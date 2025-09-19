Solarr the PC Master

Plus précisément des parts."Intel et NVIDIA main dans la main (et le portefeuille) pour des processeurs x86 avec un iGPU RTXC'est l'annonce que personne n'attendait, et elle est bien là : NVIDIA et Intel viennent d'annoncer une collaboration sur plusieurs secteurs."Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, acquérant une participation significative dans le géant des semi-conducteurs en difficulté et concluant un partenariat stratégique pour co-développer des puces pour centres de données et PC.Cette opération, qui a propulsé l'action Intel de plus de 25 % le jeudi 18 septembre 2025, vise à combiner le leadership de Nvidia en IA et en calcul accéléré avec la technologie et l'écosystème des processeurs x86 d'Intel."Pour les particuliers, les processeurs Intel auront prochainement le droit à un iGPU NVIDIA RTX. Tout comme il y a quelques années avec AMD sur quelques processeurs fort intéressants, Intel va donc prendre des solutions externes pour booster les performances et proposer des SoC toujours plus polyvalents.Le deuxième secteur concerne, sans grande surprise, l'intelligence artificielle. NVIDIA voulait des processeurs, c'est désormais chose faite sur le papier. Intel produira des processeurs x86 pour NVIDIA qui seront intégrés dans des structures spécifiques. Le tout avec l'utilisation de la technologie NVLink."Certes on parle aussi d'investissement dans les serveurs mais : est-ce le début d'une mainmise de Nvidia sur les CPU ? la création d'un NPU avancé de type M1 Apple où toutes les unités de calcul sont intégrées dans le DIE ? oui, ce sera le cas : on voit déjà les bénéfices sur un Mac à 1300 euros de 2020 : c'est ultra-rapide.