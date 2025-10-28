Bienvenue à toi, ami fan de Star Citizen.
At0mium (chaîne Twitch) vient de publier une vidéo de plus de deux heures pour partager son expérience vécue en live sur Star Citizen. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a particulièrement apprécié.
N'étant pas un joueur assidu de la simulation spatiale de Chris Roberts, sa vidéo est doublement intéressante, puisqu'il passe par de nombreuses situations très variées, tout en gardant un œil néophyte et enthousiaste. Sa longue vidéo (2h30) et ainsi aussi amusante qu'intéressante, pour ceux qui connaissent le jeu comme ceux qui pourraient ainsi le découvrir par son intermédiaire.
Pour rappel, si vous souhaitez vous lancer, le starter pack CitizenCon 2955 est toujours en vente sur le site officiel du jeu, et vous propose pour 47€ l'excellent Avenger Titan (vaisseau d'ailleurs utilisé par At0mium dans sa vidéo) accompagné d'une skin spéciale, ainsi qu'une armure complète et une arme pour clairement faciliter vos premier pas.
il s'émerveille de peu et il est toujours content
Je l'envie, en fait
C’est ce qui ce passe quand dans ta vie tout va bien et que tu prends le temps d’apprécier, sans être blasé matin, midi et soir ????
Sans que ça te soit adressé directement, on a des spécialistes en la matière sur ce site, des ceintures noir de « tout est nul, ma vie est nul, donc ton jeu est nul »
ça s'appelle aussi "une phase maniaque" chez les bipolaires
mais c'est tellement ça mon gas!
At0mium, tjrs à être INSTANTANÉMENT ultra en joie sur un jeu, quitte à en faire des caisses parfois.
Une sorte "d'animateur" de youtube quoi
Après, c'est son boulot
Le traitement ne serait pas de meilleurs jeux, mais une consultation chez un bon psychiatre, une femme dans leur vie, ou, égarons nous un peu, un plus gros penis (paraît que ça frustre et donc ça rend aigri un grand nombre)
Une des raisons pour laquelle je ne participe quasiment plus aux forums et autres, c’est justement cette ambiance de « Je suis blasé de tout, donc je vais tout faire pour te pourrir la joie que te procure ton jeu »
Tu sais, si tu voulais juste nous dire que tu as un énorme pénis,
une ligne suffisait