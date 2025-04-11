SWITCH 2
Hardware 10.36m LTD (+4.54m) => Prévision 19m (+4m)
=> 3.68m US + 2.40m UE + 2.35m JP + 1.93m Autres
Software 20.62m LTD (+11.95m) => Prévision 48m (+3m)
=> 8.10m US+ 5.70m UE + 3.87m JP + 2.95m Autres
Mario Kart World : 9.57m LTD (+ 3.94m)
Donkey Kong Bananza : 3.49m LTD (nouveau)
SWITCH 1
Hardware 154.01m LTD (+ 0.91m) => Prévision 4m (-0.5m)
=> 58.98m US + 39.56m UE + 37.77m JP + 17.70m Autres
=> 96.99m Base + 31.10m OLED + 25.92m Lite.
Software 1,452.79 milliards (+37.16m) => Prévision 125m (+20m)
=> 630.63m US+ 423.82m UE + 285.42m JP + 112.93m Autres
Mario Kart 8 Deluxe : 69.56m (+ 700.000)
Animal Crossing New Horizons : 48.62m (+ 430.000)
Super Smash Bros Ultimate : 36.93m (+ 330.000)
Zelda Breath of the Wild : 33.34m (+ 300.000)
Super Mario Odyssey : 29.84m (+ 340.000)
Pokémon Ecarlate & Violet : 27.61m (+ 350.000)
Pokémon Epée & Bouclier : 26.96m (+ 120.000)
Zelda Tears of the Kingdom : 22.15m (+ 220.000)
Super Mario Party : 21.23m (+ 40.000)
New Super Mario Bros U DX : 18.53ms (+ 180.000)
Super Mario Party Jamboree : 8.64m (+1.16m pour 2 trimestres)
