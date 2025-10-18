J'ai vraiment hésité longuement sur le verdict à rendre sur ce Yotei, mais malheureusement, passé une excellente introduction, j'ai été déçu par le jeu. Cinq ans après la sortie de Tsushima, le studio Sucker Punch remet ça.

J'attendais beaucoup de Yotei, moi qui avait adoré Tsushima, mais cette fois-ci la mayonnaise n'a pas pris, à commencer par le manque flagrant de nouveautés : certes, il y aura bien des nouvelles armes pour injecter du sang neuf mais cela ne fait écran qu'un temps.

Pour le reste, vous allez remettre les pantoufles de 2020 (année de sortie de Tsushima), certes agréables mais sans surprises, et c'est bien tout ce que je reproche au jeu, car s'il est bien développé et si tout fonctionne, il ne fait part d'aucun brio, et même au niveau de l'écriture de l'histoire principale, on est en cran en-dessous.

Je lis souvent que Yotei est un open world organique : il n'en est rien. Le jeu se parcourt en mode automatique, et tous les 10 mètres, une quête annexe vous tombera dessus, de peur que le joueur s'ennuie : l'open world de Yotei est artificiel. Un constat amer, car malgré le plaisir de jouer tout du long, c'était sans surprise, sans flamboyance, juste un produit carré.