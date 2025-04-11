profile
ouroboros4 > blog
Microsoft : être un Ex-Boxeur
Ceci est une Xbox.
Niveau communication ils ont vraiment du mal


    posted the 11/04/2025 at 05:14 PM by ouroboros4
    comments (7)
    cyr posted the 11/04/2025 at 05:16 PM
    Tu est amoureux de xbox?

    Rien que la péniche a paris au lancement de la ps3, c'était quelque chose.
    ouroboros4 posted the 11/04/2025 at 05:18 PM
    cyr Non je suis amoureux de la communication foireuse de Xbox
    walterwhite posted the 11/04/2025 at 05:27 PM
    cyr La péniche a coulé comme le titanic en 2013 et ça coule encore et encore depuis.
    osiris67 posted the 11/04/2025 at 05:34 PM
    C est une société fantome cette boite. Jamais vu plus nulle comme constructeur, sans leur argents infini ils auraient fait une gene ou 2, y'en a qu'on coulé pour moins que ça.
    brook1 posted the 11/04/2025 at 05:47 PM
    osiris67 Ils auraient coulé avec la 360. Aucune entreprise n'aurait pu dépenser autant pour la catastrophe qu'a été RRoD . Ce sont des anomalies, les GAFAM.
    newtechnix posted the 11/04/2025 at 05:51 PM
    Ca donne pas envie ...

    Petite analyse...le mec déjà est un vieux, c'est étrange quand même comme cible et la musique de Rocky qui parle à tout une génération des années 80 le confirme.

    On pourrait s'interroger sur le fait que justement cette cible doit être en partie encore réfractaire au demat.

    conclusion:
    une publicité pour convaincre les vieux de passer au demat (puisque pour les jeunes ce n'est même pas une question)
    zekk posted the 11/04/2025 at 05:56 PM
    Le mec qui parle de la péniche, il y a deux gen pour défendre la comme foireuse ( mais marrante de MS) faut voir les réactions premiers degrés de ton article précédent, pour bien rire
