articles : 327
visites since opening : 576569
kraken > blog
all
Mort du réalisateur Phare de Toei animation, Tatsuya Nagamine
Anime
Tatsuya Nagamine, le réalisateur phare de la Toei des 20 dernières années est décédé à seulement 54 ans on l'on doit notamment :

-l'arc du tournoi de la survie des Univers de Dragonball Super

-DragonBall super Broly

-Heartcatch Precure

-Happiness Charge Precure

-Saint Seiya Omega saison 2

Il avait aussi redonné ses lettres de noblesse à l'anime One Piece dont la réalisation était très decriée en ayant réalisé l'arc Wano et la première partie de l'arc Egg Head

Pour les plus anciens Nagamine était aussi connu pour avoir été l'assistant et un des héritier reconnu de Shigeyasu Yamauchi (Film Saint Seiya Asgard, Abel et Tenkai, Hades Sanctuary, Broly, Gogeta, arc boo de DBZ) et avait réalisé plusieurs épisodes de Hades Sanctuary.

La Toei a clairement perdu son meilleur réalisateur des 20 dernières années à un âge bien trop jeune.
    idd
    posted the 11/14/2025 at 11:03 PM by kraken
    comments (4)
    kikoo31 posted the 11/14/2025 at 11:32 PM
    rip
    burningcrimson posted the 11/15/2025 at 12:59 AM
    Rest In Peace
    bladagun posted the 11/15/2025 at 01:05 AM
    Arffff rip et merci
    jf17 posted the 11/15/2025 at 04:58 AM
    Rip, quand il était en charge des épisodes de dbs c'était le jour et la nuit
