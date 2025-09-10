Autrefois, certains jeux marquaient toute une génération.On parlait de Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Ocarina of Time, Resident Evil 4 ou GTA San Andreas comme de véritables monuments du jeu vidéo.Des œuvres qui dépassaient la simple expérience ludique pour devenir des références culturelles, presque des symboles.Mais aujourd’hui, tout va plus vite.Chaque mois, un “chef-d’œuvre” chasse le précédent, les notations explosent, les attentes s’emballent... et les jeux disparaissent souvent de la mémoire collective après quelques semaines.Même les titres acclamés comme Elden Ring, The Last of Us Part II ou Baldur’s Gate 3 semblent parfois avoir une durée de gloire plus courte qu’avant.Est-ce la faute à la surproduction ?À la multiplication des plateformes ?Ou simplement à nous, joueurs, qui passons d’un jeu à l’autre sans laisser le temps à la légende de se construire ?Un “jeu culte”, c’est peut-être avant tout un jeu qu’on, pas celui qui fait le plus de bruit à sa sortie.Et vous, quel est selon vous lesorti ces dernières années ?Et surtout : peut-on encore en créer, à l’époque où tout doit être “tendance” avant d’être marquant ?