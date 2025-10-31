profile
TimeSplitters : Rewind sera disponible, et gratuitement, le 23 Novembre 2025


Et oui, le jeu fait par les fans et la communauté sera finalement disponible pour tous et gratuitement le 23 novembre 2025 sur PC.
Ils ont finalement eu l'autorisation de le sortir.
TimeSplitters Rewind comportera bien les 3 jeux de la saga.
Cela leur aura apparemment pris plus de 10 ans, mais le résultat est là :

- 28 maps iconiques revisitées
- 91 personnages déjantés
- 41 armes
- 20 modes arcade
- 50 ligues arcade
- 32 challenges
- Les 3 campagnes histoire jouables en solo ou en co-op en ligne ou hors ligne
- Sans oublier le multijoueur jusqu'à 10 joueurs avec ou sans bots pour les parties endiablées !


https://www.timesplittersrewind.com/




































    tags : time time splitters rewind timesplitters timesplitters rewind splitters time splitters rewind timesplitters remake time splitters remake timesplitters remaster time splitters remaster timesplitters mod time splitters mod timesplitters fan
    marchand2sable, idd, plistter
    posted the 10/31/2025 at 04:17 PM by adamjensen
    comments (12)
    adamjensen posted the 10/31/2025 at 04:22 PM
    J'en ai passer du temps dessus, à l'époque, sur la version Gamecube, en Solo, comme en écran-splitté.
    hatwa posted the 10/31/2025 at 04:26 PM
    Sur quel format?
    adamjensen posted the 10/31/2025 at 04:27 PM
    hatwa
    PC uniquement.
    Je vais le rajouter dans la description.
    hatwa posted the 10/31/2025 at 04:34 PM
    adamjensen ok merci ; dommage
    cyr posted the 10/31/2025 at 04:50 PM
    adamjensen time spliter 2 également.

    Je regrette de ne jamais avoir eu le futur perfect.....20€ quand la wii etais sortie...au lieu de ça j'ai pris pikmin 2....
    yogfei posted the 10/31/2025 at 04:51 PM
    J'ai peur que niveau gameplay ca ai trop vieilli pour etre encore fun...
    marchand2sable posted the 10/31/2025 at 04:53 PM
    Vraiment bien ce FPS, mais le gameplay a pris un sacré coup de vieux vu la bande annonce. Bravo pour le boulot a la team en tout cas.
    amario posted the 10/31/2025 at 04:54 PM
    Qu'ils le portent sur SW2 je le prend direct
    adamjensen posted the 10/31/2025 at 04:58 PM
    cyr
    Effectivement, tu n'a pas gagner au change.
    janolife posted the 10/31/2025 at 05:18 PM
    Je prie pour une version console…20 balles, je prends.
    xhander posted the 10/31/2025 at 05:58 PM
    Moi qui ne suis pas très FPS, je me suis éclaté sur Time Splitters 2. Je me souviens d'une map multijoueur sur laquelle j'avais placé que des bots de canards... L'enfer de les entendre cancaner non stop en courant comme des demeurer partout
    suikoden posted the 10/31/2025 at 06:42 PM
    Trop bien !
    J'avais adore le 2 !
