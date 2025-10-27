Le jeu vidéo adore surprendre, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.Certaines licences qu’on pensait mortes et enterrées ont fini par renaître, souvent là où on ne les attendait plus.Retour sur ces suites inattendues qui ont ressuscité des séries qu’on croyait perdues dans les limbes du jeu vidéo.Presque 15 ans après Ninja Gaiden 3, on n’y croyait plus.Team Ninja a finalement relancé la série, entre hommage à l’ancien et modernisation du gameplay.Plus lent, plus brutal, plus cinématographique aussi, une vraie surprise pour les fans d’action pure.Sorti de nulle part, Nightdive Studios a redonné vie à un classique de la N64 qu’on pensait oublié.Avec des graphismes modernisés, un gameplay affiné et un vrai respect du matériau d’origine, Turok 3 est revenu rappeler qu’il avait sa place dans l’histoire du FPS.Annoncé il y a des années, rebooté, retardé, presque oublié… et enfin là.Retro Studios livre une suite qui assume son héritage tout en repoussant les limites de la Switch 2.Une renaissance technique et symbolique pour Nintendo.Un nouvel épisode 100 % next-gen qu’on n’avait pas vu venir.Nouveau moteur, gameplay plus dynamique, et un DK enfin remis au centre des projecteurs après des années de silence.DICE s’est relevé de l’échec 2042 avec un épisode qui renoue avec l’essence de la série : du chaos organisé, des maps destructibles et un vrai retour aux sources.Une renaissance inespérée pour les fans.Et il y a aussi ces rumeurs persistantes : F-Zero GX Remake, Jet Set Radio Reboot, Jak 4, Silent Hill f…Entre nostalgie et curiosité, on ne sait jamais vraiment si on doit s’en réjouir ou s’inquiéter.Et vous, quelle suite inattendue vous a le plus marqué ces dernières années ?Ou au contraire : quelle licence aimeriez-vous voir revenir contre toute attente ?