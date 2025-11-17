Je n'ai pas vu d'articles sur ce jeu, donc j'en profite pour indiquer la bonne performance de ce jeu gratuit sorti le 14 novembre.Vidéo de gameplayJ'ai une dizaine d'heures sur le jeu, c'est très beau, très fluide, pas de bugs pour l'instant, l'univers chinois est sympa à parcourir, un vrai open world à la zelda botw/elden ring, et le gameplay est top mais plutot compliqué pour le moment de gérer toutes les possibilités.