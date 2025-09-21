Le mois d’octobre arrive très vite. Une bataille aura lieu entre 2 franchises plus ou moins similaire, à savoir: Digimon et Pokémon!Sans aucun doute Pokémon aura la victoire au niveau des ventes, mais qu’en sera t’il concernant les jeux ? Je viens de refaire la démo de Time Stranger pour débloquer un maximum de monstre pour la partie finale.À part quelques soucis dans les déplacements (je trouve pas trop souple dans les premières minutes) le reste c’est de l’excellent, visuellement c’est assez propre, les combats très bien, le Digidex qui sera assez conséquent, une intrigue qui a l’air assez cool franchement Digimon Time Stranger s’annonce comme le grand gagnant haut la main! Sans parler de la petite visite dans le Digimonde: des magasins, de la collection, de la vie, c’est vivant et avec une superbe ambiance (et même des montures tiens).Pour le moment ZA me donne très envie également! (Arceus étant mon favori sur Switch) mais il y a quelques zones sombres qui font peur: pas de monture ? Que des zones couloirs ? Peu de POP de Pokémon ? Une mise en scène toujours dans le passé. Une version SWITCH 1 qui va être molle techniquement.Bref j’attends énormément les 2 jeux quoi qu’il arrive je sais que je vais adorer les 2 titres! Mais un Digimon de qualité en jeu c’est un petit événement qu’il faut savourer, Pokémon étant une licence quasiment annuelle désormais.Bref qu’avez-vous pensez de la démo de Time Stranger ?