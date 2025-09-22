accueil
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix
> blog
Trailer Mandalorian and Grogu
tags :
4
Likes
Who likes this ?
yukilin
,
shinz0
,
thekingman1
,
pimoody
posted the 09/22/2025 at 04:07 PM by
newtechnix
comments (
19
)
kidicarus
posted
the 09/22/2025 at 04:29 PM
Je ne suis pas spécialement fait de la série mais cette BA du film semble prometteuse avec des clins d'œil comme les tbtt qui traverse le flan de montagne qui fait penser à Hannibal et les Alpes.
shinz0
posted
the 09/22/2025 at 04:31 PM
Simple et efficace
Après faut pas s'attendre à un grand scénario mais ça a l'air cool
cail2
posted
the 09/22/2025 at 04:33 PM
On dirait le trailer d'un épisode standard, pas vraiment de pitch de l'intrigue, juste une succession de passages de scènes, curieux.
ippoyabukiki
posted
the 09/22/2025 at 04:36 PM
Trop de pedro pascal, overdose
shinz0
posted
the 09/22/2025 at 04:38 PM
On sent le budget maîtrisé facile à être rentable
ippoyabukiki
pour moi les 4F c'était le Pedro de trop, il n’apporte rien
raioh
posted
the 09/22/2025 at 04:42 PM
Pas mal ce trailer pour une nouvelle saison ! Ah, c'est un film ?
allanoix
posted
the 09/22/2025 at 04:46 PM
Apres avoir massacré la serie originale apres la saison 1,qui fut un succès grace a grogu ,et qu'ils n'avaient meme pas anticipé, ils essayent de rassurer les fans qui ont deserté avec du " regardez le mandalorien est bien le perso principal, et grogu est la,; pitié, revenez!!"
shinz0
posted
the 09/22/2025 at 04:50 PM
allanoix
ce film c'est un peu leur dernière chance
choroq
posted
the 09/22/2025 at 05:00 PM
good shot baby.
C'est vrai qu'ils étaient marrant ces petits bonhommes.
Bon, ça le mérite d'être une belle série visuelle, mais l'histoire, casse pas trois pattes, on verra, vraiment, juste pour le pop corn, puis vu le peu de bon truc en SF pour mon univers, je prends sans rien attendre, mais juste pour la détente.
newtechnix
posted
the 09/22/2025 at 05:01 PM
raioh
perso j'ai aussi tiqué là-dessus....un indice sur la cure d'austérité de Disney suite à la baisse des fréquentations de ses films Marvel, Star wars
allanoix
oui on peut le voir comme ça
cyr
posted
the 09/22/2025 at 05:30 PM
A voir.
newtechnix
non, il y a eu des films sorties au cinéma qui etais au départ destiner a disney +.
Mais ils veulent de nouveau miser sur le cinéma.
Et ce film la, c'etais pour une nouvelle saison pour disney +. Vu le temps qu'il onbeu, j'espère qu'il y aura pas trop de temps mort , ou de longueurs....
giru
posted
the 09/22/2025 at 05:34 PM
Ça aurait pu être le trailer de la nouvelle saison… Ce n’est pas que ça semble mauvais, mais la production ne semble pas spécialement supérieure à la série alors qu’on est sur un film « forgé pour l’IMAX ».
pimoody
posted
the 09/22/2025 at 05:35 PM
Ça va cartonner. Après là en l’état ça se différencie pas de ce qu’on voit en série sur le trailer, mais bon ce n’est que le premier trailer.
amario
posted
the 09/22/2025 at 05:58 PM
Y'aura t'il un scénario ou juste un mec qui marche et Grogu essayant de faire vendre son image kawaii ?
ravyxxs
posted
the 09/22/2025 at 06:01 PM
ANDOR et ROGUE ONE ont tellement du niveau, que j'imagine mal qui que ce soit faire mieux.
micheljackson
posted
the 09/22/2025 at 06:21 PM
Sympa, mais ils n'arriveront jamais à faire plus épique que la fin de la saison 2, j'en ai encore des frissons.
cyr
posted
the 09/22/2025 at 06:22 PM
amario
il y a déjà ça a disney world dans le Land galaxy edge.
Tu a le mandolarien avec grogu dans sa sacoche, qui bouge.
Perso je vois ça , je suis déjà content.
ravyxxs
la série Andor, mais oui carrément. Au moins on a la naissance de la résistance, et tous ce que ça implique, les choix.
Et rogue one, pareil, le sacrifice d'une poignée de gens qui sont contre la tyrannie.
C'est grandiose. J'espère un nouveau film de cette trempe.
shinz0
posted
the 09/22/2025 at 06:39 PM
ravyxxs
c'est impossible de faire mieux mais ça vise pas le même public et pas la même ambition
playstation2008
posted
the 09/22/2025 at 07:31 PM
J'ai peur que ça soit juste un épisode en film
