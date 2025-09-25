Avec le non mention des jeux multi dans le récent rapport strategique de Sony Playstation, et maintenant on apprends que le studio taffe sur des vrais trucs artistique avec le studio Housemarque, peut être un signe de la fin des portage PC?, en tout cas le studio qui avait était racheté de base pour les portages PC c'est plus leur boulot apparemment, évidemment quelqu'un peut aussi faire les deux en même temps mais ça serait assez compliqué. Bref, le temps le dira