Microsoft : être un Ex-Boxeur
Ceci est une Xbox.
Niveau communication ils ont vraiment du mal
cyr
posted
the 11/04/2025 at 05:16 PM
Tu est amoureux de xbox?
Rien que la péniche a paris au lancement de la ps3, c'était quelque chose.
ouroboros4
posted
the 11/04/2025 at 05:18 PM
cyr
Non je suis amoureux de la communication foireuse de Xbox
walterwhite
posted
the 11/04/2025 at 05:27 PM
cyr
La péniche a coulé comme le titanic en 2013 et ça coule encore et encore depuis.
osiris67
posted
the 11/04/2025 at 05:34 PM
C est une société fantome cette boite. Jamais vu plus nulle comme constructeur, sans leur argents infini ils auraient fait une gene ou 2, y'en a qu'on coulé pour moins que ça.
brook1
posted
the 11/04/2025 at 05:47 PM
osiris67
Ils auraient coulé avec la 360. Aucune entreprise n'aurait pu dépenser autant pour la catastrophe qu'a été RRoD . Ce sont des anomalies, les GAFAM.
newtechnix
posted
the 11/04/2025 at 05:51 PM
Ca donne pas envie
...
Petite analyse...le mec déjà est un vieux, c'est étrange quand même comme cible
et la musique de Rocky qui parle à tout une génération des années 80 le confirme.
On pourrait s'interroger sur le fait que justement cette cible doit être en partie encore réfractaire au demat.
conclusion:
une publicité pour convaincre les vieux de passer au demat
(puisque pour les jeunes ce n'est même pas une question)
zekk
posted
the 11/04/2025 at 05:56 PM
Le mec qui parle de la péniche, il y a deux gen pour défendre la comme foireuse ( mais marrante de MS) faut voir les réactions premiers degrés de ton article précédent, pour bien rire
