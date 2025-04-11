profile
Dragon Quest III HD-2D
0
Likers
name : Dragon Quest III HD-2D
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
archesstat
15
Likes
Likers
archesstat
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 21
visites since opening : 34467
archesstat > blog
Dragon Quest 3 remake avant le 1/2?
Salut,

Je me demande s'il vaut mieux commencer par Dragon Quest 3 ou par le 1/2 ?
Si c’étaient les versions originales, je ne poserais pas la question, mais avec les changements qu’ils ont effectués dans l’histoire, je ne sais pas. Il me semble que le producteur en avait parlé, mais je ne m’en souviens plus.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/04/2025 at 12:26 PM by archesstat
    comments (11)
    temporell posted the 11/04/2025 at 12:27 PM
    Le 3 est le premier chronologiquement sur cette trilogie
    wantorx posted the 11/04/2025 at 12:33 PM
    Normalement 3 puis 1 et 2 mais je sais pas si ça change réellement de faire 1-2-3
    micheljackson posted the 11/04/2025 at 01:18 PM
    wantorx
    Et vu que le 11 se passe chronologiquement avant le 3, il faut les faire dans cet ordre 11>3>1>2

    Non mais, ne te prend pas la tête, fait les dans l'ordre 1,2,3 si tu veux, ça ne changera pas grand chose hein, tout ça c'est du chipotage de gros nerds
    noishe posted the 11/04/2025 at 01:50 PM
    Effectivement les devs ont dit que l'ordre recommandé pour les remakes était de commencer par le 3 puis 1/2, c'est bien pour ça qu'ils ont sorti le remake du 3 en premier. Si t'a une save du 3 en jouant au 1/2, tu peux aussi avoir deux armures bonus (pas ouf je précise, mais pour montrer que c'est bien l'ordre recommandé).

    micheljackson Dans l'absolu ça ne change pas grand chose, oui, mais quitte à choisir je recommanderai toujours l'ordre de sortie quelque soit la licence (1/2/3 pour les originaux, 3/1/2 pour les remakes). Y'a toujours des petites références en plus qui viennent enrichir l'expérience, la plupart des gens s'en foutent mais pour ceux qui apprécient d'avoir une continuité, c'est plus sympa
    ippoyabukiki posted the 11/04/2025 at 01:52 PM
    bah s'ils ont sorti le 3 avant c'est pour une raison. La nouvelle lecture c'est le 3 puis le 1 et le 2
    marcelpatulacci posted the 11/04/2025 at 02:14 PM
    micheljackson "11 se passe chronologiquement avant le 3, il faut les faire dans cet ordre 11>3>1>2"

    Sérieux ou tu déconne ????
    micheljackson posted the 11/04/2025 at 02:18 PM
    marcelpatulacci
    Absolument sérieux, quand tu finis le 11, donc avec la vraie fin, tu as même droit à une cinématique qui recrée le début du 3 : https://www.youtube.com/watch?v=dIUvHyiNRzE
    burningcrimson posted the 11/04/2025 at 02:28 PM
    Mieux vaut faire dans l'ordre 1,2 puis 3
    burningcrimson posted the 11/04/2025 at 02:30 PM
    Je parle de l'ordre de sortie des jeux originaux
    micheljackson posted the 11/04/2025 at 02:39 PM
    Hmm, d'après ce qu'on vient de me dire, il vaudrait mieux faire ces remakes dans cet ordre : 3>1>2 car il y aurait une très grosse surprise à la fin du 2.
    zephon posted the 11/04/2025 at 02:42 PM
    c'est nina dobrev sur la photo du haut ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo