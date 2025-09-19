profile
all
NVIDIA investit INTEL !
Solarr the PC Master
Plus précisément des parts.

"Intel et NVIDIA main dans la main (et le portefeuille) pour des processeurs x86 avec un iGPU RTX
C'est l'annonce que personne n'attendait, et elle est bien là : NVIDIA et Intel viennent d'annoncer une collaboration sur plusieurs secteurs."

Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, acquérant une participation significative dans le géant des semi-conducteurs en difficulté et concluant un partenariat stratégique pour co-développer des puces pour centres de données et PC.
Cette opération, qui a propulsé l'action Intel de plus de 25 % le jeudi 18 septembre 2025, vise à combiner le leadership de Nvidia en IA et en calcul accéléré avec la technologie et l'écosystème des processeurs x86 d'Intel.



"Pour les particuliers, les processeurs Intel auront prochainement le droit à un iGPU NVIDIA RTX. Tout comme il y a quelques années avec AMD sur quelques processeurs fort intéressants, Intel va donc prendre des solutions externes pour booster les performances et proposer des SoC toujours plus polyvalents.

Le deuxième secteur concerne, sans grande surprise, l'intelligence artificielle. NVIDIA voulait des processeurs, c'est désormais chose faite sur le papier. Intel produira des processeurs x86 pour NVIDIA qui seront intégrés dans des structures spécifiques. Le tout avec l'utilisation de la technologie NVLink."

Certes on parle aussi d'investissement dans les serveurs mais : est-ce le début d'une mainmise de Nvidia sur les CPU ? la création d'un NPU avancé de type M1 Apple où toutes les unités de calcul sont intégrées dans le DIE ? oui, ce sera le cas : on voit déjà les bénéfices sur un Mac à 1300 euros de 2020 : c'est ultra-rapide.
cowcotland
    posted the 09/19/2025 at 07:47 AM by solarr
    comments (23)
    cyr posted the 09/19/2025 at 07:59 AM
    Le titre est mensonger.

    Il s'agit d'une collaboration et non d'un rachat.
    jamrock posted the 09/19/2025 at 07:59 AM
    Le putaclick à son sommet, faut se respecter un peu a un moment donné...
    solarr posted the 09/19/2025 at 08:02 AM
    Vous avez raison.
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 08:03 AM
    OUAI, modifies ton post Solarr c'est un partenariat
    solarr posted the 09/19/2025 at 08:03 AM
    rogeraf ça y est, c'est un investissement.
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 08:04 AM
    jamrock il s'est trompé, ca arrive
    solarr posted the 09/19/2025 at 08:05 AM
    rogeraf
    jamrock posted the 09/19/2025 at 08:06 AM
    rogeraf c'est pas une erreur de mettre un titre pareil, vu l'énorme différence avec le contenu de l'article. Mais l'essentiel c'est de faire son mea culpa
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 08:06 AM
    Mon avis, c'est que Nvidia est déja trop fort aujourd'hui, avec des prix commerciaux cartes graphiques notamment abusés ... Leur renfort ne sent pas bon pour l'avenir car cela risque de les amener dans une forte position de monopole dans de nombreux secteurs ! Reste la concurrence mais ca va être dur.
    solarr posted the 09/19/2025 at 08:08 AM
    rogeraf ça me rappelle Nintendo : il pourrait se permettre de racheter n'importe qui avec le quasi-monopole qu'ils ont aujourd'hui.
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 08:15 AM
    solarr c'est le problème de toutes ces grosses boites aujourd'hui : "META, NIVIDIA, ByteDance, Tencent, Microsoft ... ce MONOPOLE de quelques uns
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 08:48 AM
    Amd se fait manger sur les CG en revanche sur les CPU ils sont bons.

    A voir ce que le partenariat donnera entre Intel et Nvidia
    newtechnix posted the 09/19/2025 at 08:48 AM
    rogeraf c'est une des thématique de la série Alien où 5 grandes corporations se sont emparés de tout...jusqu'à avoir des moyens militaires privés.
    rogeraf posted the 09/19/2025 at 09:32 AM
    newtechnix Ah ! alors ca vire au cauchemar la !!
    newtechnix posted the 09/19/2025 at 09:42 AM
    rogeraf dans robocop lesgrosses corporations mutlinationales répondaient encore à des appels d'offre de service aux villes...là c'est encore plus radicale: les villes leurs appartiennent

    Et il n'y a plus vraiment de loi mais des rapports directs contractuels entre corporation.

    Quand on comprends le truc c'est que les gens ne sont plus citoyens dans un pays mais juste des locataires dans une propriété.
    wickette posted the 09/19/2025 at 10:55 AM
    Alors c’est surtout pour l’IA

    Perso pour le gaming et l’usage général c’est Ryzen sans une seconde d’hesitation.

    Intel sont tellement à la traine sur l’efficacité, la gestion thermique, la stabilité que c’est meme pas envisageable pour moi avant leur node 14A au moins
    iglooo posted the 09/19/2025 at 11:06 AM
    Les monopoles ont de beaux jours devant eux. Le niveau de concentration depuis 2008, c'est une folie... Surtout que t'as les structures et la suprastructure, et alors là...
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 12:02 PM
    iglooo
    Le problème vient des autres. Les technologies IA nvidia sont utilisées par d’autres entreprises bossant sur l’IA.

    C’est devenu une sacrée entreprise !
    gamesebde3 posted the 09/19/2025 at 12:10 PM
    shambala93
    "Amd se fait manger sur les CG"...

    Point de vue part de marché, je ne sais pas, mais du côté des performances, amd a bien rattrapé son retard s'il y a quelques années.
    Je dirai même que les cartes amd les plus vendues sont plus performantes que leurs concurrentes nvidia, qui s'est trop reposé sur ses acquis.
    kikoo31 posted the 09/19/2025 at 03:46 PM
    gamesebde3 alors les commerciaux de chez AMD font mal leur boulot
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:49 PM
    AMD a le lead côté serveurs depuis 10 ans. Côté CPU particuliers aussi. Côté GPU, c'est compliqué.
    solarr posted the 09/19/2025 at 04:55 PM
    Reste qu'Intel n'a le lead nulle part
    gamesebde3 posted the 09/19/2025 at 05:27 PM
    kikoo31
    Ça, certainement. Mais il y a également une part bien ancrée dans l'esprit des gamers pc qui reste sur de vieilles croyances où amd était effectivement à la traîne.
    En ce moment, ce n'est plus le cas.
