accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
816
visites since opening :
1652884
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Tron Ares / Nouvelle BA
Tron : Ares, le 8 octobre au cinéma.
https://m.youtube.com/watch?v=KTVi0I-7uRE
tags :
5
Likes
Who likes this ?
djfab
,
idd
,
victornewman
,
megadeth
,
destati
posted the 09/10/2025 at 05:02 PM by
yanssou
comments (
8
)
pharrell
posted
the 09/10/2025 at 07:10 PM
J’ai pas vraiment de hype pour ce Tron…
je comprends déjà pas pourquoi ils avaient fait une suite, le premier n’est pas vraiment un film ultra culte… il a du avoir son petit succès à l’époque mais rien de fou.
Tron 2 était pas terrible au final…
On verra ça sera peut être une bonne surprise…
victornewman
posted
the 09/10/2025 at 07:53 PM
ça claque vraiment !
nigel
posted
the 09/10/2025 at 08:35 PM
Y a comme une odeur de navet
elenaa
posted
the 09/10/2025 at 09:14 PM
C'est con, de base il m'intéressait mais vu que c'est Jared Leto qui a le lead, c'est mort de chez mort. Je vais me contenter des deux premiers hein ^^'
giru
posted
the 09/11/2025 at 05:56 AM
elenaa
pareil… Jared Leto me donne la gerbe mais dommage parce que sinon le film m’intéresse.
La BO de Tron Legacy reste culte pour moi, plus que le film d’ailleurs.
elenaa
posted
the 09/11/2025 at 08:39 AM
giru
Pareil, je ne suis pas du genre à vraiment m'intéresser aux acteurs ou quoi, mais lui je ne peux vraiment pas le voir en peinture :/
Et oui, l'OST de Tron Legacy est excellente !
bladagun
posted
the 09/11/2025 at 11:56 AM
C'est un très bon acteur Leto, oui joker et morbius ont ternis sa carrière mais ça n'enlève rien à son talent il a fait dans des films incroyables avant
pimoody
posted
the 09/11/2025 at 03:27 PM
On verra, mais à la bande-annonce et ce que ça dégage, ça semble pas aussi emballant niveau expérience globale que le Legacy de Kosinski dans lequel j'avais bien plonger en 3D au cinéma.
(Puis le palmarès du réal de ce Tron est vraiment pas fameux du tout).
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
je comprends déjà pas pourquoi ils avaient fait une suite, le premier n’est pas vraiment un film ultra culte… il a du avoir son petit succès à l’époque mais rien de fou.
Tron 2 était pas terrible au final…
On verra ça sera peut être une bonne surprise…
La BO de Tron Legacy reste culte pour moi, plus que le film d’ailleurs.
Et oui, l'OST de Tron Legacy est excellente !
(Puis le palmarès du réal de ce Tron est vraiment pas fameux du tout).