On a envie de parler de catastrophe tellement cet épisode est mal monté et dévale une pente glissante, on pourrait par moment croire à une vaste blague tellement y'a du nawak.Alors un des problèmes des séries netflix, Amazon,etc...c'est quand plusieurs réalisateurs travaillent chacun sur un ou plusieurs épisode et le pire c'est qu'ils peuvent faire le 2 ème épisode puis le 5 ème...cela pose d'énorme problème car souvent on le spectateurs le ressent fortement baisse de qualité, changement de style et de rythme, changement de traitement des personnages changeant de caractère ou de ton.Tout cela pour le meilleur et surtout malheureusement bien souvent pour le pire.Autre gros problème le calibrage...très souvent les séries s'étalent en général aujourd'hui entre 6 à 10 épisodes...et on subit souvent les épisodes useless car le calibrage ne correspond pas vraiment à l'histoire...accouchant d'épisodes vides et qui ne sont la que pour gagner du temps (un peu comme à une époque Olive se rapprochait du but pour tirer sauf que 5 épisodes plus tard ils n'avait pas encore armé sa frappe ou encore les derniers épisodes de DBZ durant le combat interminable contre Freezer ).La série avait posé beaucoup de choses à son départ et malheureusement fera aussi des choix pas très malin.Donc alors qu'au début on pouvait se réjouir de voir autant de sujets et choses abordés et qui devaient accoucher d'une intrication finale mémorable...et cela n'est même pas sûr que 10 épisodes eut été suffisant pour tout développer.Trop de choses à développer et le choix incroyable de découvrir que les épisodes 3 et 4 (erreur de ma part 5ème épisode uniquement) allaient revenir comme un flashback nous expliquer des évènements passés.Alors outre la déception de voir un traitement pas top pour les épisode 3 et 4 , je me suis rappelé en fait il faisait ce que shinji Mikami aurait voulu faire avec Resident Evil Zero: raconter comment sont morts le commando dans Resident Evil 1.Ils ont fait en 2 épisodes ce qu'ils auraient du faire en 1 saison entière....pas malin donc.Beaucoup trop de chose à raconter et trop de mauvais choix.il reste 1 épisode et concrètement sauf à bazarder la série totalement il est impossible de clore cette saison de façon convenable, logiquement il faudra attendre une prochaine saison.qui apporte un charisme à son personnage le rendant le plus intéressant et égalementCe septième épisode détruit l'aspect enfant dans la machine même en acceptant le concept, le traitement n'est pas réussi et est mal tourné voir ridicule.On a aussi un thème qui paraissait devoir devenir central enter la relation Wendy et son frère devenir invisible ...quoique la fin du 7 ème épisode relance l'intérêt de ce sujet.Il y a vraiment trop de choses à traiter et les 2 épisodes "flashback" auront desservi totalement la série qui s'est tiré une balle dans le pied.L'île devient une sorte de huis-clos raté (bordel les militaires qui patrouillent et tout le monde arrive à les éviter....mention dans la forêt avec Arthur qui se réveille et les 2 gosses qui hurlent alors qu'ils viennent de voir passer une patrouille) et le traitement des enfants est devenu un handicap et mal raconté tout comme la focalisation sur le génie de Prodigy puis en retrait.Franchement si on prend le tout cette série aurait mérité un vrai film et avec 1 unique réalisateur à la baguette. Alors le problème est-ce qu'en voulant se l'a jouer AAA (blockbuster) ils ont oublié qu'ils n'étaient qu'un AA (série).1