Vos écrans
Salut à tous

Mon bon LG CX 48 pouces de 6 ans vient de claquer cette semaine ! carte mere HS...
Je suis à la recherche donc d'un écran ou moniteur pour la PS5/Switch/PC.

J'essaie de m'inspirer des "tendances" actuelles.
Vous avez des modèles à me conseillez ? des différentes taille de dalle ?

Bref et vous sur quoi jouez vous ?

Merci ! Bon dimanche !

    posted the 11/30/2025 at 01:15 PM by mishinho
    comments (2)
    snave posted the 11/30/2025 at 01:27 PM
    Salut, je joue sur un Samsung S95F en 65 pouces. C'est une folie. Juste avant celle la, j'avais une S95C en 55 pouces. Ce sont tous 2 des QD-OLED.
    capsilver posted the 11/30/2025 at 02:01 PM
    regarde les videos de ppGarcia sur youtube par exemple.

    perso je suis sur video projecteur depuis plusieurs annees,beaucoup grand ecran, transportable , j ai aussi des lunette xreal one pro pour jouer.
    la gamme horrizon 20 de cette anne est top

    apres tout depend de ton budget
