- Vu que le 3 vient de sortir et que ça fait un moment que j'entends parler de cette licence, je me suis enfin décidé à prendre le 1 pour me faire une idée et je vous donne donc mon avis sans plus attendre.Tout d'abord, Little Nightmares est un jeu en 2D ou on incarne Six, une petite fille vêtue d'un ciré jaune prisonnière d'un gigantesque bateau appelé The Maw (le bourreau en français) qui va devoir s'échapper de ce gigantesque complexe tout en évitant de nombreux ennemis qui voudront lui faire la peau.Le jeu dispose de 5 chapitres pour un total de 3 heures de jeu environ (oui c'est très court) dans lequel Six évoluera en résoudant des puzzles, enfin puzzle c'est vite dit vu la facilité déconcertante du bouzin, et où il faudra éviter les ennemis sous peine de se faire attraper. Chaque chapitre à son Nemesis, mention spéciale à celui du chapitre 2, l'espèce de concierge aveugle au très long bras m'a filé quelques sueurs froides...(Tu me vois, tu me vois plus !)Malheureusement, le jeu à une IA beaucoup trop teubé, ça m'a particulièrement frappé dans le chapitre 3, avec le gros cuisinier où il suffit simplement de se planquer sous un meuble pour que ce gros débile arrête de nous pourchasser. Le pire est quand tu vois qu'il peut passer la main en dessous pour certains meubles pour nous attraper mais qu'il le fait jamais sur nous, ça m'a sauté au yeux.Ce qui fait qu'a cause de ça, lui échapper était très facile tant il cherche Midi à 14 heure ce con... dommage parce que la DA du jeu est vraiment jolie, les monstres sont archi bien fait, de même que leur animations et LN a un charme fou, empruntant parfois l'esthétique à Tim Burton pour ne citer que lui, notamment dans le design grotesque mais très réussi des monstres.(À table...)Les décors sont également assez joli, bien que très souvent plongé dans le noir, et le jeu est plutôt varié car on passe d'une prison, à un genre de bibliothèque pour finir dans une cuisine. Malheureusement, malgré sa très courte durée de vie, le jeu se révèle assez répétitif, le chapitre 4 et 5 se révélant n'être qu'au final un rush bête et méchant jusqu'à la fin, et où les énigmes ont même carrément disparu.La plupart du temps, il faudra réussir à choper une clé tout en s'aidant des éléments du décors pour progresser mais là encore, les interactions avec l'environnement ne sont pas toujours très clair, parfois on appuie sur un bouton et il se passe rien. Ça m'est arrivé plusieurs fois, croyant que ce n'était pas la solution et après avoir tourné en rond 10 minutes, je retentais et en fait si, la solution c'était bien ça juste j'étais apparemment mal positioné pour le jeu.Frustrant, d'autant plus le gameplay n'est pas "mauvais" en soit mais c'est trip nombreux souci de lisibilité, interaction avec le décors m'a rapidement gonflé. Reste que l'ambiance en revanche est vraiment top, un des gros points forts du jeu, de même que les petites musiques pour renforcer un peu l'immersion. Le jeu a une ambiance plutôt oppressante, glauque dans ce rafiot et parfois, il peut même se montrer plutôt stressant même si ça ne fait jamais vraiment peur.Pour ceux qui en veulent plus, quelques collectibles sont à choper dans chaque chapitre. Des poupées à brisées et des Nomes les petits personnage avec une tête en forme de triangle à attraper dans les niveaux mais l'intérêt est plus que limité car à part débloquer quelques illustrations dans le mode Bonus, ça ne sert à rien.(Un charmant comité d'accueil...)Conclusion : Little Nightmares est un petit jeu sympathique. Sa très bonne ambiance sonore bien glauque et sa DA soignée ne suffisent pas à le hissé au delà du "sympathique mais sans plus". La faute à un intérêt bien trop limité et à une durée de vie rachitique dont les 2 derniers chapitre sont qu'un simple rush en avant. La facilité du jeu est déconcertante et la lisibilité de l'action est parfois brouillone. Bref, tous les cauchemars ne sont pas aussi savoureux apparemment....néanmoins ça m'a quand même donné un peu envie de voir ce que le 2 a dans le bide.Les + :- DA soignée- Les monstres au design vraiment réussi et bien animé- Excellente ambiance sonore- De vrai moments de tension- Le Chapitre 2 et son nemesis- Quelques puzzles sympathique- La fin- Son thème de la "faim" plutôt intéressantLes - :- Durée de vie rachitique- L'IA des monstres qui flingue tout dès le chapitre 3- Des problèmes de lisibilité et un gameplay parfois hasardeux- Vite limité sur la durée- Les 2 derniers chapitre rushé- Beaucoup trop simple6,5/10