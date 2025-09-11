profile
all
Banshee, une série exceptionnelle


Synopsis Banshee, une petite ville des Etats-Unis en territoire Amish, en Pennsylvannie, est quelque peu perturbée par un nouvel arrivant énigmatique, expert en arts martiaux, qui se fait passer pour le remplaçant du shérif récemment assassiné. Il a bien l'intention de faire régner la loi, mais à sa manière, concoctant des plans qui ne servent que son intérêt...

Quand une série est prenante et géniale, tu y pense encore, et c'est le cas pour Banshee que j'ai découvert récemment (elle date mais bon mieux vaut tard que jamais) composée de 4 saisons, cette série est absolument géniale, les personnages sont charismatiques, complexes et bien développés.

Le scénario est très bien écrit (mention spéciale à la saison 1 et 2) en nous dévoilant des intrigues à la fois travaillés et intelligentes sans oublier son lot de rebondissements qui nous tient en haleine, bien que ça s'essouffle lors de la dernière saison qui est moins intéressante, la conclusion reste malgré tout très réussi.

Porté par un Anthony Starr à la performance magistral, les scènes d'actions sont spectaculaires, le montage et la mise en scène sont bluffants et jouissives, c'est un plaisir à l'écran.

Banshee restera sans nul doute une des meilleurs série que j'ai pu mater, un modèle à suivre pour beaucoup.


    posted the 11/09/2025 at 11:39 AM by yanssou
    comments (8)
    victornewman posted the 11/09/2025 at 11:57 AM
    Lucas hood est une bonne personne en plus
    kevisiano posted the 11/09/2025 at 12:01 PM
    Dinguerie cette série
    adamjensen posted the 11/09/2025 at 12:09 PM
    En effet, c'est une excellente série.
    Je l'ai déjà vu deux fois.
    amario posted the 11/09/2025 at 12:10 PM
    Complètement
    shinz0 posted the 11/09/2025 at 12:29 PM
    Seulement 4 saisons mais excellentes
    Anthony Starr masterclass
    yanssou posted the 11/09/2025 at 12:40 PM
    victornewman et quel perso

    kevisiano adamjensen amario shinz0
    sosky posted the 11/09/2025 at 12:56 PM
    Banshee mais quelle claque à l’époque.
    Une série qui assume son côté série B mais avec une réal et une bande son du tonnerre.
    Et les persos sont super attachants, et Jobs

    La saison 4 a été charcutée à cause du budget de production et ça se sent ouais, vraiment dommage (exemple typique c’est le moment où je ne sais plus qui est attaché à une chaise entourée des mecs nazis et le combat se fait en off via un mouvement de caméra qui reste centré sur le mec attaché à la chaise j’étais trop deg )

    Tu devrais tester Warrioryanssou
    C’est par le Jonathan Trooper qui est aussi le créateur de Banshee.
    yanssou posted the 11/09/2025 at 01:52 PM
    sosky je testerai ça et oui vraiment dommage pour la saison 4, au moins la conclusion est réussi.
