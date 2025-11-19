Alors qu'on attendait plutôt Xillia 2 Remastered, c'est finalement Tales of Berseria Remastered qui pointera le bout de son nez.
Le jeu est prévu sur Switch(pas Switch 2 apparement), PS5, Xbox S/X et Steam.
Dispo le 26 février 2026 sur consoles, et le 27 février sur Steam
tags :
posted the 11/19/2025 at 02:20 PM by ouroboros4
Mais j'achèterai, quand il sera petit prix, juste pour le plaisir de le refaire car c'est mon Tales préféré (Velvet Crow )
https://tenor.com/fr/view/sliders-dm-direct-messages-facebook-gif-10172686