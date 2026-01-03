profile
[AB1] Un duo et deux légendes - Simplement (d)eux


Depuis 25 ans, Philippe Chéreau et Christophe Agius font vibrer chaque semaine les fans de catch en France. Leurs phrases culte (Simplement deux, Par-dessus la troisième corde…), leur authenticité et leur complicité hors pair font d’eux, l’un des duos de commentateurs les plus marquants de la télévision française.

Entre tensions, anecdotes longtemps gardées secrètes et confidences inattendues, Philippe Chéreau et Christophe Agius lèvent le voile sur les coulisses de leurs débuts, l’évolution du métier de commentateur et l’avenir que leur réserve la WWE. Un épisode sincère et intime où certaines vérités pourraient bien surprendre même leurs plus grands fans…




En 25 ans, le lien que Philippe Chéreau et Christophe Agius ont entretenu avec leurs fans a évolué. Dans cet épisode aussi drôle qu’émouvant, ils reviennent sur la place essentielle que ces derniers occupent, leur vision de l’avenir du catch et se confient sur leur équilibre pro/perso en dévoilant l’envers d’une complicité unique.


https://www.youtube.com/@ab1
    1
    Like
    Who likes this ?
    adamjensen
    posted the 01/03/2026 at 04:10 PM by yanssou
    comments (4)
    adamjensen posted the 01/03/2026 at 04:40 PM
    Je me souviens d’eux à l’époque de « Puissance Catch » sur RTL9.
    J’adorais les deux gars et leur présentation.
    Mon catcheur préféré, c’était Kane, quand il avait encore son masque et les cheveux longs.
    Puis j’ai appris que dans le catch, les catcheurs faisaient semblant de se frapper en grande partie, que tout ou presque était écrit à l’avance, et j’ai arrêté de regarder.
    Je veux dire, quand on découvre que c’est pour de faux (même si je sais que c'est dangereux), quel est l’intérêt de continuer à regarder.
    Mais bon, chacun son truc.
    Dans tous les cas, c’était quand même de bons moments, souvent marrants, et avec deux excellents présentateurs.
    grundbeld posted the 01/03/2026 at 05:00 PM
    adamjensen Dans un film ou une série tu sais aussi que c’est faux. Mais pourtant tu regardes parce que les rebondissements et l’intrigue te plaisent. Le catch c’est pareil. Sauf évidement que tous ne sont pas de bons acteurs et que toutes les histoires ne sont pas intéressantes. Et internet a également fait du mal à l’aura de ce business malheureusement.

    Enfin bref, je regretterai Christophe et Philippe qui étaient très attachants et qui vont beaucoup me manquer.
    marcelpatulacci posted the 01/03/2026 at 05:26 PM
    A mon époque c'était sur Canal+ avec 2 ou 3 mois de retard et avec Raymond Rougeau et Jean Brassard. Eux jamais connu, j'avais arréter pour les mêmes raison que adamjensen

    Aujourd'hui quand tu vois en MMA ou boxe qu'une seule droite envoi le mec a tapis et que eux font limite comme dans DBZ avec 1000 coups échanger je comprend qu'on peut prendre ce "sport" pour un canular.

    Mais avec le recul j'ai compris que c'est ouvertement du spectacle et non un sport de baston, c'est comme une pièce de théâtre. Les catcheurs sont acteurs et raconte une histoire. Par curiosité j'ai regardé Wrestlemania 40 (la pub était partout sur le web a ce moment) et frenchement j'ai adoré! L'ambiance du stade, les rebondissement dans les combats...oui c'est vraiment une pièce de théâtre mais l'américaine^^
    fritesmayo76 posted the 01/03/2026 at 07:17 PM
    Je me rappelle encore le catch sur canal + quand j'étais au collège (le samedi de mémoire), y avait Lex Luger, Kevin Nash, Sting etc, et surtout George Eddie au commentaires, ça envoyait du lourd.
    J'ai repris plus de vingt ans après pour un ppv du Royal Rumble chez une connaissance avec Agius et Chéreau, ils étaient pas mal.
