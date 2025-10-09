profile
Tron Ares / Nouvelle BA


Tron : Ares, le 8 octobre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=KTVi0I-7uRE
    tags :
    5
    Likes
    Who likes this ?
    djfab, idd, victornewman, megadeth, destati
    posted the 09/10/2025 at 05:02 PM by yanssou
    comments (8)
    pharrell posted the 09/10/2025 at 07:10 PM
    J’ai pas vraiment de hype pour ce Tron…

    je comprends déjà pas pourquoi ils avaient fait une suite, le premier n’est pas vraiment un film ultra culte… il a du avoir son petit succès à l’époque mais rien de fou.

    Tron 2 était pas terrible au final…

    On verra ça sera peut être une bonne surprise…
    victornewman posted the 09/10/2025 at 07:53 PM
    ça claque vraiment !
    nigel posted the 09/10/2025 at 08:35 PM
    Y a comme une odeur de navet
    elenaa posted the 09/10/2025 at 09:14 PM
    C'est con, de base il m'intéressait mais vu que c'est Jared Leto qui a le lead, c'est mort de chez mort. Je vais me contenter des deux premiers hein ^^'
    giru posted the 09/11/2025 at 05:56 AM
    elenaa pareil… Jared Leto me donne la gerbe mais dommage parce que sinon le film m’intéresse.

    La BO de Tron Legacy reste culte pour moi, plus que le film d’ailleurs.
    elenaa posted the 09/11/2025 at 08:39 AM
    giru Pareil, je ne suis pas du genre à vraiment m'intéresser aux acteurs ou quoi, mais lui je ne peux vraiment pas le voir en peinture :/

    Et oui, l'OST de Tron Legacy est excellente !
    bladagun posted the 09/11/2025 at 11:56 AM
    C'est un très bon acteur Leto, oui joker et morbius ont ternis sa carrière mais ça n'enlève rien à son talent il a fait dans des films incroyables avant
    pimoody posted the 09/11/2025 at 03:27 PM
    On verra, mais à la bande-annonce et ce que ça dégage, ça semble pas aussi emballant niveau expérience globale que le Legacy de Kosinski dans lequel j'avais bien plonger en 3D au cinéma.

    (Puis le palmarès du réal de ce Tron est vraiment pas fameux du tout).
