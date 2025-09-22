HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 516
visites since opening : 869600
newtechnix > blog
Trailer Mandalorian and Grogu
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    yukilin, shinz0, thekingman1, pimoody
    posted the 09/22/2025 at 04:07 PM by newtechnix
    comments (19)
    kidicarus posted the 09/22/2025 at 04:29 PM
    Je ne suis pas spécialement fait de la série mais cette BA du film semble prometteuse avec des clins d'œil comme les tbtt qui traverse le flan de montagne qui fait penser à Hannibal et les Alpes.
    shinz0 posted the 09/22/2025 at 04:31 PM
    Simple et efficace
    Après faut pas s'attendre à un grand scénario mais ça a l'air cool
    cail2 posted the 09/22/2025 at 04:33 PM
    On dirait le trailer d'un épisode standard, pas vraiment de pitch de l'intrigue, juste une succession de passages de scènes, curieux.
    ippoyabukiki posted the 09/22/2025 at 04:36 PM
    Trop de pedro pascal, overdose
    shinz0 posted the 09/22/2025 at 04:38 PM
    On sent le budget maîtrisé facile à être rentable

    ippoyabukiki pour moi les 4F c'était le Pedro de trop, il n’apporte rien
    raioh posted the 09/22/2025 at 04:42 PM
    Pas mal ce trailer pour une nouvelle saison ! Ah, c'est un film ?
    allanoix posted the 09/22/2025 at 04:46 PM
    Apres avoir massacré la serie originale apres la saison 1,qui fut un succès grace a grogu ,et qu'ils n'avaient meme pas anticipé, ils essayent de rassurer les fans qui ont deserté avec du " regardez le mandalorien est bien le perso principal, et grogu est la,; pitié, revenez!!"
    shinz0 posted the 09/22/2025 at 04:50 PM
    allanoix ce film c'est un peu leur dernière chance
    choroq posted the 09/22/2025 at 05:00 PM
    good shot baby.

    C'est vrai qu'ils étaient marrant ces petits bonhommes.

    Bon, ça le mérite d'être une belle série visuelle, mais l'histoire, casse pas trois pattes, on verra, vraiment, juste pour le pop corn, puis vu le peu de bon truc en SF pour mon univers, je prends sans rien attendre, mais juste pour la détente.
    newtechnix posted the 09/22/2025 at 05:01 PM
    raioh perso j'ai aussi tiqué là-dessus....un indice sur la cure d'austérité de Disney suite à la baisse des fréquentations de ses films Marvel, Star wars

    allanoix oui on peut le voir comme ça
    cyr posted the 09/22/2025 at 05:30 PM
    A voir.

    newtechnix non, il y a eu des films sorties au cinéma qui etais au départ destiner a disney +.

    Mais ils veulent de nouveau miser sur le cinéma.

    Et ce film la, c'etais pour une nouvelle saison pour disney +. Vu le temps qu'il onbeu, j'espère qu'il y aura pas trop de temps mort , ou de longueurs....
    giru posted the 09/22/2025 at 05:34 PM
    Ça aurait pu être le trailer de la nouvelle saison… Ce n’est pas que ça semble mauvais, mais la production ne semble pas spécialement supérieure à la série alors qu’on est sur un film « forgé pour l’IMAX ».
    pimoody posted the 09/22/2025 at 05:35 PM
    Ça va cartonner. Après là en l’état ça se différencie pas de ce qu’on voit en série sur le trailer, mais bon ce n’est que le premier trailer.
    amario posted the 09/22/2025 at 05:58 PM
    Y'aura t'il un scénario ou juste un mec qui marche et Grogu essayant de faire vendre son image kawaii ?
    ravyxxs posted the 09/22/2025 at 06:01 PM
    ANDOR et ROGUE ONE ont tellement du niveau, que j'imagine mal qui que ce soit faire mieux.
    micheljackson posted the 09/22/2025 at 06:21 PM
    Sympa, mais ils n'arriveront jamais à faire plus épique que la fin de la saison 2, j'en ai encore des frissons.
    cyr posted the 09/22/2025 at 06:22 PM
    amario il y a déjà ça a disney world dans le Land galaxy edge.

    Tu a le mandolarien avec grogu dans sa sacoche, qui bouge.

    Perso je vois ça , je suis déjà content.


    ravyxxs la série Andor, mais oui carrément. Au moins on a la naissance de la résistance, et tous ce que ça implique, les choix.

    Et rogue one, pareil, le sacrifice d'une poignée de gens qui sont contre la tyrannie.

    C'est grandiose. J'espère un nouveau film de cette trempe.
    shinz0 posted the 09/22/2025 at 06:39 PM
    ravyxxs c'est impossible de faire mieux mais ça vise pas le même public et pas la même ambition
    playstation2008 posted the 09/22/2025 at 07:31 PM
    J'ai peur que ça soit juste un épisode en film
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo