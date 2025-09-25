Enter The Fox
Nixxes ne travailleraient plus sur les portages PC de jeux Playstation?
Avec le non mention des jeux multi dans le récent rapport strategique de Sony Playstation, et maintenant on apprends que le studio taffe sur des vrais trucs artistique avec le studio Housemarque, peut être un signe de la fin des portage PC?, en tout cas le studio qui avait était racheté de base pour les portages PC c'est plus leur boulot apparemment, évidemment quelqu'un peut aussi faire les deux en même temps mais ça serait assez compliqué. Bref, le temps le dira

    posted the 09/25/2025 at 11:21 AM by foxstep
    comments (11)
    skuldleif posted the 09/25/2025 at 11:25 AM
    ta pas vu les enceintes playstation pc ?
    wickette posted the 09/25/2025 at 11:26 AM
    Disons que si ton jeu est développé dès le debut pour sortir en parallèle sur PC un jour,..tu peux aider ailleurs ^^

    Autant des tsushima ou horizon tu n’avais pas à l’époque à penser à autre chose que ma ps4, là les développements plus recents prennent en compte cette nouvelle stratégie multiplateforme from scratch
    guiguif posted the 09/25/2025 at 11:28 AM
    wickette là les développements plus recents prennent en compte cette nouvelle stratégie multiplateforme from scratch

    Source ?
    walterwhite posted the 09/25/2025 at 11:36 AM
    S'ils pouvaient se concentrer uniquement sur leur console et oublier tout le reste ce serait l'idéal, le tout annoncé en grande pompe dans un showcase digne de ce nom
    shambala93 posted the 09/25/2025 at 11:39 AM
    C’est terminé les exclusivités sauf chez Nintendo. Pas la peine de se fourvoyer !
    wickette posted the 09/25/2025 at 11:41 AM
    guiguif
    « Disons que si » implique l’hypothèse
    rider288 posted the 09/25/2025 at 11:49 AM
    Ya peut être plus rien à porter maintenant. Donc en attendant ca aide au développement.
    ravenx13 posted the 09/25/2025 at 11:50 AM
    shambala93 merci! certains ont encore du mal a l'avaler
    ghostdeath posted the 09/25/2025 at 11:59 AM
    shambala93 Le constat est clair en effet et les dernières offres de recrutement chez Sony montrent que les portages PC mais aussi Switch 2 vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus rapides.
    altendorf posted the 09/25/2025 at 12:30 PM
    Cela veut rien dire. Depuis le début, Nixxes ne bosse pas que sur les versions PC et n'a pas été racheté que pour ça. C'est avant tout un studio de support.
    kakazu posted the 09/25/2025 at 12:53 PM
    ça a été dit que les portages ça leur coûte casi rien et que mime en ayant de faibles ventes c'est rentable. Yoshida avait meme dit ''c'est comme imprimer de l'argent''. A partir de la aucune raison de rater de gagner de l'argent
