Tales of Berseria Remastered
name : Tales of Berseria Remastered
platform : Playstation 5
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Switch
Tales of Berseria Remastered sera censuré pour les joueurs japonais


Tout comme Tales of Xillia Remastered (voir ici) qui s'est vu des contenus modifiés, Tales of Berseria Remastered sera censuré ou plutôt ici ce sont les joueurs japonais en particulier qui auront la même version occidentale censurée que nous avions eu sur PS4. Bandai Namco continue donc l'altération des contenus de ces jeux pour passer les classifications d'âge.

Des joueurs japonais ainsi que le site Game*Spark ont remarqué que le trailer était basé sur la version occidentale du jeu. Bandai Namco confirme ce changement en présentant comme exemple sur le site web du jeu la scène où Laphicet Crowe se faisait empaler.



Ça me rappelle que Nintendo a imposé aux japonais la version occidentale censurée du remaster de Xenoblade X sur NS1, sur Wii U au Japon on avait notamment le choix de la taille de seins pour l'avatar.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/tales-of-berseria-remastered-to-use-international-censored-version-in-japan-too/
    posted the 11/20/2025 at 10:11 AM by masharu
    comments (8)
    tokito posted the 11/20/2025 at 10:53 AM
    Encore un jeu sacrifié sur l'autel du politiquement correct
    shirou posted the 11/20/2025 at 11:12 AM
    Se que je comprend pas, c'est qu'a l'époque ils ont justifié la censure en dehors du japon pour passer la classification Pegi et ESBR mais la, la version jap resmaster censuré aura la même classification d'age que la version ps4 non censuré (Cero B)...
    burningcrimson posted the 11/20/2025 at 11:23 AM
    Putain mais cette industrie va de mal en pie... Sérieux quoi.
    sonilka posted the 11/20/2025 at 11:26 AM
    C'est vrai que la version non censurée était d'une rare violence. Fallait vite réagir. Toujours plus grotesque. Tout ca pour gratter sur la classification d'age. Ce qui est d'une bêtise abyssale vu que le principal public de ce remaster sera les fans de la licence. La réflexion au sein des éditeurs n'est décidément plus de mise.
    shambala93 posted the 11/20/2025 at 11:30 AM
    Tellement minable l’industrie du divertissement…
    5120x2880 posted the 11/20/2025 at 11:52 AM
    Ils peuvent toujours jouer à la version Steam avec le patch de décensure, comme nous.
    marcelpatulacci posted the 11/20/2025 at 12:58 PM
    masharu Les photos de tes derniers articles je ne les vois plus persso alors qu'avant no soucis. Ptét ça dépend de la localisation de ton hébergeur d'images ou de la mienne.
    akinen posted the 11/20/2025 at 12:59 PM
    Et à côté, je regarde le remake d’higurashi sur Crunchyroll avec Zero ce sur sur les boyaux et têtes explosés des gamins de moins de 10 ans.

    C’est le monde à l’envers.

    Ps: dans baldur’s gate 3, on peut zigouiller des enfants gobelins s’ils sont ennemis. C’est très shingeki no kyojin tiers
