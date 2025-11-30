Salut à tous
Mon bon LG CX 48 pouces de 6 ans vient de claquer cette semaine ! carte mere HS...
Je suis à la recherche donc d'un écran ou moniteur pour la PS5/Switch/PC.
J'essaie de m'inspirer des "tendances" actuelles.
Vous avez des modèles à me conseillez ? des différentes taille de dalle ?
Bref et vous sur quoi jouez vous ?
Merci ! Bon dimanche !
J'
posted the 11/30/2025 at 01:15 PM by mishinho
perso je suis sur video projecteur depuis plusieurs annees,beaucoup grand ecran, transportable , j ai aussi des lunette xreal one pro pour jouer.
la gamme horrizon 20 de cette anne est top
apres tout depend de ton budget