Pour le moment on a affaire à un portage pas complètement optimisé bien que déjà plutôt correct.
Le principal problème vient des chutes de fps dans les villes où les jeu tourne littéralement à 25 fps quasi permanent. Le 30 fps n'est atteint que lorsque la charge CPU n'est pas trop intense.
On note également l'absence de la micro géométrie au sol, comme les mousses ou les petites herbes, ce qui est en soit plutôt logique.
L'eau est également étrangement downgradé, avec une absence de reflets bien étonnante surtout quand on a vu ce que Star Wars Outlaws réussissait à faire sur ce point là sur le même support.
Il semblerait que cette version nécessite encore pas mal de boulot, ce qui est malheureusement assez fréquent avec Ubisoft.
Je ne recommande pas l'achat en l'état. Mieux vaut attendre les quelques futurs patchs qui viendront améliorer tout ça.
quoi on va attendre la ps9 et la switch 5 ?
On attendra une potentielle vidéo de DF ( qui eux aussi peuvent se planter là dessus d'ailleurs... ) pour en savoir plus sur la résolution.
Le reste des points étant purement visuel, la vidéo est quand même legit.
Il y a un patch day one peut être ?
C'est la contrepartie pour vouloir faire tourner un jeu sur un hardware qui a 1-2 générations de retard...
cyr
GTA VI en 30 fps (sur PS5 j'imagine), tu as une source stp ?
djfab
Si seulement ils proposaient cette option mais nan le framerate est toujours la variable d'ajustement au détriment du graphisme.
“Je ne sais pas s'ils seront capables d'atteindre 60 images par seconde. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont viser 30 images par seconde – et un 30 images par seconde verrouillé, ce qui signifie qu'ils ne descendront jamais en dessous de ce niveau”, explique le développeur. Il ajoute que la priorité pour Rockstar va sans doute être de miser sur la stabilité, avec 30 fps constants, plutôt que de viser les 60 fps, pour la première version du jeu, qui sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.
Il précise que de futures mises à jour pourraient permettre d'atteindre les 60 fps sur les consoles de salon, peut-être au moment de la sortie sur PC. En ce qui concerne la PS5 Pro, il ne croit pas que GTA 6 y tournera à 60 fps au lancement, même en ayant recours au fameux PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), technologie de mise à l'échelle de l'image permettant d'augmenter le framerate sans perte de qualité graphique.
https://www.phonandroid.com/gta-6-pourrait-etre-bloque-a-30-fps-sur-ps5-et-xbox-series-x.html
Ce portage est bien plus pauvre que celui de SW Outlaws. Mais en même temps c'est pas les même développeurs.
Attendons de voir si ils arrivent à améliorer tout ça.
Après tout Cronos est sorti dans un état ridicule alors qu'après un patch majeur il a fini par ressembler à la version Serie S, système d'éclairage inclu.
C'est juste que les développeurs veulent sortir leurs jeux trop tôt, comme d'habitude...
skuldleif ouai mais la série s, a besoin d'une prise 230 volt et d'une télé....
Parfois faut savoir ce que l'on veut ou préfère.
cail2 il y a pas si longtemps, les jeux sur une consoles portable etais bien différents de ce que propose les consoles portables/hybride aujourd'hui.
Le même jeux. Seul les fps, la résolution, distance d'affichage bouge...
Apres 1 ou 2 génération de retard par rapport a quoi?
Elle fait tourner des jeux moderne (pas sortie sur ps4/one), avec une consommation très inférieure aux consoles traditionnelles....
Quand je démarre star wars outlaw , j'arrive toujours pas a comprendre comment il on fait pour que ca tourne ur switch2.
Cé dépend des développeurs mais si tu prends RE2, c'est 1080p 60fps.
"Verrouillé" ça veut surtout dire "ça n'ira pas au dessus", on est jamais à l'abri de chutes à des endroits / contextes précis.
lz
C'est aussi une console de salon en mode docké et là ça se défend nettement moins... Pour le mode portable, la Switch 2 est inattaquable pour le moment.
skuldleif
Le series S est plus une boite à stream qu'une console rétrospectivement. Son prix le reflète d'ailleurs bien.
cyr
Par rapport à une PS4 Pro ou une PS5 si on prend en compte le mode docké de la S2.
Bref le jeu sort le 15 en fait. On verra à ce moment là.
C’est pas une question de generation mais ton jeu qui doit tourner en consommant entre 10W et 40W (docké)
C’est comme ça, une console portable n’atteindra pad ce niveau, encore moins en 60fps
C’est un jeu exigeant, l’effort est louable mais restez realiste
cail2 la switch2 en docker serais proche d'une ps4 pro.
Tous en gérant du ray tracing et autre technologie récente, chose que la ps4 pro ne fait pas.