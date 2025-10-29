profile
Laura Fryer , Shawn Layden, Jim Ryan , Satya Nadella " Tiktok est notre concurrent"
Laura Fryer

Matt Booty a raison : Xbox n'est pas seulement en concurrence avec les consoles, mais aussi avec TikTok et les films. C'est une question de temps et d'attention. Il ne suffit pas d'avoir d'excellents jeux, il faut aussi se démarquer. Autrefois, les pochettes de jeux et les publicités télévisées nous convainquaient ; aujourd'hui, il faut se démarquer dans un tourbillon d'informations.


https://x.com/realLauraFryer/status/1983541898808861020


Satya Nadella


« La concurrence du jeu vidéo n'est pas le jeu vidéo. La concurrence du jeu vidéo, ce sont le format vidéos courtes. Nous allons être partout, sur toutes les plateformes. »


https://www.videogameschronicle.com/news/microsofts-ceo-agrees-xboxs-competition-isnt-other-gaming-platforms-its-tiktok/

Jim Ryan :

« L'industrie du jeu vidéo est en concurrence pour capter l'attention des consommateurs plutôt que pour rivaliser entre ses différents produits. »


https://www.playstationlifestyle.net/2021/07/18/jim-ryan-on-playstation-competitors/

Shawn Layden :

"Nous sommes en train de perdre la prochaine génération au profit de TikTok. La concurrence dans le domaine des jeux vidéo ne vient pas de Xbox et Nintendo. Elle vient de tout ce qui, dans l'air du temps, peut vous détourner de vos activités de jeu."


https://www.newsweek.com/entertainment/ex-playstation-head-says-video-game-industry-losing-next-generation-tiktok-1995571
    posted the 10/29/2025 at 06:46 PM by skuldleif
    comments (2)
    newtechnix posted the 10/29/2025 at 06:51 PM
    Cela fait partie de la guerre du temps de cerveau disponible conceptualisé il y a des années.

    Ensuite tiktok s'attaque au public casual... pour qui une vidéo d'un petit chat sera toujours fort qu'un AAA 4K 120FPS.
    zekk posted the 10/29/2025 at 06:51 PM
    On va le publier combien de fois ?
