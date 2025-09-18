IzanagiGames a annoncé aujourd'hui qu'il était en train de développer Dark Auction, avec une sortie prévue sur Switch. Le projet vise un lancement de 2024....donc 2025...oups janvier 2026
hardware prévu: Steam et Switch.
Le jeu a été à la base financé via une campagne de financement participatif.
DARK AUCTION:
Une aventure mystère profonde et convaincante avec un scénario et un scénario écrits par Rika Suzuki, connue pour son brillant ouvrage sur Another Code and Hotel Dusk: Room 215. Il présente également des dessins de personnages de Kohske, l'auteur / illustrateur de GANGSTA, et la musique du compositeur de Monster Hunter Yuko Komiyama.
J'avais beaucoup apprécier Hotel Dusk et Last Window.