Autrefois, certains jeux marquaient toute une génération.
On parlait de Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Resident Evil 4 ou GTA San Andreas comme de véritables monuments du jeu vidéo.
Des œuvres qui dépassaient la simple expérience ludique pour devenir des références culturelles, presque des symboles.
Mais aujourd’hui, tout va plus vite.
Chaque mois, un “chef-d’œuvre” chasse le précédent, les notations explosent, les attentes s’emballent... et les jeux disparaissent souvent de la mémoire collective après quelques semaines.
Même les titres acclamés comme Elden Ring, The Last of Us Part II ou Baldur’s Gate 3 semblent parfois avoir une durée de gloire plus courte qu’avant.
Est-ce la faute à la surproduction ?
À la multiplication des plateformes ?
Ou simplement à nous, joueurs, qui passons d’un jeu à l’autre sans laisser le temps à la légende de se construire ?
Un “jeu culte”, c’est peut-être avant tout un jeu qu’on laisse vivre dans le temps
, pas celui qui fait le plus de bruit à sa sortie.
Et vous, quel est selon vous le dernier vrai jeu culte
sorti ces dernières années ?
Et surtout : peut-on encore en créer, à l’époque où tout doit être “tendance” avant d’être marquant ?
Les pépites sont plus rares mais pas inexistantes, par exemple Binding of Isaac sera culte car il a démocratisé le rogue.
Pour finir si les joueurs arrêtaient de surconsommer la même chose et s'ouvraient un peu à d'autres expériences peut être qu'ils ne se plaigneraient pas de "déjà vu" juste après
Sinon dernier jeu culte, je dirais BOTW, BALDUR III, TLOU II, pour moi un jeu culte, c'est un jeu où à chaque session tu es un peu dégoûté de couper la télé car t'as pas envie de quitter "l'univers du jeu", les précitées sont les derniers à m'avoir provoqué ça,
À la multiplication des plateformes ? Ca n'aide pas
Ou simplement à nous, joueurs, qui passons d’un jeu à l’autre sans laisser le temps à la légende de se construire ? Aussi
C'est plus dur d'avoir des jeux considérés cultes dans ce contexte d'abondance. Aussi il y a le passif, ça devient difficile de surprendre et innover alors que tant de choses ont déjà été faite. A une époque quand certains jeux sortaient ils inventaient des genres à eux tout seul et les joueurs plus jeunes et moins expérimentés étaient nettement plus impressionnables.
battossai
Après ça veut pas dire que le jeu vidéo ne peux plus émerveiller: j'ai été subjugué récemment par Live a Live et Tunic. J'ai aussi des retours d'amis dithyrambique à propos de Clair Obscur. Je crois que les plus beau coup d'éclat ce sont paradoxalement les jeux indépendants qui les proposeront, car fait par des petites équipes passionnées qui n'ont pas un cahier des charges à respecter.