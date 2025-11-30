Salut à tous



Mon bon LG CX 48 pouces de 6 ans vient de claquer cette semaine ! carte mere HS...

Je suis à la recherche donc d'un écran ou moniteur pour la PS5/Switch/PC.



J'essaie de m'inspirer des "tendances" actuelles.

Vous avez des modèles à me conseillez ? des différentes taille de dalle ?



Bref et vous sur quoi jouez vous ?



Merci ! Bon dimanche !



J'