name : Where Winds Meet
platform : PC
editor : NetEase
developer : N.C
genre : action
other versions : Playstation 5
Where Winds Meet : SteamDB + vidéo de gameplay +Captures
Je n'ai pas vu d'articles sur ce jeu, donc j'en profite pour indiquer la bonne performance de ce jeu gratuit sorti le 14 novembre.



Vidéo de gameplay



J'ai une dizaine d'heures sur le jeu, c'est très beau, très fluide, pas de bugs pour l'instant, l'univers chinois est sympa à parcourir, un vrai open world à la zelda botw/elden ring, et le gameplay est top mais plutot compliqué pour le moment de gérer toutes les possibilités.





























https://www.wherewindsmeetgame.com/
    posted the 11/17/2025 at 08:03 PM by sandman
    comments (8)
    5120x2880 posted the 11/17/2025 at 08:17 PM
    Tout le monde me le survend dans mon entourage mais je résiste.
    masharu posted the 11/17/2025 at 08:42 PM
    Tain je voulais l'essayer j'ai pas assez d'espace sur ma PS5.
    malroth posted the 11/17/2025 at 08:43 PM
    J'ai joué 10h (j'etais hype de fou depuis des semaines) et j'ai desinstallé apres 10h de jeu (bcp comment aussi à partir ou comptent partir)

    Tout simplement c'est un jeu à USINE. Vous avez tellement de menu et de sous menu (meme apres 10h de jeu, de nouveaux menu se debloquaient) et impossible de savoir où aller pour retrouver tel ou tel menu.

    Le loot pareil, enormement de gains, de pieces que vous ne savez meme plus à quoi sert quoi ni ce que vous gagnez.

    Le jeu ne vous laisse pas respirer 1 seconde. C'est devenu emun enfer pour moi.

    Pour les habitués des jeux asiat peutetre ils trouveront leur compte, mais pour les joueurs comme moi, impossible d'accrocher.

    Je ne suis pas le seul avec cet avis, j'ai consulté et ça revient chez bcp. C'est pas un jeu pour nous occidentaux.

    C'est un jeu mobile (sorti en chine) et la version mobile sortira aussi chez nous, et donc tout ce menu et reward c'est clairement du mobile.

    Il a une plastique de jeu AAA mais le reste c'est du mobile à 100%. Faut aimer quoi.
    liberty posted the 11/17/2025 at 09:10 PM
    5120x2880 c'est un F2P. C'est gratos. Test et désinstalle si ça ne te plaît pas.
    torotoro59 posted the 11/17/2025 at 09:20 PM
    malroth j'ai ressenti exactement la même chose mais en 3h
    Des menus partout, du loot partout, moi j'aime explorer, prendre mon temps, m'immerger dans l'univers etc... Le jeu m'en empêche. Bref pas pour moi hélas.
    sandman posted the 11/17/2025 at 09:27 PM
    malroth torotoro59 Autant je suis d'accord sur les menus, c'est un peu le bordel, autant tu peux jouer plusieurs heures comme dans un dark souls sans toucher au menu et kiffer l'exploration. J'ai passé 1h à faire un donjon/grotte, super joli, des petites énigmes et du combat, je suis même au boss de la zone et j'arrive pas à le battre, mais aucun problème d'immersion, et j'ai jamais eu besoin d'ouvrir le menu à cause d'un soit disant pop up de menu.
    tlj posted the 11/17/2025 at 09:33 PM
    Ça ne donne vraiment pas envie pour plein de raisons que j'ai malheureusement la flemme d'énumérer. La réalisation graphique est décente en tout cas, c'est déjà ça on va dire
    ouken posted the 11/17/2025 at 11:04 PM
    Mon coup de coeur de l'année je sur kiff une baffe magistral !!
