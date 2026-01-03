Depuis 25 ans, Philippe Chéreau et Christophe Agius font vibrer chaque semaine les fans de catch en France. Leurs phrases culte (Simplement deux, Par-dessus la troisième corde…), leur authenticité et leur complicité hors pair font d’eux, l’un des duos de commentateurs les plus marquants de la télévision française.



Entre tensions, anecdotes longtemps gardées secrètes et confidences inattendues, Philippe Chéreau et Christophe Agius lèvent le voile sur les coulisses de leurs débuts, l’évolution du métier de commentateur et l’avenir que leur réserve la WWE. Un épisode sincère et intime où certaines vérités pourraient bien surprendre même leurs plus grands fans…

En 25 ans, le lien que Philippe Chéreau et Christophe Agius ont entretenu avec leurs fans a évolué. Dans cet épisode aussi drôle qu’émouvant, ils reviennent sur la place essentielle que ces derniers occupent, leur vision de l’avenir du catch et se confient sur leur équilibre pro/perso en dévoilant l’envers d’une complicité unique.