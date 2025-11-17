Je n'ai pas vu d'articles sur ce jeu, donc j'en profite pour indiquer la bonne performance de ce jeu gratuit sorti le 14 novembre.
Vidéo de gameplay
J'ai une dizaine d'heures sur le jeu, c'est très beau, très fluide, pas de bugs pour l'instant, l'univers chinois est sympa à parcourir, un vrai open world à la zelda botw/elden ring, et le gameplay est top mais plutot compliqué pour le moment de gérer toutes les possibilités.
Tout simplement c'est un jeu à USINE. Vous avez tellement de menu et de sous menu (meme apres 10h de jeu, de nouveaux menu se debloquaient) et impossible de savoir où aller pour retrouver tel ou tel menu.
Le loot pareil, enormement de gains, de pieces que vous ne savez meme plus à quoi sert quoi ni ce que vous gagnez.
Le jeu ne vous laisse pas respirer 1 seconde. C'est devenu emun enfer pour moi.
Pour les habitués des jeux asiat peutetre ils trouveront leur compte, mais pour les joueurs comme moi, impossible d'accrocher.
Je ne suis pas le seul avec cet avis, j'ai consulté et ça revient chez bcp. C'est pas un jeu pour nous occidentaux.
C'est un jeu mobile (sorti en chine) et la version mobile sortira aussi chez nous, et donc tout ce menu et reward c'est clairement du mobile.
Il a une plastique de jeu AAA mais le reste c'est du mobile à 100%. Faut aimer quoi.
Des menus partout, du loot partout, moi j'aime explorer, prendre mon temps, m'immerger dans l'univers etc... Le jeu m'en empêche. Bref pas pour moi hélas.