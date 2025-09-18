HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
newtechnix > blog
le jeu d'une des créatrices de Hôtel Dusk sort enfin
IzanagiGames a annoncé aujourd'hui qu'il était en train de développer Dark Auction, avec une sortie prévue sur Switch. Le projet vise un lancement de 2024....donc 2025...oups janvier 2026

hardware prévu: Steam et Switch.

Le jeu a été à la base financé via une campagne de financement participatif.

DARK AUCTION:
Une aventure mystère profonde et convaincante avec un scénario et un scénario écrits par Rika Suzuki, connue pour son brillant ouvrage sur Another Code and Hotel Dusk: Room 215. Il présente également des dessins de personnages de Kohske, l'auteur / illustrateur de GANGSTA, et la musique du compositeur de Monster Hunter Yuko Komiyama.

Une team de qualitay



    adamjensen
    posted the 09/18/2025 at 07:18 PM by newtechnix
    comments (9)
    judebox posted the 09/18/2025 at 07:40 PM
    Cool ça ! Hotel Dusk et Last Window étaient très bons !
    51love posted the 09/18/2025 at 07:45 PM
    J'aime bcp les illustrations.
    noishe posted the 09/18/2025 at 07:51 PM
    Incroyable, je suis complètement passé à côté, pourtant fan du genre. Merci pour la découverte, je wishlist ça tout de suite
    adamjensen posted the 09/18/2025 at 08:00 PM
    Cool.
    J'avais beaucoup apprécier Hotel Dusk et Last Window.
    mizuki posted the 09/18/2025 at 08:05 PM
    Pas de trad, dommage, pour ce genre de jeu avec énormément de texte c'est quand même plus appréciable d'y jouer en fr.
    newtechnix posted the 09/18/2025 at 08:12 PM
    noishe
    khazawi posted the 09/18/2025 at 08:49 PM
    judebox idem, je les ai en physique et c'était de très bon point n click bien que parfois la logique pour faire avancer le scénario était bizarre, surtout Last Window
    judebox posted the 09/18/2025 at 09:18 PM
    khazawi Yes, je les ai toujours en physique également
    kujotaro posted the 09/18/2025 at 09:21 PM
    La D.A est sublime. À voir si le jeu est ausis ambitieux qu'un Phoenix Wright ou Hotel Dusk du coup
