jaysennnin
blog
Clair Obscur Expedition 33, plus gros succès du Gamepass en 2025 et éloge du directeur de SandFall sur le service
https://x.com/Mohammed_Aigoin/status/1996231538506154424
4
Likes
Who likes this ?
link49
,
shinz0
,
junaldinho
,
ouken
posted the 12/03/2025 at 07:09 PM by jaysennnin
jaysennnin
comments (7)
7
)
grievous32
posted
the 12/03/2025 at 07:18 PM
Il ment, le Game Pass tue les jeux-vidéo d'après les experts.
khazawi
posted
the 12/03/2025 at 07:20 PM
grievous32
il tue les ventes sur Xbox plutôt
guiguif
posted
the 12/03/2025 at 07:23 PM
Il avait dit dans une interview que si il avait su il aurait demandé bien plus
zekk
posted
the 12/03/2025 at 07:30 PM
Je trouve que c'est un très beau résultat, il y a quand même de la concurrence sur le gamepass
altendorf
posted
the 12/03/2025 at 07:32 PM
grievous32
https://www.youtube.com/watch?v=AUTNebF4fSI
ouken
posted
the 12/03/2025 at 07:34 PM
Le game passe c'est un incontournable sur PC il y a pas a chier
jaysennnin
posted
the 12/03/2025 at 07:44 PM
guiguif
je le comprends trop
il pourra augmenter les tarifs pour leur prochain projet
