name : Silent Hill f
platform : PC
editor : Konami
developer : Neobards Entertainment
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Silent Hill f : Vidéo de Gameplay



Avis Rapide


Graphiquement, j'ai déjà vu mieux, mais c'est quand même pas mal.

Il y a plusieurs modes de difficulté :
Combats : Histoire et Difficile
Énigmes : Histoire, Difficile, et Brouillard.

Les voix japonaises sont très bonnes, comme d'habitude.
Il est aussi possible de mettre les voix en anglais.

En ce qui concerne l'optimisation, avec tous les paramètres à fond, sauf les ombres que j'ai baissé d'un cran, et avec le FSR activé en mode "Qualité", j'ai du 60 FPS constant.
Mais à cause de l'Unreal Engine 5, les micro-freezes sont présents. Ce n'est pas abusé comme dans Silent Hill 2, mais ils sont là. Et selon le mode de rendu sélectionné, il peut y avoir un peu de ghosting.

Les cinématiques sont bloquées à 30 fps. Il paraît qu'avec le Special K, on peut débloquer le framerate des cinématiques, mais je n'ai pas encore testé.

Le personnage principal n'est pas moche, mais ils auraient franchement pu faire beaucoup mieux, disons qu'elle n'est pas super et qu'elle n'est pas charismatique non plus. D'ailleurs, quand on regarde dans le journal dans le jeu, on peut voir un croquis d'elle, et elle est bien mieux faite et bien plus intéressante.
L'apparence et le charisme de ses amies, et de Shu, ne sont pas fameux non plus.

Le scénario principal manque aussi un peu de crédibilité et de réalisme par moments.
Par exemple, à un moment, l'héroïne arrive à un certain endroit et rencontre un type assez particulier.
N'importe qui, en vrai, aurait demandé : "Qui êtes-vous, et quel est cet endroit, et qu'est-ce qui se passe ?", mais non, rien, elle continue comme si de rien n'était.
Le fait que le gars connaisse son nom aussi ne la dérange pas non plus.

Sinon, "pour l'instant", le jeu est pas mal, mais il faut que j'en fasse plus pour vraiment voir s'il est vraiment bon.
https://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/
    tags : konami horror silent hill silent hill survival horror survival survival-horror silent hill f hinako
    posted the 09/24/2025 at 08:38 AM by adamjensen
    comments (7)
    calishnikov posted the 09/24/2025 at 09:59 AM
    J’y joue depuis hier, franchement j’ai du mal, pourtant j’avais hâte…
    mercure7 posted the 09/24/2025 at 09:59 AM
    Digital Foundry a déjà pondu ses vidéos je crois, tu peux les ajouter si tu veux être plus précis sur le plan technique pur (frame rate etc)
    rogeraf posted the 09/24/2025 at 10:24 AM
    calishnikov c'est sur que de prendre les derniers projets 0 qui ont l'air tres proches, ça revient a 20 / 30 euros au lieu des 70 de silent hill F
    akinen posted the 09/24/2025 at 10:24 AM
    C’est très « silent hill » les réactions de personnages comme ça.
    calishnikov posted the 09/24/2025 at 10:29 AM
    rogeraf j'avoue que du peux que j'y ai jouer pour l'instant (2-3h), ça m'aurait fais chier de l'avoir payer 70€ ...
    marchand2sable posted the 09/24/2025 at 10:38 AM
    Merci pour le retour rapide, je le prendrai plus tard comme Cronos, pas a plein pot.
    adamjensen posted the 09/24/2025 at 11:16 AM
    mercure7
    Et sur console c'est pire, la résolution passe de 720p à 360p.
    De la PS1 / PS2.

    akinen
    C'est dommage, mais effectivement.

    marchand2sable
