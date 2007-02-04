profile
Décès de Jim Ward (Jack Krauser de Resident Evil 4)


Spoilers sur RE4 Original


Beaucoup de fans considéraient Jack Krauser comme l’un des meilleurs personnages du jeu, et sa scène de combat entièrement en QTE restait à l’époque l’un des moments les plus marquants en termes de réalisation.

Un easter egg était même caché dans le mode Mercenaries pour ce personnage. À l’image de Resident Evil Code Veronica, où l’on pouvait voir Wesker s’échapper en sous-marin dans ce mode, Jack Krauser survivait à l’explosion dans les ruines malgré ses blessures contre Leon.

De quoi laisser penser qu’il serait présent dans d’autres volets de la saga. Certaines théories de fans allaient même jusqu’à imaginer qu’il aurait pu devenir le Wesker de Leon.

Malheureusement, la mauvaise entente entre Shinji Mikami (le créateur de la série) et Capcom battait déjà son plein. Mikami n’a donc pas supervisé la version PS2, et Krauser y trouve finalement la mort, contre Ada dans cette réédition du jeu.

On retrouve néanmoins le personnage dans l’excellent Resident Evil: Darkside Chronicles sur Wii, toujours doublé par Jim Ward.

Jim Ward nous a quittés à l’âge de 66 ans après un long combat contre la maladie d’Alzheimer.


https://www.youtube.com/watch?v=sqEBAYkdfzA
    posted the 12/12/2025 at 01:15 PM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 12/12/2025 at 01:18 PM
    J’avais gardé une sauvegarde sur GameCube rien que pour refaire cette scène en boucle a l'époque… RIP.
    alucardhellsing posted the 12/12/2025 at 01:19 PM
    RIP
    burningcrimson posted the 12/12/2025 at 01:19 PM
    RiP.
    marcelpatulacci posted the 12/12/2025 at 01:46 PM
    Alzheimer mon Dieu...

    RIP Mr. Bad Ass
    byakuyatybw posted the 12/12/2025 at 02:16 PM
    Perte de la mémoire pire qu une douleur physique, handicap ou paralysie...
