julie54 > blog
[Portrait] Les créateurs qui ont changé le visage du jeu vidéo
Certains noms sont devenus indissociables de l’histoire du jeu vidéo.

Des pionniers du gameplay aux maîtres de la narration, ces créateurs ont posé des fondations qui continuent d’influencer l’industrie aujourd’hui.

Shigeru Miyamoto
Le père de Mario, Zelda, Donkey Kong. Celui qui a défini les codes du level design moderne et dont l’impact reste absolument colossal.



Hideo Kojima
Visionnaire, obsédé par la narration et le cinéma. Avec Metal Gear puis Death Stranding, il a prouvé qu’un jeu pouvait être une œuvre d’auteur.



Sid Meier
Le maître de la stratégie. Sans lui, pas de Civilization, et surtout pas cette vision du “one more turn” devenue un pilier du genre.



Hidetaka Miyazaki
L’architecte du “soulslike”, celui qui a remis la difficulté et l’exploration cryptique au centre. Un style devenu une référence.



Tous ont un point commun : ils ont imposé une vision personnelle, parfois contre les tendances du moment… et l’industrie entière a fini par les suivre.

D'autres noms que j'aurais oubliés ?
    tags : miyazaki kojima miyamoto histoire du jeu vidéo sid meier créateurs jv
    posted the 11/19/2025 at 05:32 PM by julie54
    comments (13)
    masharu posted the 11/19/2025 at 05:42 PM
    Je suis sur qu'il y en a plus que 4 sur la période 1980-2010.
    flom posted the 11/19/2025 at 06:00 PM
    J aurai bien mis Ueda et son Ico aussi
    tlj posted the 11/19/2025 at 06:20 PM
    Ueda c'est certain : beaucoup de jeux se sont inspirés d'ico et de shadow of the colossus
    Et aussi David Cage qui a transformer les vieux point'n click en jeux narratifs cinematographiques à embranchements multiples (Les livres don't vous êtes le hero en jeu vidéo)
    tlj posted the 11/19/2025 at 06:23 PM
    Sujet très intéressant en tout cas : il y a d'autres créateurs qui ont forcément compté. J'ai envie de rajouter Eric chahi...
    tlj posted the 11/19/2025 at 06:26 PM
    Les frères houser pour la création de gta, incontournable. Je vais m'arrêter là, mais je compte sur les autres membres de gamekyo pour proposer d'autres créateurs incontournables
    parrain59 posted the 11/19/2025 at 06:40 PM
    les frères, Chris et Tim Stamper
    Yu suzuki
    sonilka posted the 11/19/2025 at 06:46 PM
    Avant meme de citer Miyamoto, j'aurais évoqué Gunpei Yokoi. Après y en a tellement rien qu'au Japon (S. Mikami, H. Kamiya, H. Sagakuchi, M. Sakurai ou E. Aonuma). Ou en occident avec J. Carmack, R. Garriott, G. Newell ou les frères Houser.
    ducknsexe posted the 11/19/2025 at 06:49 PM
    Peter Molyneux : populos, fable
    Gabe Newell : half life
    Tim et Chris Stamper : jeux rare
    Sakurai : kirby, Smash bros
    Shinji Mikami : Resident evil
    Hideki Kamiya : Devil May Cry , bayonetta
    Michel ancel :Rayman
    aros posted the 11/19/2025 at 06:54 PM
    tlj
    Totalement d'accord avec toi ! Pas encore fait Ico, mais entre Shadow of the Colossus (que j'ai fais pour la première fois ce week-end avec des amis dans sa version Playstation 4) et The Last Guardian (qui fut le premier de ses jeux au monsieur auxquels j'ai joué), clairement, le type est une brute ( )

    Et de ce que j'ai pu comprendre sans rien me spoiler, The Last Guardian reprend beaucoup de ce qu'il a fait avec Ico, donc je suis juste trop content de bientôt pouvoir m'y consacrer sur Playstation 3, l'occasion de refaire, mais cette fois-ci dans mon coin, Shadow of the Colossus (toujours sur Playstation 3).
    arrrghl posted the 11/19/2025 at 07:07 PM
    Yu Suzuki !
    raiko posted the 11/19/2025 at 07:35 PM
    Yu Suzuki est surement le plus gros manque, du même niveau que Miyamoto en terme d'impact sur l'industrie, mais juste moins connu. Sinon dans les créateurs qui ont fait évoluer le milieu je citerais aussi Tetsuya Mizugushi (SEGA Rally, Rez, Space Channel 5, Lumines, Meteos, ...)
    weldar posted the 11/19/2025 at 07:36 PM
    Frédéric Reynal: Alone in the Dark, LBA
    Jordan Mechner: Prince of Persia
    Yoko Taro: Nier, Drakengard
    Hironobu Sakaguchi : Final Fantasy
    Eric Chahi: Another World
    tlj posted the 11/19/2025 at 08:38 PM
    aros L'univers de Ueda est juste génial : le mariage entre le démesuré et l'intimiste. Si tu as aimé the last guardian tu devrais apprécié ico mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. J'espère toujours que plus de joueurs découvrent les jeux de Ueda car ils sont d'un certain point de vue hors normes et ne bénéficient pas d'un appui marketing important pour parler davantage au grand public. J'espère que son 4ème jeu sera tout aussi spécial que les autres
