"Intel et NVIDIA main dans la main (et le portefeuille) pour des processeurs x86 avec un iGPU RTX
C'est l'annonce que personne n'attendait, et elle est bien là : NVIDIA et Intel viennent d'annoncer une collaboration sur plusieurs secteurs."
Nvidia a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, acquérant une participation significative dans le géant des semi-conducteurs en difficulté et concluant un partenariat stratégique pour co-développer des puces pour centres de données et PC.
Cette opération, qui a propulsé l'action Intel de plus de 25 % le jeudi 18 septembre 2025, vise à combiner le leadership de Nvidia en IA et en calcul accéléré avec la technologie et l'écosystème des processeurs x86 d'Intel.
"Pour les particuliers, les processeurs Intel auront prochainement le droit à un iGPU NVIDIA RTX. Tout comme il y a quelques années avec AMD sur quelques processeurs fort intéressants, Intel va donc prendre des solutions externes pour booster les performances et proposer des SoC toujours plus polyvalents.
Le deuxième secteur concerne, sans grande surprise, l'intelligence artificielle. NVIDIA voulait des processeurs, c'est désormais chose faite sur le papier. Intel produira des processeurs x86 pour NVIDIA qui seront intégrés dans des structures spécifiques. Le tout avec l'utilisation de la technologie NVLink."
Certes on parle aussi d'investissement dans les serveurs mais : est-ce le début d'une mainmise de Nvidia sur les CPU ? la création d'un NPU avancé de type M1 Apple où toutes les unités de calcul sont intégrées dans le DIE ? oui, ce sera le cas : on voit déjà les bénéfices sur un Mac à 1300 euros de 2020 : c'est ultra-rapide.
Il s'agit d'une collaboration et non d'un rachat.
A voir ce que le partenariat donnera entre Intel et Nvidia
Perso pour le gaming et l’usage général c’est Ryzen sans une seconde d’hesitation.
Intel sont tellement à la traine sur l’efficacité, la gestion thermique, la stabilité que c’est meme pas envisageable pour moi avant leur node 14A au moins
Le problème vient des autres. Les technologies IA nvidia sont utilisées par d’autres entreprises bossant sur l’IA.
C’est devenu une sacrée entreprise !
"Amd se fait manger sur les CG"...
Point de vue part de marché, je ne sais pas, mais du côté des performances, amd a bien rattrapé son retard s'il y a quelques années.
Je dirai même que les cartes amd les plus vendues sont plus performantes que leurs concurrentes nvidia, qui s'est trop reposé sur ses acquis.
Ça, certainement. Mais il y a également une part bien ancrée dans l'esprit des gamers pc qui reste sur de vieilles croyances où amd était effectivement à la traîne.
En ce moment, ce n'est plus le cas.