Wow ! C'est la première chose que j'ai dite en lançant le jeu et aussi la dernière en le terminant. J'ai été époustouflé par le jeu du début à la fin.

Absolum fait partie des rares jeux où chaque facette de l’œuvre a résonné en moi, à commencer par son gameplay de Beat'em up ciselé finement, d'une facilité de prise en main pour un plaisir immédiat, mais avec une courbe de progression, notamment grâce au contre déclenché pendant un dash, qui pousse à rester en mouvement.

Les quatre personnages offrent chacun une approche de combat bien distincte. Absolum est aussi un rogue-lite : on choisit ses pouvoirs au fil des runs, on améliore ses héros au HUB entre deux tentatives, et surtout, chaque amélioration est vraiment significative, sans grind inutile.

Comment ne pas parler aussi de la DA magnifiquement dessinée, avec par moment l'utilisation de couleurs renvoyant directement a des œuvres Pulp des années 60/70...

Et bien sûr, il faut remercier Gareth Cocker pour une OST rythmant brillamment les joutes. Comptez 15h pour faire le tour, mais c'est tout sauf un défaut - Absolum compacte ce qu'il a à nous faire vivre sans temps mort, et m'a laissé bouche bée jusqu’à son final.