Salut,
Je me demande s'il vaut mieux commencer par Dragon Quest 3 ou par le 1/2 ?
Si c’étaient les versions originales, je ne poserais pas la question, mais avec les changements qu’ils ont effectués dans l’histoire, je ne sais pas. Il me semble que le producteur en avait parlé, mais je ne m’en souviens plus.
posted the 11/04/2025 at 12:26 PM
Et vu que le 11 se passe chronologiquement avant le 3, il faut les faire dans cet ordre 11>3>1>2
Non mais, ne te prend pas la tête, fait les dans l'ordre 1,2,3 si tu veux, ça ne changera pas grand chose hein, tout ça c'est du chipotage de gros nerds
micheljackson Dans l'absolu ça ne change pas grand chose, oui, mais quitte à choisir je recommanderai toujours l'ordre de sortie quelque soit la licence (1/2/3 pour les originaux, 3/1/2 pour les remakes). Y'a toujours des petites références en plus qui viennent enrichir l'expérience, la plupart des gens s'en foutent mais pour ceux qui apprécient d'avoir une continuité, c'est plus sympa
Sérieux ou tu déconne ????
Absolument sérieux, quand tu finis le 11, donc avec la vraie fin, tu as même droit à une cinématique qui recrée le début du 3 : https://www.youtube.com/watch?v=dIUvHyiNRzE