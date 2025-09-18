IzanagiGames a annoncé aujourd'hui qu'il était en train de développer Dark Auction, avec une sortie prévue sur Switch. Le projet vise un lancement de 2024....donc 2025...oups janvier 2026hardware prévu: Steam et Switch.Le jeu a été à la base financé via une campagne de financement participatif.DARK AUCTION:Une aventure mystère profonde et convaincante avec un scénario et un scénario écrits par. Il présente également des dessins de personnages de, et la musique du compositeur deUne team de qualitay