je crois que c'est foutu , les gens ne se sont pas suffisamment desabo et/ou gueuler



le live gold c'etait le jour meme et ils avaient meme annoncé le online gratuit pour les F2P par la meme occasion , alors que c'etait moins massif comme reaction je trouve



la on a plein d'articles de sites JV et de youtuber mais ca bouge pas



rappel de ce que aaron Greenberg avait dit lors de ce retropedalage :



"Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie essentielle du jeu et nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold.



Nous transformons ce moment en une occasion d’aligner davantage le Xbox Live sur la façon dont nous voyons le joueur au centre de son expérience. Pour les jeux gratuits, vous n’aurez plus besoin d’être membre du Xbox Live Gold pour jouer à ces jeux sur Xbox. Nous nous efforçons de mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les mois à venir.



Si vous êtes déjà membre du Xbox Live Gold, vous restez au prix actuel pour le renouvellement. Les nouveaux membres et les membres existants peuvent continuer à profiter du Xbox Live Gold aux mêmes prix qu’ils paient aujourd’hui. Aux États-Unis, 9,99 $ pour 1 mois, 24,99 $ pour 3 mois, 39,99 $ pour 6 mois et 59,99 $ pour 12 mois au détail.



Merci.

"