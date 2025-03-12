profile
jaysennnin
8
Likes
Likers
jaysennnin
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 426
visites since opening : 920928
jaysennnin > blog
Clair Obscur Expedition 33, plus gros succès du Gamepass en 2025 et éloge du directeur de SandFall sur le service
https://x.com/Mohammed_Aigoin/status/1996231538506154424
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    link49, shinz0, junaldinho, ouken
    posted the 12/03/2025 at 07:09 PM by jaysennnin
    comments (7)
    grievous32 posted the 12/03/2025 at 07:18 PM
    Il ment, le Game Pass tue les jeux-vidéo d'après les experts.
    khazawi posted the 12/03/2025 at 07:20 PM
    grievous32 il tue les ventes sur Xbox plutôt
    guiguif posted the 12/03/2025 at 07:23 PM
    Il avait dit dans une interview que si il avait su il aurait demandé bien plus
    zekk posted the 12/03/2025 at 07:30 PM
    Je trouve que c'est un très beau résultat, il y a quand même de la concurrence sur le gamepass
    altendorf posted the 12/03/2025 at 07:32 PM
    grievous32 https://www.youtube.com/watch?v=AUTNebF4fSI
    ouken posted the 12/03/2025 at 07:34 PM
    Le game passe c'est un incontournable sur PC il y a pas a chier
    jaysennnin posted the 12/03/2025 at 07:44 PM
    guiguif je le comprends trop
    il pourra augmenter les tarifs pour leur prochain projet
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo