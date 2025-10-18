Avis publié par Igou2310 pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'avis sur le site source, et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/ghost-of-yotei-14786.php
J'ai vraiment hésité longuement sur le verdict à rendre sur ce Yotei, mais malheureusement, passé une excellente introduction, j'ai été déçu par le jeu. Cinq ans après la sortie de Tsushima, le studio Sucker Punch remet ça.
J'attendais beaucoup de Yotei, moi qui avait adoré Tsushima, mais cette fois-ci la mayonnaise n'a pas pris, à commencer par le manque flagrant de nouveautés : certes, il y aura bien des nouvelles armes pour injecter du sang neuf mais cela ne fait écran qu'un temps.
Pour le reste, vous allez remettre les pantoufles de 2020 (année de sortie de Tsushima), certes agréables mais sans surprises, et c'est bien tout ce que je reproche au jeu, car s'il est bien développé et si tout fonctionne, il ne fait part d'aucun brio, et même au niveau de l'écriture de l'histoire principale, on est en cran en-dessous.
Je lis souvent que Yotei est un open world organique : il n'en est rien. Le jeu se parcourt en mode automatique, et tous les 10 mètres, une quête annexe vous tombera dessus, de peur que le joueur s'ennuie : l'open world de Yotei est artificiel. Un constat amer, car malgré le plaisir de jouer tout du long, c'était sans surprise, sans flamboyance, juste un produit carré.
Pour les films, il est courant de lire des avis clivants. Dans le jv, les critiques dithyrambiques sont très souvent de mise.
Si l’on retire la plastique, il n’y a pas l’air d’avoir d’arguments massue en l’honneur du jeu. Peut-être une sorte de jumeau maléfique de Pokémon.
Ce qui fait que la sauce prend ou pas est finalement très personnel, en lien avec beaucoup d'éléments plus ou moins subtils, propres à chacun.
-L'escalade et le parkour trop limité (ce ne serait pas un soucis si on en avait pas autant)
-Les quêtes secondaires moins marquantes que dans tsushima (j'ai retenu aucun perso)
-Sans spoil le déblocage de certaines armes arrive trop tard
-Trop de points d'intérêt (ils auraient pu en virer 20% facile) et trop de points de compétence ; c'est moins qu'un AC shadows heureusement
-Décors et zones assez inégales au final
-Flashback
En positif je retiens :
-Quelques morceaux de la BO
-Quelques paysages
-La dernière partie du jeu qui est convenue mais intéressante
-Atsu qui est intéressante au final
De toute manière tous les jeux à gros budget suivront le même mouvement. L’avenir de l’originalité il est dans les jeux comme Clair Obscur qui peuvent se permettre plus de risque et la scène indépendante.