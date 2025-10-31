Et oui, le jeu fait par les fans et la communauté sera finalement disponible pour tous et gratuitement le 23 novembre 2025 sur PC.
Ils ont finalement eu l'autorisation de le sortir.
TimeSplitters Rewind comportera bien les 3 jeux de la saga.
Cela leur aura apparemment pris plus de 10 ans, mais le résultat est là :
- 28 maps iconiques revisitées
- 91 personnages déjantés
- 41 armes
- 20 modes arcade
- 50 ligues arcade
- 32 challenges
- Les 3 campagnes histoire jouables en solo ou en co-op en ligne ou hors ligne
- Sans oublier le multijoueur jusqu'à 10 joueurs avec ou sans bots pour les parties endiablées !
PC uniquement.
Je vais le rajouter dans la description.
Je regrette de ne jamais avoir eu le futur perfect.....20€ quand la wii etais sortie...au lieu de ça j'ai pris pikmin 2....
Effectivement, tu n'a pas gagner au change.
J'avais adore le 2 !