Article comme ça. Ça peut toujours servir à faire connaître des jeux aux gens on ne sait jamais en attendant le prochain jeu de la licence même si c'est certainement pas demain la veille qu'il va sortir.



Quoi qu'avec la cérémonie prochaine des games awards peut-être ? Il pourrait y avoir une annonce ?



On est en droit d'espérer.