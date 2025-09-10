[pos=centre]
profile
ratchet
73
Likes
Likers
ratchet
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1421
visites since opening : 2392364
ratchet > blog
Démon Slayer: Le film ne fera aucun bénéfice.
Généralement un film quand ça sort et bien il fait des entrées et donc des gains (ou pas)

Vu comment évolue Demon Slayer sur boxofficemojo je pense que le film ne sera pas rentable pour un sous et sera dans le négatif

Box Office avant la sortie mondiale: Environ 350M

Et après la sortie on a eus du 757M, puis ça a rebaisser à 650M et maintenant ils ont encore réguler et le film est à 550M sur Box office Mojo

Dans 1 semaine il sera en dessous de son score avec 1 territoire avec un peu de chance

Le film était juste derrière Jurassic World maintenant il se retrouve à nouveau en 8ème place.

Article humoristique bien sûr
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/09/2025 at 12:57 PM by ratchet
    comments (8)
    supasaiyajin posted the 10/09/2025 at 01:01 PM
    J'ai rien compris.
    ratchet posted the 10/09/2025 at 01:10 PM
    supasaiyajin: Le film était à 757M de gain il y a peu. À chaque fois que je retourne sur le site pour voir l’évolution bah surprise le score a diminué et pas qu’un peu. Perte de 200M, il n’y a jamais de régule aussi forte, donc soit c’est eux qui merde, soit il y a une couille.
    byakuyatybw posted the 10/09/2025 at 01:14 PM
    Pas compris non plus mais après possible de faire chuter un film avec des avis négatifs de bots/ comptes fakes pour plomber la superbe d une production inattendue et NON américaine je pense...
    kikoo31 posted the 10/09/2025 at 01:31 PM
    shinz0 posted the 10/09/2025 at 01:40 PM
    Budget du film 20 millions de $ (hors marketing)
    Je m'en fais pas pour la rentabilité
    derno posted the 10/09/2025 at 01:45 PM
    quand ils ont annoncé que la fin serait découpé en 3 films pour le cinéma je me suis dit "rhaaa les chiens" (encore plus après être passé par cet arc bidon de l'entrainement)....visiblement c'était la meilleur chose à faire pour eux....si ça les met à l'abris du besoin pour les 20 ans à venir, tant mieux pour eux.
    lalisa posted the 10/09/2025 at 01:45 PM
    Le film est bien a 757 millions de dollars.

    C'est Boxofficemojo qui a du retard ou qui bug.

    https://www.jpbox-office.com/mobile/fichfilm.php?id=24774
    yogfei posted the 10/09/2025 at 01:49 PM
    supasaiyajin Merci je me sens moins seul
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo