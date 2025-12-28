Et s'apprête en toute logique à dépasser également la PlayStation 3.La PlayStation 5 aurait donc été vendu à 86,12 millions d'exemplaires dans le monde(contre 85,73 millions pour la Xbox 360).Elle dépassera dans très peu de temps la PlayStation 3 avec ses 87,4 millions de vente.Aucun doute que la PlayStation 5 dépassera sans mal la barre symbolique des 100 millions(ce qui en ferait la quatrième console de salon la plus vendu de Sony derrière la PS2, PS4 et PS1).Et toutes consoles confondues, la huitième la plus vendu de l'histoire du jeux vidéo!Un très beau succès en tout cas !