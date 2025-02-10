profile
skuldleif
23
Likes
Likers
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 694
visites since opening : 1596781
skuldleif > blog
tic tac MS n'a toujours pas retropedalé sur son Gamepass ultimate à 27€
je crois que c'est foutu , les gens ne se sont pas suffisamment desabo et/ou gueuler

le live gold c'etait le jour meme et ils avaient meme annoncé le online gratuit pour les F2P par la meme occasion , alors que c'etait moins massif comme reaction je trouve

la on a plein d'articles de sites JV et de youtuber mais ca bouge pas

rappel de ce que aaron Greenberg avait dit lors de ce retropedalage :

"Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold.

Nous transformons ce moment en une occasion d’aligner davantage le Xbox Live sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’être membre du Xbox Live Gold pour jouer à ces jeux sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir.

Si vous êtes déjà membre du Xbox Live Gold, vous restez au prix actuel pour le renouvellement. Les nouveaux membres et les membres existants peuvent continuer à profiter du Xbox Live Gold aux mêmes prix qu’ils paient aujourd’hui. Aux États-Unis, 9,99 $ pour 1 mois, 24,99 $ pour 3 mois, 39,99 $ pour 6 mois et 59,99 $ pour 12 mois au détail.

Merci.
"
https://www.xboxygen.com/News/35603-Xbox-Live-Gold-Free-to-Play-et-hausse-des-prix-Microsoft-fait-marche-arriere
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/02/2025 at 10:39 PM by skuldleif
    comments (5)
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 10:42 PM
    depuis le rachat d'activision c'est plus la meme
    arquion posted the 10/02/2025 at 10:42 PM
    Parce que là, ils se disent que c'est qu'un mauvais moment et qu'après les joueurs reviendront et qu'ils finiront par accepter ces prix.
    kikoo31 posted the 10/02/2025 at 10:50 PM
    retropedale ou pas
    ça changera rien ce que les joueurs ressentent pour M
    et M s'en bat surement les couilles
    malroth posted the 10/02/2025 at 10:51 PM
    Vous croyez qu'ils se sont levé avant hier et decidé du prix ?

    Ils iront droit au mur s'il le faut, ils n'ont plus le choix. Au pire ils arrêtent définitivement le game pass. Mais ils ne vont pas revenir en arrière.
    skuldleif posted the 10/02/2025 at 10:54 PM
    malroth non quand j'ai vu l'article xbox wire avec les asset (images) expliquant les tiers gamepass , ainsi que la video promotionnel ,j'ai compris que le retropedalage ... c'etait compliqué cette fois
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo