Avis Rapide

Graphiquement, j'ai déjà vu mieux, mais c'est quand même pas mal.



Il y a plusieurs modes de difficulté :

Combats : Histoire et Difficile

Énigmes : Histoire, Difficile, et Brouillard.



Les voix japonaises sont très bonnes, comme d'habitude.

Il est aussi possible de mettre les voix en anglais.



En ce qui concerne l'optimisation, avec tous les paramètres à fond, sauf les ombres que j'ai baissé d'un cran, et avec le FSR activé en mode "Qualité", j'ai du 60 FPS constant.

Mais à cause de l'Unreal Engine 5, les micro-freezes sont présents. Ce n'est pas abusé comme dans Silent Hill 2, mais ils sont là. Et selon le mode de rendu sélectionné, il peut y avoir un peu de ghosting.



Les cinématiques sont bloquées à 30 fps. Il paraît qu'avec le Special K, on peut débloquer le framerate des cinématiques, mais je n'ai pas encore testé.



Le personnage principal n'est pas moche, mais ils auraient franchement pu faire beaucoup mieux, disons qu'elle n'est pas super et qu'elle n'est pas charismatique non plus. D'ailleurs, quand on regarde dans le journal dans le jeu, on peut voir un croquis d'elle, et elle est bien mieux faite et bien plus intéressante.

L'apparence et le charisme de ses amies, et de Shu, ne sont pas fameux non plus.



Le scénario principal manque aussi un peu de crédibilité et de réalisme par moments.

Par exemple, à un moment, l'héroïne arrive à un certain endroit et rencontre un type assez particulier.

N'importe qui, en vrai, aurait demandé : "Qui êtes-vous, et quel est cet endroit, et qu'est-ce qui se passe ?", mais non, rien, elle continue comme si de rien n'était.

Le fait que le gars connaisse son nom aussi ne la dérange pas non plus.



Sinon, "pour l'instant", le jeu est pas mal, mais il faut que j'en fasse plus pour vraiment voir s'il est vraiment bon.