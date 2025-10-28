Actualités et astuces pour Star Citizen
Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen. Tu souhaites te renseigner et comprendre l'univers du jeu ? Échanger sur ce projet fou de Chris Roberts ? Râler sur le prix d'un vaisseau ou d'un véhicule ? Te créer un compte sur le site officiel du jeu ? Un referral code Star Citizen valide ? Savoir s'il faut plutôt un Aurora ou un Mustang ? Te plaindre de tes FPS aux fraises sur le jeu ? Tu es au bon endroit.
codereferral > blog
all
At0mium prend son pied sur Star Citizen
Star Citizen
At0mium (chaîne Twitch) vient de publier une vidéo de plus de deux heures pour partager son expérience vécue en live sur Star Citizen. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a particulièrement apprécié.

N'étant pas un joueur assidu de la simulation spatiale de Chris Roberts, sa vidéo est doublement intéressante, puisqu'il passe par de nombreuses situations très variées, tout en gardant un œil néophyte et enthousiaste. Sa longue vidéo (2h30) et ainsi aussi amusante qu'intéressante, pour ceux qui connaissent le jeu comme ceux qui pourraient ainsi le découvrir par son intermédiaire.



Pour rappel, si vous souhaitez vous lancer, le starter pack CitizenCon 2955 est toujours en vente sur le site officiel du jeu, et vous propose pour 47€ l'excellent Avenger Titan (vaisseau d'ailleurs utilisé par At0mium dans sa vidéo) accompagné d'une skin spéciale, ainsi qu'une armure complète et une arme pour clairement faciliter vos premier pas.
At0miumVOD - https://www.youtube.com/@At0mium_VOD
    comments (11)
    potion2swag posted the 10/28/2025 at 04:45 PM
    En meme temps c'est son daron aux manettes.
    micheljackson posted the 10/28/2025 at 04:55 PM
    Oui bon, faut dire que ce gars c'est un peu le ravi de la crèche,
    il s'émerveille de peu et il est toujours content
    Je l'envie, en fait
    mrpomme posted the 10/28/2025 at 05:13 PM
    J'ai arrêté à 6min30 quand il dit "ah les ascenceurs faut attendre c'est trop bien géré".
    gaymer40 posted the 10/28/2025 at 05:28 PM
    Ato
    burningcrimson posted the 10/28/2025 at 05:50 PM
    Nan mais on l'aime bien At0 mais bon voilà quoi
    segatendo posted the 10/28/2025 at 05:54 PM
    Micheljackson Ça s’appelle ne pas être en dépression.
    C’est ce qui ce passe quand dans ta vie tout va bien et que tu prends le temps d’apprécier, sans être blasé matin, midi et soir ????
    Sans que ça te soit adressé directement, on a des spécialistes en la matière sur ce site, des ceintures noir de « tout est nul, ma vie est nul, donc ton jeu est nul »
    micheljackson posted the 10/28/2025 at 06:00 PM
    segatendo
    ça s'appelle aussi "une phase maniaque" chez les bipolaires
    jacquescechirac posted the 10/28/2025 at 06:08 PM
    micheljackson "Le ravi de la crèche"
    mais c'est tellement ça mon gas!
    At0mium, tjrs à être INSTANTANÉMENT ultra en joie sur un jeu, quitte à en faire des caisses parfois.
    Une sorte "d'animateur" de youtube quoi
    Après, c'est son boulot
    segatendo posted the 10/28/2025 at 06:50 PM
    Micheljackson Je ne sais pas si c’est des phases « maniaque » ou de « bipolarité » mais j’apprécie bien plus un gars qui est enchanté par ce qu’il voit, en l’occurrence les jeux vidéo, que des gars blasés de TOUT !
    Le traitement ne serait pas de meilleurs jeux, mais une consultation chez un bon psychiatre, une femme dans leur vie, ou, égarons nous un peu, un plus gros penis (paraît que ça frustre et donc ça rend aigri un grand nombre)
    Une des raisons pour laquelle je ne participe quasiment plus aux forums et autres, c’est justement cette ambiance de « Je suis blasé de tout, donc je vais tout faire pour te pourrir la joie que te procure ton jeu »
    pcsw2 posted the 10/28/2025 at 07:04 PM
    En meme temps le jeu est une claque on ne peux que etre émerveillé quand on y joue .
    micheljackson posted the 10/28/2025 at 07:05 PM
    segatendo
    Tu sais, si tu voulais juste nous dire que tu as un énorme pénis,
    une ligne suffisait
