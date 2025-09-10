Généralement un film quand ça sort et bien il fait des entrées et donc des gains (ou pas)Vu comment évolue Demon Slayer sur boxofficemojo je pense que le film ne sera pas rentable pour un sous et sera dans le négatifBox Office avant la sortie mondiale: Environ 350MEt après la sortie on a eus du 757M, puis ça a rebaisser à 650M et maintenant ils ont encore réguler et le film est à 550M sur Box office MojoDans 1 semaine il sera en dessous de son score avec 1 territoire avec un peu de chanceLe film était juste derrière Jurassic World maintenant il se retrouve à nouveau en 8ème place.Article humoristique bien sûr