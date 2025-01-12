Pour le moment on a affaire à un portage pas complètement optimisé bien que déjà plutôt correct.Le principal problème vient des chutes de fps dans les villes où les jeu tourne littéralement à 25 fps quasi permanent. Le 30 fps n'est atteint que lorsque la charge CPU n'est pas trop intense.On note également l'absence de la micro géométrie au sol, comme les mousses ou les petites herbes, ce qui est en soit plutôt logique.L'eau est également étrangement downgradé, avec une absence de reflets bien étonnante surtout quand on a vu ce que Star Wars Outlaws réussissait à faire sur ce point là sur le même support.Il semblerait que cette version nécessite encore pas mal de boulot, ce qui est malheureusement assez fréquent avec Ubisoft.Je ne recommande pas l'achat en l'état. Mieux vaut attendre les quelques futurs patchs qui viendront améliorer tout ça.