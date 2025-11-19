Certains noms sont devenus indissociables de l’histoire du jeu vidéo.
Des pionniers du gameplay aux maîtres de la narration, ces créateurs ont posé des fondations qui continuent d’influencer l’industrie aujourd’hui.
Shigeru Miyamoto
Le père de Mario, Zelda, Donkey Kong. Celui qui a défini les codes du level design moderne et dont l’impact reste absolument colossal.
Hideo Kojima
Visionnaire, obsédé par la narration et le cinéma. Avec Metal Gear puis Death Stranding, il a prouvé qu’un jeu pouvait être une œuvre d’auteur.
Sid Meier
Le maître de la stratégie. Sans lui, pas de Civilization, et surtout pas cette vision du “one more turn” devenue un pilier du genre.
Hidetaka Miyazaki
L’architecte du “soulslike”, celui qui a remis la difficulté et l’exploration cryptique au centre. Un style devenu une référence.
Tous ont un point commun : ils ont imposé une vision personnelle, parfois contre les tendances du moment… et l’industrie entière a fini par les suivre.
D'autres noms que j'aurais oubliés ?
Et aussi David Cage qui a transformer les vieux point'n click en jeux narratifs cinematographiques à embranchements multiples (Les livres don't vous êtes le hero en jeu vidéo)
Yu suzuki
Gabe Newell : half life
Tim et Chris Stamper : jeux rare
Sakurai : kirby, Smash bros
Shinji Mikami : Resident evil
Hideki Kamiya : Devil May Cry , bayonetta
Michel ancel :Rayman
Totalement d'accord avec toi ! Pas encore fait Ico, mais entre Shadow of the Colossus (que j'ai fais pour la première fois ce week-end avec des amis dans sa version Playstation 4) et The Last Guardian (qui fut le premier de ses jeux au monsieur auxquels j'ai joué), clairement, le type est une brute ( )
Et de ce que j'ai pu comprendre sans rien me spoiler, The Last Guardian reprend beaucoup de ce qu'il a fait avec Ico, donc je suis juste trop content de bientôt pouvoir m'y consacrer sur Playstation 3, l'occasion de refaire, mais cette fois-ci dans mon coin, Shadow of the Colossus (toujours sur Playstation 3).
Jordan Mechner: Prince of Persia
Yoko Taro: Nier, Drakengard
Hironobu Sakaguchi : Final Fantasy
Eric Chahi: Another World