profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 559
visites since opening : 1176319
ouroboros4 > blog
La PlayStation 5 aurait dépassé les ventes de la Xbox 360
Et s'apprête en toute logique à dépasser également la PlayStation 3.

La PlayStation 5 aurait donc été vendu à 86,12 millions d'exemplaires dans le monde(contre 85,73 millions pour la Xbox 360).
Elle dépassera dans très peu de temps la PlayStation 3 avec ses 87,4 millions de vente.
Aucun doute que la PlayStation 5 dépassera sans mal la barre symbolique des 100 millions(ce qui en ferait la quatrième console de salon la plus vendu de Sony derrière la PS2, PS4 et PS1).
Et toutes consoles confondues, la huitième la plus vendu de l'histoire du jeux vidéo!

Un très beau succès en tout cas !



https://www.gamekult.com/actualite/la-ps5-aurait-depasse-les-ventes-de-la-xbox-360-et-s-apprete-a-manger-celles-de-la-ps3-3050867643.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/28/2025 at 02:12 PM by ouroboros4
    comments (12)
    perse9 posted the 12/28/2025 at 02:13 PM
    un echec de plus pour microsoft...pour ne rien changer
    raykaza posted the 12/28/2025 at 02:13 PM
    C'est grâce aux scalpers tout ça lol
    jenicris posted the 12/28/2025 at 02:17 PM
    La PS3 sera dépassé lors de cet exercice. Elle devrait dépassé les 100 millions facilement en fin de gen
    cail2 posted the 12/28/2025 at 02:20 PM
    Que dire si les stocks avaient été au rdv dès le début, la console graviterait autour des 100 millions à présent... Quand même pas mal pour une console qui dilue ses eclus avec le PC. Mais je doute qu'elle dépasse la PS4 et ses 117 millions (bon la PS5 a augmenté de prix 2 fois déjà sans parler de la raréfaction de la RAM qui va pas aider à baisser son prix).

    perse9
    Je pense que M$ n'est plus dans la course depuis qq années. Ce qui est bien dommage quand on repense à la 360.
    ouroboros4 posted the 12/28/2025 at 02:33 PM
    jenicris A voir pour la PS4
    Si la bulle de l'IA n'éclate pas et que Sony repousse la PS6, c'est possible que la PS5 finisse par la dépasser
    jenicris posted the 12/28/2025 at 02:44 PM
    ouroboros4 à voir l'impact sur le prix de la PS5. Il n'y aura pas de hausse d'ici avril car Sony a des stocks de mémoire jusqu'à cette période selon Tao. Et c'était avant tout ce foutoir donc ils l'avaient acheté a prix normal. Mais là les nouveaux stocks ça sera plein tarifs à cause des pénuries à cause de la bulle de l'IA et à mon avis comme Nintendo et Microsoft, le prix de leur console va augmenter a cause de cela au printemps prochain.

    A voir également l'impact de GTA6 et de combien sera cette hausse
    kurosu posted the 12/28/2025 at 03:06 PM
    cail2 elle dépassera la ps4, vu que la gen sera plus longue et que la ps6 va coûter chère, en tout logique la PS5 sera la console d'entrée de gamme pour la gen suivante.
    La ps6 va 'bider' comme la ps3
    walterwhite posted the 12/28/2025 at 03:12 PM
    Vu ses tarifs actuels, SONY dispose de plusieurs leviers pour dynamiser les ventes quand ils le souhaiteront.

    Ils peuvent faire mieux que le PS4
    magneto860 posted the 12/28/2025 at 03:13 PM
    La prochaine console ca pourrait être des jeux à 100 balles avec des graphismes IA bizarres, des pubs insérées toutes les x minutes et du full demat (donc plus cher), donc autant se lâcher sur la PS5 même si cette génération de jeux est globalement décevante.
    senseisama posted the 12/28/2025 at 03:21 PM
    Il paraît que vgchartz n'est pas une source viable. Mais ce ne m'étonnerait pas.
    pcverso posted the 12/28/2025 at 03:32 PM
    Xbox 360
    skuldleif posted the 12/28/2025 at 04:00 PM
    Incroyable
    Vive Sony Putin
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo