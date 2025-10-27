















Jeu oui mais jeu de cartes (TCG).Des cartes à jouer Fire Emblem Cipher. Distribuées par Nintendo et Intelligents Systems exclusivement au Japon, c'est en vrai le second jeu de carte Fire Emblem, le premier TCG dans les années 90 n'englobait que les 5 premiers jeux sur FC (= NES) et SFC (= SNES). Le jeu de carte FE Cipher a été arrêté en 2020 après 5 ans d'activité et a couvert les jeux vidéo jusqu'à Three Houses sur NS1 et incluant des personnages originaux à Cipher.Je voulais ces cartes depuis longtemps, et il m'en manque encore mais ça sera pour la prochaine occasion. Là j'ai les cartes que je voulais absolument (dont Seiros qui est la plus cher du lot...), pour les personnages mais aussi les illustrations et les artistes que j'aime beaucoup (dont Homare ou encore Cuboon pour le coté érotique, mais aussi Daisuke Izuka pour le coté épique).En vrai, maintenant que je les ai sous les yeux, elles sont magnifiques. L'effet holographique sur les cartes de rareté SR (je pense à celle de Nyna, Linde, Tharja et Lyn en particulier) est juste wow.35 cartes (par ordre des jeux vidéo) :- Nyna (Shadow Dragon)- Linde (Shadow Dragon)- Ayra (Genealogy of Holy War) x6- Layla (Genealogy of Holy War)- Lara (Genealogy of Holy War)- Lyn (The Blazing Blade) x4- Lucia (Path of Radiance / Radiant Dawn) x2- Petrine (Radiant Dawn)- Altina (Radiant Dawn)- Tharja (Awakening)- Azura (Fates)- Ophelia (Fates)- Kagero (Fates) x2- Hapi (Three Houses)- Seiros (Three Houses)- Kronya (Three Houses)- Loki (Heroes) x2- Thrasir (Heroes)- Lianna (Warriors) x2- Niamh (Cipher) x2- Maiko Shimazaki (Tokyo Mirage Session #FE)- Jemmie (du manga original basé sur The Binding Blade)Et je me tâte, je pense aussi (re)commencer à collecter des cartes Pokémon... Mais avec le twist que je vais collectionner uniquement les cartes dresseurs et vous connaissez déjà la raisonSinon mes achats Nintendo/PlayStation/Xbox de ces derniers mois :Dans l'ordre d'achat :- Afterimage (NS1)- Mirror's Edge Catalyst (XO)- Hitman 2 (XO)- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (NS1)- Final Fantasy VII + Final Fantasy VIII Remastered - Twin Pack (NS1)- Sleeping Dogs - Definitive Edition (PS4)- Anarchy Reigns (X360)- Tomb Raider Legend (X360)- Tomb Raider Anniversary (X360)- Légendes Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition (NS2)- Tomb Raider IV-V-VI Remastered (NS1)Afterimage est super cool, pas terminé car je suis partit sur un autre jeu mais vraiment prenant visuellement. Hitman 2 je l'ai déjà sur PS4, version que je vais vendre car comme je l'avais dit : Génération Xbox One / Seriers : jeux occidentaux ; Génération PlayStation 4 et 5 : jeux asiatiques. Hitman 2, comme Cyberpunk 20277, je l'avais fini sur PS4. Sleeping Dogs, pareil je l'ai sur X360 et c'est un de mes GTA-like préféré avec le premier Watch Dogs. Tomb Raider, ça y ait j'ai presque tous les jeux. Me manque juste 1 sur XO et je vais pouvoir faire (un jour je ne sais pas quand XD) ce marathon.Pas encore testé Anarchy Reigns (de PlatinumGames), et Ninja Gaiden 4 aurait du figurer ici mais pas encore trouvé en commerce en version Xbox Series.Pokémon Legends Z-A... L'écriture d'un article dédié à ce jeu est en étude. Pour information, c'est mon second jeu de Game Freak depuis Pokémon Version Platine sur DS.Rapidement, en quelques mots : Pour l'instant j'aime beaucoup la proposition mais peut être moins excitant in-fine que pour Legends Arceus. L'histoire se déroule 5 ans après les évènements de Pokémon X/Y, on ne sent pas trop le coté "légende" je trouve, mais plus un ersatz de ce qu'aurait pu être un "Pokémon Z". Ça et l'exploration à 80% du temps de jeu dans les rues et sur les toits sont certainement les 2 gros points faibles du jeu.Le temps réel est fun et balais les cartes avec des compétences défensives et stratégiques qui gagnent d de l'intérêt comparé au tour par tour. Les combats de boss contre les Pokémon méga-évolués sont vraiment intéressants avec plusieurs types de boss et de pattern différent, c'est largement mieux que les boss dans Legends Arceus je trouve. L'OST est magnifique avec des remixes des musiques de X/Y réalisés par le musicien et compositeur Insane in the Rain, le second indépendant après Toby Fox a être contacté par Game Freak.Graphiquement on peut dire ce qu'on veut et je suis d'accord que ce n'est pas ambitieux comparé aux jeux Zelda et Xenoblade et à ce qu'on peut s'attendre de la série (qui devrait s'aligner sur les Dragon Quest visuellement pour vous donner un ordre d'idée), mais c'est bien bien bien au-dessus de Pokémon Ecarlate/Violet en tout point : le chara-design des personnages plus coloré et intéressant, et le level-design d'Illumis comparé à la capitale de la région de Paldea donc.