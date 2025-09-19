On a envie de parler de catastrophe tellement cet épisode est mal monté et dévale une pente glissante, on pourrait par moment croire à une vaste blague tellement y'a du nawak.
Alors un des problèmes des séries netflix, Amazon,etc...c'est quand plusieurs réalisateurs travaillent chacun sur un ou plusieurs épisode et le pire c'est qu'ils peuvent faire le 2 ème épisode puis le 5 ème...cela pose d'énorme problème car souvent on le spectateurs le ressent fortement baisse de qualité, changement de style et de rythme, changement de traitement des personnages changeant de caractère ou de ton.
Tout cela pour le meilleur et surtout malheureusement bien souvent pour le pire.
Autre gros problème le calibrage...très souvent les séries s'étalent en général aujourd'hui entre 6 à 10 épisodes...et on subit souvent les épisodes useless car le calibrage ne correspond pas vraiment à l'histoire...accouchant d'épisodes vides et qui ne sont la que pour gagner du temps (un peu comme à une époque Olive se rapprochait du but pour tirer sauf que 5 épisodes plus tard ils n'avait pas encore armé sa frappe ou encore les derniers épisodes de DBZ durant le combat interminable contre Freezer ).
La série avait posé beaucoup de choses à son départ et malheureusement fera aussi des choix pas très malin.
Donc alors qu'au début on pouvait se réjouir de voir autant de sujets et choses abordés et qui devaient accoucher d'une intrication finale mémorable...et cela n'est même pas sûr que 10 épisodes eut été suffisant pour tout développer.
Trop de choses à développer et le choix incroyable de découvrir que les épisodes 3 et 4 (erreur de ma part 5ème épisode uniquement) allaient revenir comme un flashback nous expliquer des évènements passés.
Alors outre la déception de voir un traitement pas top pour les épisode 3 et 4 , je me suis rappelé en fait il faisait ce que shinji Mikami aurait voulu faire avec Resident Evil Zero: raconter comment sont morts le commando dans Resident Evil 1.
Ils ont fait en 2 épisodes ce qu'ils auraient du faire en 1 saison entière....pas malin donc.
Beaucoup trop de chose à raconter et trop de mauvais choix.
il reste 1 épisode et concrètement sauf à bazarder la série totalement il est impossible de clore cette saison de façon convenable, logiquement il faudra attendre une prochaine saison.
Si je dois retenir un super point c'est vraiment Tymothy Oliphant
qui apporte un charisme à son personnage le rendant le plus intéressant et également le spécimen de l'oeil volant carrément la vedette à l'alien.
Ce septième épisode détruit l'aspect enfant dans la machine même en acceptant le concept, le traitement n'est pas réussi et est mal tourné voir ridicule.
On a aussi un thème qui paraissait devoir devenir central enter la relation Wendy et son frère devenir invisible ...quoique la fin du 7 ème épisode relance l'intérêt de ce sujet.
Il y a vraiment trop de choses à traiter et les 2 épisodes "flashback" auront desservi totalement la série qui s'est tiré une balle dans le pied.
L'île devient une sorte de huis-clos raté (bordel les militaires qui patrouillent et tout le monde arrive à les éviter....mention dans la forêt avec Arthur qui se réveille et les 2 gosses qui hurlent alors qu'ils viennent de voir passer une patrouille
) et le traitement des enfants est devenu un handicap et mal raconté tout comme la focalisation sur le génie de Prodigy puis en retrait.
Franchement si on prend le tout cette série aurait mérité un vrai film et avec 1 unique réalisateur à la baguette. Alors le problème est-ce qu'en voulant se l'a jouer AAA (blockbuster) ils ont oublié qu'ils n'étaient qu'un AA (série).1
euh il n'y a qu'un seul épisode flashback et c'est l'épisode 5
Alors un des problèmes des séries netflix, Amazon,etc...c'est quand plusieurs réalisateurs travaillent chacun sur un ou plusieurs épisode et le pire c'est qu'ils peuvent faire le 2 ème épisode puis le 5 ème...
En fait... c'est la cas de la grande majorité des séries et ce depuis très longtemps, tu peux aller voir la liste des réalisateurs des épisodes d'x-files ou de lost par exemple tu verras un turn over de réalisateurs très important, un seul real n'en tournaient que 2 ou 3 par saison (à une époque ou les séries en faisaient 22 et pas 8 comme c'est devenu la norme)
Bon je ne dis pas ça pour défendre la série, c'est une chiasse immonde, avec des personnages tellement cons qu'on se croirait dans un crossover Alien VS Segpa... avec des costumes d'alien qui ressemblent furieusement à des monstres sorti tout droit de power rangers
en fait dans le 3 et 4 ème épisodes repartent sur autre chose puisqu'on va sur l'île en abandonnant l'histoire du vaisseau dans le building.
C'est pas du tout médiocre, le concept est très intéressant, frais,y a des épisodes plus lent que les autres, et c'est normal.
Je sais pas à quoi tu t'attendais en fait, un Alien qui court partout et tue tous le monde, ok et après ?? C'est une série pas un film, donc faut rallonger plusieurs aspect du passé.
Niveau personnage,oui Tymothy Oliphant est au dessus de tous le monde, suivi de Babou Ceesay et Samuel Blenkin.
On est pas à l'abris d'une surprise. L'écriture n'est pas mauvaise, y a des incohérences ici et là entre les personnages vis à vis de leur émotion, mais c'est très bien retranscrit.
Le changement de réalisateur a toujours été présent, rien de nouveau. L'épisode 4 et 6 on la même réalisatrice, des épisodes ok, bon, sans plus, qui pose des bases, rien de transcendant. Et c'est ok, tant que c'est pas 8 épisodes comme ça lol.
avec des costumes d'alien qui ressemblent furieusement à des monstres sorti tout droit de power rangers
Les Aliens qu'on voit ne sont pas entièrement développer du coup on a cet impression.
Et je dirais pas que c'est une chiasse immonde, ça se laisse regarder et comprendre. On se tire pas les cheveux quoi.
Après je sais ce qui gêne les gens, le concept des enfants dans des corps adulte. Rien ne dit qu'ils ne changeront pas, dans l'épisode 7, Slightly dit à son pote, qu'ils doivent grandir à présent.
J'attendrais la saison 2 pour me faire un avis définitif, pour le moment je donne un 7/10 à la série, ce qui n'est pas mauvais, y a des choses à faire, et passer la seconde.
X-files est particulier car déjà en quantité on parle de saison à 26 ou 28 épisodes mais surtout il y a un distinguo important avec les épisodes dit one shot (à l'ancienne on pourrait dire, un début et une fin) et celui de l'histoire principale qui est traité sur plusieurs épisodes (à suivre donc) et qui justement ne sont pas obligatoirement à la suite des uns des autres ce qui permets de vraiment créer un truc plus solide.
C’était amateur, pathétique, pourrave et nul. Surtout la fin misérable.
Par contre, l'alien qui devient insensible aux balles (ou alors les soldats savent pas viser...), bof bof...
Vivement la saison 2 donc, ça fait très saison d'introduction en l'état (trop).
Plus sérieusement je me tatais à m'abonner pour une courte période à Disney+ au termes des 8 épisodes pour tout voir d'affilée mais les retours négatifs font fondre la hype à vue d'oeil....
J'écoutais ce matin encore la critique de l'épisode 7d'Anakhaland qui regrette que les créatures n'occupent pas une part plus importante dans l'histoire et que les projecteurs soient davantage sur T Oculus que le xénomorphe ( ce dernier n'ayant pas droit à des passages cultes selon lui).
Pas vu les épisodes perso mais une théorie me traverse l'esprit : et si Wendy parvenait à transférer sa conscience du corps hybride vers le corps de son xeno?Et si en fait elle devenait reine des aliens par cela, pourrait-elle etre la reine de Aliens ?
Les écrivains ont réussi à garder le suspense pendant 6 heures en évitant d'en donner un maximum pour laisser le doute sur leur talent, mais dès qu'il a fallut mettre les couilles sur la table et montrer de l'intelligence d'écriture, ça a explosé comme un ballon de baudruche.
Il y a RIEN qui va dans le dernier épisode (c'était déjà assez bidon dans les deux précédents) et ça annonce la couleur pour la suite. Les décisions du cyborg n'ont aucun sens ; ça entre par la porte principale du labo et après ça balance dès "QUI M'A TRAHI" le chestbuster qui se fait chopper dans la jungle, lolilol. Le costume digne d'un épisode de Power Rangers du xeno qu'on montre en plein jour histoire de bien montrer à quel point c'était bien de la merde si jamais on avait eu un doute dans les précédents épisodes. Ils ont un xeno en liberté et ça se comporte comme si de rien n'était sur l'île. Les soldats qui tirent jamais, des vrais stormtroopers. Kirsh qu'est le seul à regarder les caméras apparemment Pis bon, on passe de l'idée de communiquer avec un Xenomorph à c'est devenu mon chien qui obéit au moindre ordre que je donne et qui n'a pas d'autre pulsion que de dire oui maitresse.
C'est tout bonnement catastrophique et c'est pas comme si je n'avais pas laissé sa chance au show jusqu'à maintenant même si je sentais de plus en plus la douille venir avec la quantité de redflag depuis le début.
oui, je trouve qu'ils auraient du rester dans le building toute la saison au lieu de nous imposer toute cette chierie sur l'île, c'était un théâtre parfait pour nous servir un mix entre Alien 1 et 2, avec des civiles qui se feraient chasser, des marines pour l'action, les hybrides pour apporter un peu de résistance aux aliens et les 4 nouvelles espèces pour une petite dose de renouveau et de surprise dans la franchise.
Après encore si leurs histoires sur l'île étaient bien faite .... pourquoi pas, mais non, c'est lent, c'est chiant, c'est incohérent, ça n'a aucun sens, tout le monde est con comme ses pieds, ça crache sur le lore, ça transforme le xeno en animal de compagnie
X-files est particulier car déjà en quantité on parle de saison à 26 ou 28 épisodes mais surtout il y a un distinguo important avec les épisodes dit one shot
Ca ne concerne pas qu'X-Files, c'est la norme pour la majorité des séries, c'est pareil pour Lost alors qu'on est sur une histoire qui se suit au fil des épisodes
Game of Thrones aussi c'est un turnover, un real tourne 2 épisodes, 3 au maximum puis ça change
C'est généralement comme ça, t'as un show runner (parfois une équipe) qui donne la direction générale de la série (parfois ils réalisent eux même quelques épisodes) mais les réalisateurs ça tourne
Après y a certaines séries ou c'est un peu moins marqué, comme la 1e saison de 24h par exemple ou un seul réal à tourné la moitié des épisodes
Mais la grande majorité des séries utilisent de nombreux réalisateurs
en général d'ailleurs c'était souvent les premiers épisodes qui étaient les meilleurs (souvent pilote donc il fallait s'appliquer pour pouvoir signer un contrat pour une saison entière).
Avant il mettait le paquet aussi sur les génériques dont les musiques étaient souvent assez réussi...
et d'ailleurs on devine que là sur la série Alien, ils ont justement été malin en économie car il y a zéro ambition dans ce générique. et à vrai dire c'est pas un mal en fait vu qu'on est dans l'instantanéité et la liberté du formats (par exemple le générique de Fondation rien à battre tu le vois une fois et après il casse les bonbons) avant tu subissait le générique mais tu n'avais pas le choix donc c'était pas un débat aujourd'hui, les génériques n'ont absolument plus aucune espèce d'importance.
ravyxxs Je pense qu'ils n'auraient pas du tout tenter de traiter en même temps car cela le rend pas solide et aboutie à des trucs qui semble improvisés et/ou tournés à la va-vite on comprends que la plage et la forêt cela a été shorté...
d'ailleurs un moment fort de cet épisode n'a pas le rendu émotionnel suffisant: les tombes des enfants!
Cela aurait pu être vraiment excellent et là à peine bien et d'ailleurs on comprends très facilement qu'ils auraient pu l'a couper au montage qu'on aurait rien vu.
jenicris Moi la scène de la chambre bordel, au tout début en plus...
akinen la capture du commando Weyland est aussi assez ridicule
byakuyatybw la vérité c'est que la saison 1 aurait du être dédié uniquement au vaisseau dans l'immeuble... puis la saison 2 à l'île.
"Pas vu les épisodes perso mais une théorie me traverse l'esprit : et si Wendy parvenait à transférer sa conscience du corps hybride vers le corps de son xeno?Et si en fait elle devenait reine des aliens par cela, pourrait-elle etre la reine de Aliens ?"
Je pense pas faut un processus scientifique, elle n'est que le sujet d'une expérience de laboratoire...là pour le coup je vois plutôt l'Alien (ou un facehugger ...car il en reste 1 enfermé dans le labo) se faire le boss insolent de Prodigy.
byakuyatybw merci en vérité je me relis que très peu donc c'est bourrée de faute d'ortographes quelques fois je corrige....
+1000 cela semblait tellement évident malheureusement.
La première posait les enjeux et le nouvel élément Prodigy
La seconde aurait du creuser les enfants
Une troisième Prodigy versus Weyland
enfin franchement il y avait tellement de possibilités.
Encore une fois,tous les points que tu as noté , je suis entièrement d’accord. Dommage que nous, spectateurs qui n’avons pas l’expérience, je pense, de ces réalisateurs peuvent noter ce qui ne va pas..nous sommes loin d’être producteurs, scénaristes, mais on note ça…
Étrange quand même….
Pu...
Ils ont fait de Terminator un père de famille, le prochain Predator sera gentil, et maintenant on peut dresser un Alien comme un bon chien.
Bien joué, ils ont tué les 3 plus iconiques créatures de science fiction.