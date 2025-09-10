profile
julie54 > blog
[Analyse] A-t-on perdu la notion de “jeu culte” ?
Autrefois, certains jeux marquaient toute une génération.
On parlait de Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Resident Evil 4 ou GTA San Andreas comme de véritables monuments du jeu vidéo.
Des œuvres qui dépassaient la simple expérience ludique pour devenir des références culturelles, presque des symboles.

Mais aujourd’hui, tout va plus vite.
Chaque mois, un “chef-d’œuvre” chasse le précédent, les notations explosent, les attentes s’emballent... et les jeux disparaissent souvent de la mémoire collective après quelques semaines.
Même les titres acclamés comme Elden Ring, The Last of Us Part II ou Baldur’s Gate 3 semblent parfois avoir une durée de gloire plus courte qu’avant.

Est-ce la faute à la surproduction ?
À la multiplication des plateformes ?
Ou simplement à nous, joueurs, qui passons d’un jeu à l’autre sans laisser le temps à la légende de se construire ?

Un “jeu culte”, c’est peut-être avant tout un jeu qu’on laisse vivre dans le temps, pas celui qui fait le plus de bruit à sa sortie.

Et vous, quel est selon vous le dernier vrai jeu culte sorti ces dernières années ?
Et surtout : peut-on encore en créer, à l’époque où tout doit être “tendance” avant d’être marquant ?

    tags : culture débat génération nostalgie jeu culte
    posted the 10/09/2025 at 08:29 PM by julie54
    comments (4)
    hypermario posted the 10/09/2025 at 08:38 PM
    Sans hesiter , Zelda Botw. Le jeux ou tu ne te rends plus compte du temps qui passe
    battossai posted the 10/09/2025 at 08:43 PM
    Bah les jeux cultes d'avant sont souvent ceux qui établissaient un nouveau genre, qui venaient bousculer un style de jeu ou bien l'apogée d'une licence connue.

    Les pépites sont plus rares mais pas inexistantes, par exemple Binding of Isaac sera culte car il a démocratisé le rogue.

    Pour finir si les joueurs arrêtaient de surconsommer la même chose et s'ouvraient un peu à d'autres expériences peut être qu'ils ne se plaigneraient pas de "déjà vu" juste après
    bigboss18 posted the 10/09/2025 at 08:43 PM
    Je pense ça vient surtout du fait qu'on consomme les jeux comme du "fast-food" maintenant. T'as tellement de jeux qui sortent chaque année, je pense que globalement le niveau aujourd'hui est meilleur qu'avant, avec des budgets beaucoup plus important et des équipes beaucoup plus "professionnalisées", mais on est beaucoup moins marqué par les jeux car ils sont trop abondant,

    Sinon dernier jeu culte, je dirais BOTW, BALDUR III, TLOU II, pour moi un jeu culte, c'est un jeu où à chaque session tu es un peu dégoûté de couper la télé car t'as pas envie de quitter "l'univers du jeu", les précitées sont les derniers à m'avoir provoqué ça,
    gaeon posted the 10/09/2025 at 08:51 PM
    Est-ce la faute à la surproduction ? Oui
    À la multiplication des plateformes ? Ca n'aide pas
    Ou simplement à nous, joueurs, qui passons d’un jeu à l’autre sans laisser le temps à la légende de se construire ? Aussi

    C'est plus dur d'avoir des jeux considérés cultes dans ce contexte d'abondance. Aussi il y a le passif, ça devient difficile de surprendre et innover alors que tant de choses ont déjà été faite. A une époque quand certains jeux sortaient ils inventaient des genres à eux tout seul et les joueurs plus jeunes et moins expérimentés étaient nettement plus impressionnables.

    battossai

    Après ça veut pas dire que le jeu vidéo ne peux plus émerveiller: j'ai été subjugué récemment par Live a Live et Tunic. J'ai aussi des retours d'amis dithyrambique à propos de Clair Obscur. Je crois que les plus beau coup d'éclat ce sont paradoxalement les jeux indépendants qui les proposeront, car fait par des petites équipes passionnées qui n'ont pas un cahier des charges à respecter.
