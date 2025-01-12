profile
Assassin’s Creed Shadows
2
Likers
name : Assassin’s Creed Shadows
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
donpandemonium
12
Likes
Likers
donpandemonium
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 62
visites since opening : 148961
donpandemonium > blog
Assassin's Creed Shadows Switch 2 : Besoin de patch en l'état


Pour le moment on a affaire à un portage pas complètement optimisé bien que déjà plutôt correct.

Le principal problème vient des chutes de fps dans les villes où les jeu tourne littéralement à 25 fps quasi permanent. Le 30 fps n'est atteint que lorsque la charge CPU n'est pas trop intense.

On note également l'absence de la micro géométrie au sol, comme les mousses ou les petites herbes, ce qui est en soit plutôt logique.

L'eau est également étrangement downgradé, avec une absence de reflets bien étonnante surtout quand on a vu ce que Star Wars Outlaws réussissait à faire sur ce point là sur le même support.

Il semblerait que cette version nécessite encore pas mal de boulot, ce qui est malheureusement assez fréquent avec Ubisoft.

Je ne recommande pas l'achat en l'état. Mieux vaut attendre les quelques futurs patchs qui viendront améliorer tout ça.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 12/01/2025 at 02:31 PM by donpandemonium
    comments (22)
    midomashakil posted the 12/01/2025 at 02:33 PM
    on est en 2025 et cette foutu du 60 fps n'est pas la norme
    quoi on va attendre la ps9 et la switch 5 ?
    donpandemonium posted the 12/01/2025 at 02:35 PM
    PS : Ne vous focalisez pas sur les 1440p de la résolution. Ce youtuber n'est pas terrible concernant le comptage des pixels et a déjà fait de multiples erreurs sur ce point là. Le jeu est vraisemblablement en 1080p.

    On attendra une potentielle vidéo de DF ( qui eux aussi peuvent se planter là dessus d'ailleurs... ) pour en savoir plus sur la résolution.

    Le reste des points étant purement visuel, la vidéo est quand même legit.
    elicetheworld posted the 12/01/2025 at 02:36 PM
    Sortir l'excuse du 2025 pour justifier qun jeu doit être en 60 fps......
    cyr posted the 12/01/2025 at 02:46 PM
    midomashakil gta6 est en 30 fps.....ça choque personne. Donc ou est le problème ?

    Il y a un patch day one peut être ?
    djfab posted the 12/01/2025 at 02:53 PM
    midomashakil : tu ne sais pas que la Switch 2 n'est pas aussi puissante que la PS5 parce que c'est une hybride !?... Tu n'auras pas d'open world détaillé comme celui là en 60 fps sur Switch 2, c'est impossible, ou alors peut-être en 500p !
    cail2 posted the 12/01/2025 at 03:03 PM
    midomashakil
    C'est la contrepartie pour vouloir faire tourner un jeu sur un hardware qui a 1-2 générations de retard...

    cyr
    GTA VI en 30 fps (sur PS5 j'imagine), tu as une source stp ?

    djfab
    Si seulement ils proposaient cette option mais nan le framerate est toujours la variable d'ajustement au détriment du graphisme.
    nicolasgourry posted the 12/01/2025 at 03:07 PM
    La Switch 2 c'est en gros la puissance d'une PS4 "pro", le 60FPS n'est pas la "norme" sur PS4 "pro", il me semble.
    nicolasgourry posted the 12/01/2025 at 03:16 PM
    cail2
    “Je ne sais pas s'ils seront capables d'atteindre 60 images par seconde. Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont viser 30 images par seconde – et un 30 images par seconde verrouillé, ce qui signifie qu'ils ne descendront jamais en dessous de ce niveau”, explique le développeur. Il ajoute que la priorité pour Rockstar va sans doute être de miser sur la stabilité, avec 30 fps constants, plutôt que de viser les 60 fps, pour la première version du jeu, qui sortira sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.
    Il précise que de futures mises à jour pourraient permettre d'atteindre les 60 fps sur les consoles de salon, peut-être au moment de la sortie sur PC. En ce qui concerne la PS5 Pro, il ne croit pas que GTA 6 y tournera à 60 fps au lancement, même en ayant recours au fameux PSSR (Playstation Spectral Super Resolution), technologie de mise à l'échelle de l'image permettant d'augmenter le framerate sans perte de qualité graphique.
    https://www.phonandroid.com/gta-6-pourrait-etre-bloque-a-30-fps-sur-ps5-et-xbox-series-x.html
    sandman posted the 12/01/2025 at 03:28 PM
    midomashakil même sur ps5 y'a pas beaucoup de jeux en 60 fps, alors sur switch2, à part les jeux nintendo, ca risque d'etre encore plus dur à trouver XD
    skuldleif posted the 12/01/2025 at 03:29 PM
    la series S est au dessus de ce que je vois , bon logique mais franchement quand on voit quelle coute 120€ d'occaz manette inclu ca me fume
    lz posted the 12/01/2025 at 03:35 PM
    cail2 : le matos n'a ni 1, 2 ou 3 gen de retard, c'est au contraire le meilleur matos possible actuellement pour une machine portable à moins de 500 balles
    donpandemonium posted the 12/01/2025 at 03:38 PM
    Skuldleif Oui c'est un peu ça que je reproche. Honnêtement il y a plus à tirer de la Switch 2 sur ce jeu que ce qu'on voit là je pense. Même la version Steamdeck a, par exemple, le parallax occlusion mapping sur le sol ( effet qui fait ressortir les petits reliefs comme les pierres ect... ), même dans les settings les plus low, alors que cette version Switch 2 ne l'a même pas...

    Ce portage est bien plus pauvre que celui de SW Outlaws. Mais en même temps c'est pas les même développeurs.

    Attendons de voir si ils arrivent à améliorer tout ça.

    Après tout Cronos est sorti dans un état ridicule alors qu'après un patch majeur il a fini par ressembler à la version Serie S, système d'éclairage inclu.

    C'est juste que les développeurs veulent sortir leurs jeux trop tôt, comme d'habitude...
    cyr posted the 12/01/2025 at 03:42 PM
    nicolasgourry merci

    skuldleif ouai mais la série s, a besoin d'une prise 230 volt et d'une télé....

    Parfois faut savoir ce que l'on veut ou préfère.

    cail2 il y a pas si longtemps, les jeux sur une consoles portable etais bien différents de ce que propose les consoles portables/hybride aujourd'hui.

    Le même jeux. Seul les fps, la résolution, distance d'affichage bouge...

    Apres 1 ou 2 génération de retard par rapport a quoi?

    Elle fait tourner des jeux moderne (pas sortie sur ps4/one), avec une consommation très inférieure aux consoles traditionnelles....

    Quand je démarre star wars outlaw , j'arrive toujours pas a comprendre comment il on fait pour que ca tourne ur switch2.
    losz posted the 12/01/2025 at 03:42 PM
    C'est quand même bien moche et en plus 25 fps, super..
    cyr posted the 12/01/2025 at 03:45 PM
    losz moche.....c'est pas le bon terme......
    cail2 posted the 12/01/2025 at 03:48 PM
    nicolasgourry
    Cé dépend des développeurs mais si tu prends RE2, c'est 1080p 60fps.
    "Verrouillé" ça veut surtout dire "ça n'ira pas au dessus", on est jamais à l'abri de chutes à des endroits / contextes précis.

    lz
    C'est aussi une console de salon en mode docké et là ça se défend nettement moins... Pour le mode portable, la Switch 2 est inattaquable pour le moment.

    skuldleif
    Le series S est plus une boite à stream qu'une console rétrospectivement. Son prix le reflète d'ailleurs bien.

    cyr
    Par rapport à une PS4 Pro ou une PS5 si on prend en compte le mode docké de la S2.
    donpandemonium posted the 12/01/2025 at 03:53 PM
    Ah ben tiens apparemment Ubisoft prépare un patch pour améliorer les performances et d'autres trucs dès le 15 décembre.... Non mais sérieux pourquoi pas attendre le 15 pour le sortir alors ??!! Ptain j'ai horreur de ces conneries marketing.

    Bref le jeu sort le 15 en fait. On verra à ce moment là.
    skuldleif posted the 12/01/2025 at 04:04 PM
    cail2 j'ai pas compris, la séries s est bien une console
    wickette posted the 12/01/2025 at 04:14 PM
    cail2 midomashakil
    C’est pas une question de generation mais ton jeu qui doit tourner en consommant entre 10W et 40W (docké)

    C’est comme ça, une console portable n’atteindra pad ce niveau, encore moins en 60fps

    C’est un jeu exigeant, l’effort est louable mais restez realiste
    cyr posted the 12/01/2025 at 04:35 PM
    donpandemonium rien ne sert de courir, il faut partir a point.

    cail2 la switch2 en docker serais proche d'une ps4 pro.
    Tous en gérant du ray tracing et autre technologie récente, chose que la ps4 pro ne fait pas.
    tripy73 posted the 12/01/2025 at 06:23 PM
    Pas étonnant quand on sait comment fonctionne Ubisoft (et d'autres) qui préfère tenir les deadlines intenables (fallaitle sortir avant Noël) et finissent leurs jeux à coup de mise à jour, comme ce AC qui est sortit non fini complètement (parcours, modes, etc.). Après pour cette version je pense que ça va faire comme pour Star Wars Outlaws, le jeu va continuer de s'améliorer/être optimisé au fil des mises à jour les prochains mois.
    gaymer40 posted the 12/01/2025 at 06:42 PM
    comparer un jeu pas encore sortie a des jeux avec de multiples MaJs
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo