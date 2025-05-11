profile
Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 523
visites since opening : 1077819
ouroboros4 > blog
Xbox questionne ses fans à propos de Ghost of Yōtei, la dernière exclusivité PS5
Microsoft propose régulièrement des enquêtes aux membres Xbox Insider.
Si nous avons notamment eu droit à des questionnaires sur des jeux Xbox comme DOOM : The Dark Ages, c’est aujourd’hui une enquête sur la dernière exclusivité PlayStation qui est proposée aux joueurs.


Xbox veut connaître votre avis sur Ghost of Yōtei

En se rendant sur le hub Insider, les joueurs Xbox ont en effet eu la surprise de voir qu’une nouvelle enquête portait sur Ghost of Yōtei, le dernier gros hit de PlayStation. Sorti le 2 octobre dernier sur PS5, le jeu de Sucker Punch a reçu d’excellentes notes de la part de la presse et des joueurs, et Xbox veut savoir ce qu’en pense sa communauté.

Nous souhaitons connaître votre avis sur un jeu récemment sorti auquel vous avez peut-être joué. Si vous avez joué à Ghost of Yōtei depuis sa sortie, veuillez prendre une minute pour remplir un court sondage sur votre expérience.

Plusieurs questions sur le temps de jeu, la difficulté, l’accessibilité ou encore le fun procuré par le jeu vous sont donc posées, avec plusieurs réponses possibles. Difficile de savoir réellement ce que Xbox espère tirer d’une telle enquête.

La firme n’ayant pas vraiment de jeux similaires à Ghost of Yōtei dans son catalogue, il est possible qu’elle prépare le terrain pour un projet encore secret ou que les réponses servent à diverses productions en chantier. On pense par exemple à Fable, en développement depuis de nombreuses années maintenant et pour lequel Xbox pourrait vouloir récolter le maximum d’informations.

Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais réellement pourquoi Xbox s’intéresse à Ghost of Yōtei. Ce qui est certain en revanche, c’est que cette enquête est surprenante et si vous avez joué au jeu sur PS5, on vous encourage à donner votre avis depuis le Hub Insider.

https://www.xboxygen.com/News/341989-xbox-questionne-ses-fans-a-propos-de-ghost-of-yotei-la-derniere-exclusivite-ps5
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/05/2025 at 08:12 PM by ouroboros4
    comments (1)
    potion2swag posted the 11/05/2025 at 08:27 PM
    Mais lol
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo