris plus de vingt ans après pour un ppv du Royal Rumble chez une connaissance avec Agius et Chéreau, ils étaient pas mal.