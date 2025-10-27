Bonjour à tous, nouveau top et on va parler aujourd'hui de 20 niveaux finaux très difficile dans les jeux vidéos, ce top sera en deux parties. Je rappel que les tops en vrac n'ont pas pour but d'établir un classement prédéfinis !20)- Le dernier niveau est une horreur avec des lasers partout, de petite plate-forme, c'est presque que du die and retry au début. Heureusement, il est pas super long !19)- Le dernier niveau du jeu se déroule dans un aéroport ultra sécurisé, où il faudra tuer les terroristes en les repérant grâce à leur chaleur thermique, équipés de vos lunettes infrarouge. Seulement, entre les civils, les flics et les terroristes ne pas se faire voir ne sera pas une mince affaire du tout. Surtout qu'il faudra pas perdre les terroristes de vue ou la mission se soldera par un échec. Vraiment pas évident.18 )- Ce jeu n'est pas très connu mais pourtant ce niveau final je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment dur pour le coup, on doit récupérer des morceaux de faille pour ouvrir la prochaine brèche et se tirer mais la zone est immense, labyrinthique et entouré de lave. Les phases de plate-forme sont tendues aussi.17)- Horrible, prise de tête le donjon final de Zelda SS est un casse tête à lui tout seul. L'idée est originale et bien pensé mais vraiment pas évident à mettre en pratique. Le nombre de fois où je me retrouvais bloqué je compte même plus xD16)- Un rush jusqu'à la fin avec une invasion de nécromorphes tous plus insupportable les uns que les autres, avec en prime un nécromorphe invincible qui sera votre nemesis tout le long. Heureusement, en speedant et je vous le conseille, ça peut le faire mais quel enfer !!!15)- La toute dernière étoile du jeu, la 242 ème, tout le niveau avec un seul point de vie et sans checkpoint, la pire portion est bien évidemment la dernière avec les frères boomerang. Ce passage fait stressé et mettra vos nerfs à rude épreuve !14)- La pire zone du jeu est bien évidemment la dernière. Vapeur empoisonnée ce qui fait qu'on perd de la vie continuellement, ennemi qui arrache la quasi totalité de votre barre de vie mais également une zone labyrinthique comme c'est pas permis. La première fois que j'ai fait le jeu, j'y ai passé des heures et des heures pour ne serait ce que trouver la sortie...13)- Super niveau mais alors qu'est ce qu'il est dur ! Le trou pour choper la Rakuyo garder par les requins géant, les putains de mages électriques quand on est sur les passerelles. Il fait parfaitement office de niveau final dans le DLC de Bloodborne, et encore je parle pas du boss dans ce type de top x)12)- Et en difficulté vétéran sinon c'est pas drôle. J'ai tellement galère que j'ai même regardé des tuto pour y arriver sur YouTube tellement je crevais. En plus on est timé ce qui est encore plus l'enfer... Non vraiment j'ai presque crier de joie après avoir réussi ^^11)- Le dernier niveau du jeu c'est un des pires. Les ennemis sont armés de lance roquettes et de leur foutu mitrailleuse. Je peux vous dire qu'en pro j'ai rarement autant ragé c'était vraiment très très compliqué de pas jeter sa manette par la fenêtre... Et en plus, ils sont vraiment en surnombre ce qui est insupportable.Voilà pour cette première partie, la suite prochainement !