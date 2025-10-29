Matt Booty a raison : Xbox n'est pas seulement en concurrence avec les consoles, mais aussi avec TikTok et les films. C'est une question de temps et d'attention. Il ne suffit pas d'avoir d'excellents jeux, il faut aussi se démarquer. Autrefois, les pochettes de jeux et les publicités télévisées nous convainquaient ; aujourd'hui, il faut se démarquer dans un tourbillon d'informations.

« La concurrence du jeu vidéo n'est pas le jeu vidéo. La concurrence du jeu vidéo, ce sont le format vidéos courtes. Nous allons être partout, sur toutes les plateformes. »

« L'industrie du jeu vidéo est en concurrence pour capter l'attention des consommateurs plutôt que pour rivaliser entre ses différents produits. »

"Nous sommes en train de perdre la prochaine génération au profit de TikTok. La concurrence dans le domaine des jeux vidéo ne vient pas de Xbox et Nintendo. Elle vient de tout ce qui, dans l'air du temps, peut vous détourner de vos activités de jeu."