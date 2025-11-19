profile
Tales of Berseria
name : Tales of Berseria
platform : PlayStation 3
editor : Bandai Namco Games
developer : Bandai Namco
genre : RPG
other versions : PlayStation 4
Tales of Berseria Remastered annoncé
Alors qu'on attendait plutôt Xillia 2 Remastered, c'est finalement Tales of Berseria Remastered qui pointera le bout de son nez.

Le jeu est prévu sur Switch(pas Switch 2 apparement), PS5, Xbox S/X et Steam.

Dispo le 26 février 2026 sur consoles, et le 27 février sur Steam

    posted the 11/19/2025 at 02:20 PM by ouroboros4
    comments (10)
    aros posted the 11/19/2025 at 02:24 PM
    adamjensen posted the 11/19/2025 at 02:24 PM
    Pas très malin de sortir ca le même jour que Resident Evil.
    guiguif posted the 11/19/2025 at 02:25 PM
    Il est deja en 60fps via la retro PS5, apres a voir la reso
    micheljackson posted the 11/19/2025 at 02:32 PM
    On va en arriver à un point où chaque jeu ressortira tous les ans avec 2 ou 3 améliorations et le numéro de l'année accolé au titre comme les FIFA.
    onimusha posted the 11/19/2025 at 02:33 PM
    et sinon les épisodes 2D ... jamais sorti du japon...
    shirou posted the 11/19/2025 at 02:35 PM
    Il a clairement pas besoin d'un remaster la version PS4 est plus que clean.

    Mais j'achèterai, quand il sera petit prix, juste pour le plaisir de le refaire car c'est mon Tales préféré (Velvet Crow )
    skk posted the 11/19/2025 at 02:54 PM
    Le trailer ne montre pas énormément de différences avec la version pc que j'ai.
    akinen posted the 11/19/2025 at 03:24 PM
    micheljackson tu parles de notre réalité actuelle ?
    zephon posted the 11/19/2025 at 03:48 PM
    akinen je me casse si c'est ça

    https://tenor.com/fr/view/sliders-dm-direct-messages-facebook-gif-10172686
    akinen posted the 11/19/2025 at 03:59 PM
    zephon j’ai une mauvaise nouvelle pour toi alors
