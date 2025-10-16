On retient évidemment Tomonobu Itagaki pour les jeux chez Team Ninja : le reboot 3D de Ninja Gaiden et surtout la série Dead or Alive, le concurrent direct de TEKKEN. Ce n'est pas pour ternir l'image du bonhomme, mais rappeler la dure réalité. Depuis son départ de Team Ninja, Itagaki n'aura pas brillé des masses.Itagaki fonde Valhalla Game Studios, studio qui a pour projet un certain fameux Devil's Third, un TPS qui se veut nerveux. Sans être exhaustif dans l'information, ce projet était un deal avec Microsoft pour une exclusivité X360, avant que le jeu tombe dans le "development hell" et s'éternise au point que l'éditeur THQ (le THQ d'avant le rachat de la marque par les norvégiens) reprend l'édition du jeu mais cette fois en multisupport X360/PS3.Le jeu n'abouti toujours pas et entre-temps THQ connait la banqueroute, laissant Valhalla Game Studios sans éditeur. C'est alors Nintendo, le "Nintendo de l'ère Wii U" pour le contexte, qui sauve le projet et Devil's Third devient cette fois une exclusivité Wii U, sachant que les coréens de Nexon ont entre-temps décrocher l'édition de la version multijoueurs sur PC. Devil's Third n'impressionne pas à l'E3 et même Nintendo of America est retissant à publier le jeu.Valhalla Game Studios, ayant été racheté par Tencent via la maison mère du studios de Itagaki, ferme suite des fusions internes entre studios 6 ans après sans avoir eu d'autres opportunité que Devil's Third et un jeu pour Konami sur NS1. Itagaki fonde alors un nouveau studio, Itagaki Games, et annonce un projet de jeu NFT nommé "Warriors". Je ne vais pas revenir sur ce que sont les NFT, sachez qu'il n'est pas le seul à être plongé dans cette idée de scam, je peux citer Keiiji Inafume. Mais le studio a fermé l'an dernier, en octobre 2024.