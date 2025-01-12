profile
Les meilleurs Zelda-like que vous connaissez ?
Article comme ça. Ça peut toujours servir à faire connaître des jeux aux gens on ne sait jamais en attendant le prochain jeu de la licence même si c'est certainement pas demain la veille qu'il va sortir.

Quoi qu'avec la cérémonie prochaine des games awards peut-être ? Il pourrait y avoir une annonce ?

On est en droit d'espérer.
    posted the 12/01/2025 at 07:13 PM by uram
    comments (13)
    shinz0 posted the 12/01/2025 at 07:18 PM
    Darksiders, Tunic, God of War 2018 et Ragnarök...

    J'aimerais tellement un gros studio qui essaye de concurrencer Zelda
    lautrek posted the 12/01/2025 at 07:19 PM
    Un que j'ai bien aimé et qui me faisait penser à Zelda, c'est okami.
    suikoden posted the 12/01/2025 at 07:21 PM
    Pour la retro : Landstalker que j'ai toujours prefere à Zelda 3, et Alundra
    shinz0 posted the 12/01/2025 at 07:22 PM
    lautrek Okami bien sûr
    micheljackson posted the 12/01/2025 at 07:24 PM
    En Zelda 3D, Darksiders 1 et Okami me viennent tout de suite à l'esprit,
    en Zelda 2D il n'y a rien qui... ah ben Suikoden vient de poster son message, en effet Landstalker était excellent, quant à Alundra... mouais y'a certaines énigmes qui étaient un peu trop prise de tête dans mes souvenirs.
    Sinon, il y avait la Légende de Thor 2 sur Saturn qui était cool...
    Mais bon, rien ne remplacera jamais les vrais Zelda 2D.
    Zelda 3 > ALL
    lautrek posted the 12/01/2025 at 07:26 PM
    shinz0 homme de goût

    uram le premier darksiders aussi.
    mercure7 posted the 12/01/2025 at 07:26 PM
    Tout dépend ce que t'appelles un "Zelda like" (et ce que tu recherches donc), car entre Zelda 3 et BotW, par exemple, on est pas du tout sur le même style de jeu du tout.
    uram posted the 12/01/2025 at 07:28 PM
    Merci pour votre participation.

    J'ignore si vous connaissez. Là, d'office, comme ça, je pense notamment à OceanHorn.
    micheljackson posted the 12/01/2025 at 07:30 PM
    mercure7
    Merci de rappeler que BotW et TotK ne sont PAS des Zelda.
    uram posted the 12/01/2025 at 07:32 PM
    Peu importe le style, mercure7. Un jeu qui fait plus ou moins penser à au moins un opus de la licence en question, qui s'inspire de ce caractérise le plus la série. Les combats, les énigmes, les donjons, les objets, graphismes etc.
    suikoden posted the 12/01/2025 at 07:32 PM
    micheljackson C'est justement le côté énigme que j'ai aime dans Alundra.
    Le pire c'est qu'en plus ma mere l'avais achete en espagne et je n'ai pas fais Espagnol xD
    L'énigme de la crypte j'avais demande a ma belle soeur de me traduire les epitaphes ^^
    Ca m'a pas empeche de beaucoup aimer le jeu. Et le fait que c'était le meme chara design que Landstalker a ppas mal joué j'avoue ^^
    zorroauditore posted the 12/01/2025 at 07:38 PM
    Immortal fenyx rising
    megadeth posted the 12/01/2025 at 07:41 PM
    Asterigos: Curse of the Stars
