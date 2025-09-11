Quand une série est prenante et géniale, tu y pense encore, et c'est le cas pour Banshee que j'ai découvert récemment (elle date mais bon mieux vaut tard que jamais) composée de 4 saisons, cette série est absolument géniale, les personnages sont charismatiques, complexes et bien développés.



Le scénario est très bien écrit (mention spéciale à la saison 1 et 2) en nous dévoilant des intrigues à la fois travaillés et intelligentes sans oublier son lot de rebondissements qui nous tient en haleine, bien que ça s'essouffle lors de la dernière saison qui est moins intéressante, la conclusion reste malgré tout très réussi.



Porté par un Anthony Starr à la performance magistral, les scènes d'actions sont spectaculaires, le montage et la mise en scène sont bluffants et jouissives, c'est un plaisir à l'écran.



Banshee restera sans nul doute une des meilleurs série que j'ai pu mater, un modèle à suivre pour beaucoup.