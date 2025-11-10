accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
name :
REANIMAL
platform :
PC
editor :
THQ Nordic
developer :
Tarsier Studios
genre :
action-aventure
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
832
visites since opening :
1689695
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Reanimal : 22 min de gameplay
Développé par Tarsier Studios et édité par THQ Nordic, Reanimal sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series, Pc et Switch 2.
https://m.youtube.com/watch?v=_e4-Fs37PCc&t=51s
tags :
1
Like
Who likes this ?
gareauxloups
posted the 10/11/2025 at 12:50 PM by
yanssou
comments (
7
)
cyr
posted
the 10/11/2025 at 12:52 PM
Je connaissais pas. Et il est pas référencer sur l'eshop.....
aozora78
posted
the 10/11/2025 at 01:05 PM
Tellement hâte d'y jouer à celui-ci !
0 hype pour Little Nighmares 3 mais alors REANIMAL
pcsw2
posted
the 10/11/2025 at 01:15 PM
Day one ca donne très envie
natedrake
posted
the 10/11/2025 at 03:07 PM
Ce sens du timing n'empêche, la démo de Reanimal qui sort en même temps que Little Nightmares III.
Comme si Tarsier voulait dire : "Vous voulez le vrai Little Nightmares III ? C'est ce jeu."
donpandemonium
posted
the 10/11/2025 at 03:10 PM
Très curieux de voir ce que donnera ce jeu sur la Switch 2. Il est autrement plus ambitieux sur le plan technique que Little Nightmare 3. Nanite et Lumen semblent présents. Je crains donc le pire....
tlj
posted
the 10/11/2025 at 04:15 PM
Ça vous convainc cette demo? C'est très lent au démarrage et très cliché, les animations des personnages jouables ne sont pas terrible, le Chara design est exactement comme little nightmares (vous allez me dire que c'est normal, mais quand même), les personnages sont vraiment basiques (sac en papier encore sur la tête), pour l'instant les teintes de l'univers sont gris, bleu et noir, ça manque d'un charme mystérieux, c'est juste très froid. Au final, le jeu sera peut être supérieur mais pour l'instant c'est presque un copier coller sans le polish de la réalisation que possède la licence little nightmares. Bref, pas convaincu pour l'instant mais comme le jeu à l'air d'avoir une surface de jeu plus ouverte ça peut réserver de bonnes surprises...
marcelpatulacci
posted
the 10/11/2025 at 04:22 PM
Commentkeje lathan suila!!!
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
0 hype pour Little Nighmares 3 mais alors REANIMAL
Comme si Tarsier voulait dire : "Vous voulez le vrai Little Nightmares III ? C'est ce jeu."