name : Absolum
platform : PC
editor : DotEmu
developer : Guard Crash Games
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch
Avis | Absolum


Avis rédigé par Iglou2310, pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/absolum-14814.php



Wow ! C'est la première chose que j'ai dite en lançant le jeu et aussi la dernière en le terminant. J'ai été époustouflé par le jeu du début à la fin.




Absolum fait partie des rares jeux où chaque facette de l’œuvre a résonné en moi, à commencer par son gameplay de Beat'em up ciselé finement, d'une facilité de prise en main pour un plaisir immédiat, mais avec une courbe de progression, notamment grâce au contre déclenché pendant un dash, qui pousse à rester en mouvement.




Les quatre personnages offrent chacun une approche de combat bien distincte. Absolum est aussi un rogue-lite : on choisit ses pouvoirs au fil des runs, on améliore ses héros au HUB entre deux tentatives, et surtout, chaque amélioration est vraiment significative, sans grind inutile.




Comment ne pas parler aussi de la DA magnifiquement dessinée, avec par moment l'utilisation de couleurs renvoyant directement a des œuvres Pulp des années 60/70...




Et bien sûr, il faut remercier Gareth Cocker pour une OST rythmant brillamment les joutes. Comptez 15h pour faire le tour, mais c'est tout sauf un défaut - Absolum compacte ce qu'il a à nous faire vivre sans temps mort, et m'a laissé bouche bée jusqu’à son final.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/absolum-14814.php
    posted the 10/26/2025 at 07:41 PM by obi69
    comments (3)
    51love posted the 10/26/2025 at 07:47 PM
    J'en entends bcp trop de bien autour de moi, il est en train de rapidement monter dans mes priorités
    e3ologue posted the 10/26/2025 at 08:16 PM
    Je suis en train de le faire, et c'est vrai c'est abusé le souci du détail dans ce jeu
    Et cette narration par petite touche et par le gameplay, c'est fou cette sensation d'aventure digne d'un RPG ou d'un AAA scénarisé mais avec minimalisme.
    marcelpatulacci posted the 10/26/2025 at 08:34 PM
    Pareil, a force d'en entendre parlé je l'ai mit dans ma liste avec le grand oublié Aliens Rogue Incursion
