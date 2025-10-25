profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 712
visites since opening : 1637126
skuldleif > blog
"Halo sera désormais sur Playstation" (community director de Halo)


Brian Jarrard, directeur de la communauté Halo :
« Halo sera sur PlayStation à l'avenir »
https://x.com/geoffkeighley/status/1981827562960789995
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    belmoncul
    posted the 10/25/2025 at 09:54 AM by skuldleif
    comments (8)
    edarn posted the 10/25/2025 at 09:59 AM
    Vraiment hâte de voir ce que sera la prochaine "console" Xbox... Et de voir si elle va se vendre sans exclu et un GPU trop cher. (Sauf si cette "console" prend en compte le GP PC)
    jenicris posted the 10/25/2025 at 10:09 AM
    Avec le T-shirt PlayStation carrément
    skuldleif posted the 10/25/2025 at 10:12 AM
    edarn faudra plusieurs modèle sinon le parc sera trop petit , meme si a priori etant en capacité de faire tourner les version windows ils seront libéré de la contrainte du parc installer
    mais aussi de toute facon la gen actuel va s’éterniser
    walterwhite posted the 10/25/2025 at 10:17 AM
    jenicris Ils savent qui sont les boss
    jenicris posted the 10/25/2025 at 10:24 AM
    walterwhite
    skuldleif posted the 10/25/2025 at 10:25 AM
    range quarantaine
    c'est magnifique
    wickette posted the 10/25/2025 at 11:05 AM
    skuldleif c’est clair qu’on va se manger 3-4 ans de cross-gen cette fois-ci certainement.
    jenicris posted the 10/25/2025 at 11:27 AM
    wickette certainement plus pour la plupart des tiers.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo