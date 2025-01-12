Article comme ça. Ça peut toujours servir à faire connaître des jeux aux gens on ne sait jamais en attendant le prochain jeu de la licence même si c'est certainement pas demain la veille qu'il va sortir.
Quoi qu'avec la cérémonie prochaine des games awards peut-être ? Il pourrait y avoir une annonce ?
On est en droit d'espérer.
posted the 12/01/2025 at 07:13 PM by uram
J'aimerais tellement un gros studio qui essaye de concurrencer Zelda
en Zelda 2D il n'y a rien qui... ah ben Suikoden vient de poster son message, en effet Landstalker était excellent, quant à Alundra... mouais y'a certaines énigmes qui étaient un peu trop prise de tête dans mes souvenirs.
Sinon, il y avait la Légende de Thor 2 sur Saturn qui était cool...
Mais bon, rien ne remplacera jamais les vrais Zelda 2D.
Zelda 3 > ALL
uram le premier darksiders aussi.
J'ignore si vous connaissez. Là, d'office, comme ça, je pense notamment à OceanHorn.
Merci de rappeler que BotW et TotK ne sont PAS des Zelda.
Le pire c'est qu'en plus ma mere l'avais achete en espagne et je n'ai pas fais Espagnol xD
L'énigme de la crypte j'avais demande a ma belle soeur de me traduire les epitaphes ^^
Ca m'a pas empeche de beaucoup aimer le jeu. Et le fait que c'était le meme chara design que Landstalker a ppas mal joué j'avoue ^^