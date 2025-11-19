Certains noms sont devenus indissociables de l’histoire du jeu vidéo.Des pionniers du gameplay aux maîtres de la narration, ces créateurs ont posé des fondations qui continuent d’influencer l’industrie aujourd’hui.Le père de Mario, Zelda, Donkey Kong. Celui qui a défini les codes du level design moderne et dont l’impact reste absolument colossal.Visionnaire, obsédé par la narration et le cinéma. Avec Metal Gear puis Death Stranding, il a prouvé qu’un jeu pouvait être une œuvre d’auteur.Le maître de la stratégie. Sans lui, pas de Civilization, et surtout pas cette vision du “one more turn” devenue un pilier du genre.L’architecte du “soulslike”, celui qui a remis la difficulté et l’exploration cryptique au centre. Un style devenu une référence.Tous ont un point commun : ils ont imposé une vision personnelle, parfois contre les tendances du moment… et l’industrie entière a fini par les suivre.D'autres noms que j'aurais oubliés ?