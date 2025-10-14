Bien

Pas bien

Conclusion

- The Nowhere: un univers a la fois glauque et mystérieux toujours aussi captivant- Le final réussi mais bon...- Pour les raisons ci-dessous, heureusement qu'il est court. 4h15 ma partie mais peut étre plus court.- Le prix: 50 testicules, prix majestueux.- Aventure limite monotone pendant 3h30 et aucun "boss" marquant sauf le dernier (logiquement)- On pouvait s'attendre a une suite ou un lien avec LN1 vu la fin de ce dernier (LN2 se passe avant LN1)- MARRE de ce genre de fin/histoire ou il faut "laissé interpréter les joueurs" juste parce que les devs ont la flemme ou sont incapable de construire une histoire.- Le skin par défaut de Low: con! D'ailleurs...c'est bien une meuf- Gameplay: le coté "action" qui fait son apparition loin d'étre une réussiteLe jeu n'a pas du tous la même ambition que les deux premiers, c'est juste un troisième opus pour se faire de la tune facile. Chaque opus fait en moyenne 4h de jeu mais ce 3eme titre, c'est 3h30 de ZZzz...et la dernière demi heure pour sauvé l'honneur. Rien de marquant, ça reste "sympa" mais vu l'impact du 1 et 2, on étaient en droit de s'attendre a quelque chose de fou. Tu parle! Juste pour se faire un billet facile j'vous dit! Ou juste la flemme de taffé...Pendant le générique, on peut lire "sans toi Pete, LN3 n'aurait pas été possible"............je vais rien dire a propos de Pété pour resté poli. Le 1 fait partie de ma liste de GOAT, j'attendais beaucoup de ce 3eme opus et j'avoue j'ai le seum.