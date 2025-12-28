Et s'apprête en toute logique à dépasser également la PlayStation 3.
La PlayStation 5 aurait donc été vendu à 86,12 millions d'exemplaires dans le monde(contre 85,73 millions pour la Xbox 360).
Elle dépassera dans très peu de temps la PlayStation 3 avec ses 87,4 millions de vente.
Aucun doute que la PlayStation 5 dépassera sans mal la barre symbolique des 100 millions(ce qui en ferait la quatrième console de salon la plus vendu de Sony derrière la PS2, PS4 et PS1).
Et toutes consoles confondues, la huitième la plus vendu de l'histoire du jeux vidéo!
Un très beau succès en tout cas !
https://www.gamekult.com/actualite/la-ps5-aurait-depasse-les-ventes-de-la-xbox-360-et-s-apprete-a-manger-celles-de-la-ps3-3050867643.html
posted the 12/28/2025 at 02:12 PM by ouroboros4
perse9
Je pense que M$ n'est plus dans la course depuis qq années. Ce qui est bien dommage quand on repense à la 360.
Si la bulle de l'IA n'éclate pas et que Sony repousse la PS6, c'est possible que la PS5 finisse par la dépasser
A voir également l'impact de GTA6 et de combien sera cette hausse
La ps6 va 'bider' comme la ps3
Ils peuvent faire mieux que le PS4
Vive Sony Putin