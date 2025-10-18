profile
Ghost of Yotei
10
Likers
name : Ghost of Yotei
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Sucker Punch
genre : action-aventure
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1176
visites since opening : 1876151
obi69 > blog
all
Avis | Ghost of Yotei



Avis publié par Igou2310 pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/ghost-of-yotei-14786.php




J'ai vraiment hésité longuement sur le verdict à rendre sur ce Yotei, mais malheureusement, passé une excellente introduction, j'ai été déçu par le jeu. Cinq ans après la sortie de Tsushima, le studio Sucker Punch remet ça.





J'attendais beaucoup de Yotei, moi qui avait adoré Tsushima, mais cette fois-ci la mayonnaise n'a pas pris, à commencer par le manque flagrant de nouveautés : certes, il y aura bien des nouvelles armes pour injecter du sang neuf mais cela ne fait écran qu'un temps.





Pour le reste, vous allez remettre les pantoufles de 2020 (année de sortie de Tsushima), certes agréables mais sans surprises, et c'est bien tout ce que je reproche au jeu, car s'il est bien développé et si tout fonctionne, il ne fait part d'aucun brio, et même au niveau de l'écriture de l'histoire principale, on est en cran en-dessous.





Je lis souvent que Yotei est un open world organique : il n'en est rien. Le jeu se parcourt en mode automatique, et tous les 10 mètres, une quête annexe vous tombera dessus, de peur que le joueur s'ennuie : l'open world de Yotei est artificiel. Un constat amer, car malgré le plaisir de jouer tout du long, c'était sans surprise, sans flamboyance, juste un produit carré.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/ghost-of-yotei-14786.php
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    yanssou, yukilin, blondexgf
    posted the 10/18/2025 at 11:42 AM by obi69
    comments (7)
    akinen posted the 10/18/2025 at 11:55 AM
    Ça fait plusieurs fois que je lis ce genre d’avis.

    Pour les films, il est courant de lire des avis clivants. Dans le jv, les critiques dithyrambiques sont très souvent de mise.

    Si l’on retire la plastique, il n’y a pas l’air d’avoir d’arguments massue en l’honneur du jeu. Peut-être une sorte de jumeau maléfique de Pokémon.
    djfab posted the 10/18/2025 at 12:19 PM
    Pour ma part, à 19H de jeu, c'est du pur plaisir ! J'ai plus de plaisir qu'avec Tsushima, notamment grâce aux quêtes annexes améliorées. Certains peuvent être déçus à cause d'une trop grande attente / exigence, mais le jeu est vraiment top, le plaisir de jeu est là et c'est l'essentiel.
    mazeofgalious posted the 10/18/2025 at 12:31 PM
    Le gros problème d'internet c'est que tout le monde donne son avis. Avis qui fini trop souvent par être influencé par celui des autres. Perso j'ai trouvé Expedition 33 sympa (après une dizaine d'heures à me forcer), mais loin d'être le jeu du siècle (à lire les 11/10) et Star Wars Outlaws très bien (alors que sur le papier je n'étais pas censé l'aimer).
    Ce qui fait que la sauce prend ou pas est finalement très personnel, en lien avec beaucoup d'éléments plus ou moins subtils, propres à chacun.
    yanssou posted the 10/18/2025 at 12:37 PM
    Un pur produit de commande , et t'en a qui crie au chef d’œuvre sans tenir compte des tenants et aboutissant.
    romgamer6859 posted the 10/18/2025 at 12:56 PM
    Totalement d'accord, 'au début j'étais content mais passé les 20h tous les défauts ressortent.

    -L'escalade et le parkour trop limité (ce ne serait pas un soucis si on en avait pas autant)
    -Les quêtes secondaires moins marquantes que dans tsushima (j'ai retenu aucun perso)
    -Sans spoil le déblocage de certaines armes arrive trop tard
    -Trop de points d'intérêt (ils auraient pu en virer 20% facile) et trop de points de compétence ; c'est moins qu'un AC shadows heureusement
    -Décors et zones assez inégales au final
    -Flashback


    En positif je retiens :

    -Quelques morceaux de la BO
    -Quelques paysages
    -La dernière partie du jeu qui est convenue mais intéressante
    -Atsu qui est intéressante au final
    grundbeld posted the 10/18/2025 at 01:03 PM
    Bon après… j’ai jamais trop compris qu’on reproche à un AAA full marketing de l’être. Est-ce qu’on reproche à une frite fricadelle de pas être un plat gastronomique ? Fallait s’y attendre que le jeu serait comme ça.

    De toute manière tous les jeux à gros budget suivront le même mouvement. L’avenir de l’originalité il est dans les jeux comme Clair Obscur qui peuvent se permettre plus de risque et la scène indépendante.
    akinen posted the 10/18/2025 at 01:40 PM
    romgamer6859 Pour être un joueur contemplatif (100h en moyenne sur tous les jeux un tant soit peu ambitieux), 20/25h c’est ma période de découverte.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo