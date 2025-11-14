Anime

Tatsuya Nagamine, le réalisateur phare de la Toei des 20 dernières années est décédé à seulement 54 ans on l'on doit notamment :



-l'arc du tournoi de la survie des Univers de Dragonball Super



-DragonBall super Broly



-Heartcatch Precure



-Happiness Charge Precure



-Saint Seiya Omega saison 2



Il avait aussi redonné ses lettres de noblesse à l'anime One Piece dont la réalisation était très decriée en ayant réalisé l'arc Wano et la première partie de l'arc Egg Head



Pour les plus anciens Nagamine était aussi connu pour avoir été l'assistant et un des héritier reconnu de Shigeyasu Yamauchi (Film Saint Seiya Asgard, Abel et Tenkai, Hades Sanctuary, Broly, Gogeta, arc boo de DBZ) et avait réalisé plusieurs épisodes de Hades Sanctuary.



La Toei a clairement perdu son meilleur réalisateur des 20 dernières années à un âge bien trop jeune.