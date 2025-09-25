accueil
profile
name :
Ghost of Yotei
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Sucker Punch
genre :
action-aventure
profile
yanssou
Ghost of Yotei : trailer de lancement
Le 2 octobre sur Ps5
https://www.youtube.com/watch?v=sLcksHR30UA&ab_channel=PlayStation
2
Likes
aozora78, axlenz
aozora78
,
axlenz
posted the 09/25/2025 at 01:49 PM by yanssou
yanssou
comments (
5
)
aozora78
posted
the 09/25/2025 at 01:51 PM
Ouin ouin ouin, rien ne m'oblige à rester toute la journée mon gros cul devant mon écran à regarder des trailers, mais c'est des gros nazes de faire plein de trailers, overdose.
soulfull
posted
the 09/25/2025 at 02:07 PM
Si le gameplay est aussi bon que le premier , il sera mien.Concernant le theme de la vengeance , The last Of Us 2 avait placé la barre tellement haute que ça ne sera pas facile de retrouver certaines sensations.
ghostdeath
posted
the 09/25/2025 at 02:16 PM
J'ai reçu Jeux Video magazine et il y a le test du jeu dedans, le jeu a une bonne note mais attention beaucoup de critiques sur des points primordiaux dans le test donc renseignez vous pour voir si c'est pour vous ou pas selon ce qui importe pour vous dans un jeu
osiris67
posted
the 09/25/2025 at 02:19 PM
1 jour un trailer avec eux
ravyxxs
posted
the 09/25/2025 at 04:15 PM
On va pas se plaindre de marketing les gars lol, tu pousses ton jeu dans tout cette embouteillages, je peux comprendre. Après le soucis de ce jeu, comme j'ai dit, c'est qu'il tranche pas assez avec le premier, et j'ai l'impression que Playstation l'ont remarqué(probablement avec les précos),car le public n'est aussi enthousiaste comparer au un. Du coup, marketing à fond, me voilà !!!
J'espère me tromper rien que pour l'équipe, car si les ventes sont pas dans les estimations, passer de suite à autre chose les gars, perdez pas votre temps avec un DLC histoire etc....
