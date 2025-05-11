Microsoft propose régulièrement des enquêtes aux membres Xbox Insider.Si nous avons notamment eu droit à des questionnaires sur des jeux Xbox comme DOOM : The Dark Ages, c’est aujourd’hui une enquête sur la dernière exclusivité PlayStation qui est proposée aux joueurs.En se rendant sur le hub Insider, les joueurs Xbox ont en effet eu la surprise de voir qu’une nouvelle enquête portait sur Ghost of Yōtei, le dernier gros hit de PlayStation. Sorti le 2 octobre dernier sur PS5, le jeu de Sucker Punch a reçu d’excellentes notes de la part de la presse et des joueurs, et Xbox veut savoir ce qu’en pense sa communauté.Nous souhaitons connaître votre avis sur un jeu récemment sorti auquel vous avez peut-être joué. Si vous avez joué à Ghost of Yōtei depuis sa sortie, veuillez prendre une minute pour remplir un court sondage sur votre expérience.Plusieurs questions sur le temps de jeu, la difficulté, l’accessibilité ou encore le fun procuré par le jeu vous sont donc posées, avec plusieurs réponses possibles. Difficile de savoir réellement ce que Xbox espère tirer d’une telle enquête.La firme n’ayant pas vraiment de jeux similaires à Ghost of Yōtei dans son catalogue, il est possible qu’elle prépare le terrain pour un projet encore secret ou que les réponses servent à diverses productions en chantier. On pense par exemple à Fable, en développement depuis de nombreuses années maintenant et pour lequel Xbox pourrait vouloir récolter le maximum d’informations.Malheureusement, nous ne saurons probablement jamais réellement pourquoi Xbox s’intéresse à Ghost of Yōtei. Ce qui est certain en revanche, c’est que cette enquête est surprenante et si vous avez joué au jeu sur PS5, on vous encourage à donner votre avis depuis le Hub Insider.