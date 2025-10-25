accueil
"Halo sera désormais sur Playstation" (community director de Halo)
Brian Jarrard, directeur de la communauté Halo :
« Halo sera sur PlayStation à l'avenir »
https://x.com/geoffkeighley/status/1981827562960789995
tags :
1
Like
Who likes this ?
belmoncul
posted the 10/25/2025 at 09:54 AM by
skuldleif
comments (
8
)
edarn
posted
the 10/25/2025 at 09:59 AM
Vraiment hâte de voir ce que sera la prochaine "console" Xbox... Et de voir si elle va se vendre sans exclu et un GPU trop cher. (Sauf si cette "console" prend en compte le GP PC)
jenicris
posted
the 10/25/2025 at 10:09 AM
Avec le T-shirt PlayStation carrément
skuldleif
posted
the 10/25/2025 at 10:12 AM
edarn
faudra plusieurs modèle sinon le parc sera trop petit , meme si a priori etant en capacité de faire tourner les version windows ils seront libéré de la contrainte du parc installer
mais aussi de toute facon la gen actuel va s’éterniser
walterwhite
posted
the 10/25/2025 at 10:17 AM
jenicris
Ils savent qui sont les boss
jenicris
posted
the 10/25/2025 at 10:24 AM
walterwhite
skuldleif
posted
the 10/25/2025 at 10:25 AM
range quarantaine
c'est magnifique
wickette
posted
the 10/25/2025 at 11:05 AM
skuldleif
c’est clair qu’on va se manger 3-4 ans de cross-gen cette fois-ci certainement.
jenicris
posted
the 10/25/2025 at 11:27 AM
wickette
certainement plus pour la plupart des tiers.
