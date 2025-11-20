Tout comme Tales of Xillia Remastered (voir ici) qui s'est vu des contenus modifiés, Tales of Berseria Remastered sera censuré ou plutôt ici ce sont les joueurs japonais en particulier qui auront la même version occidentale censurée que nous avions eu sur PS4. Bandai Namco continue donc l'altération des contenus de ces jeux pour passer les classifications d'âge.
Des joueurs japonais ainsi que le site Game*Spark ont remarqué que le trailer était basé sur la version occidentale du jeu. Bandai Namco confirme ce changement en présentant comme exemple sur le site web du jeu la scène où Laphicet Crowe se faisait empaler.
Ça me rappelle que Nintendo a imposé aux japonais la version occidentale censurée du remaster de Xenoblade X sur NS1, sur Wii U au Japon on avait notamment le choix de la taille de seins pour l'avatar.
C’est le monde à l’envers.
Ps: dans baldur’s gate 3, on peut zigouiller des enfants gobelins s’ils sont ennemis. C’est très shingeki no kyojin tiers