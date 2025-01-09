profile
Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
86
Likers
name : Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
platform : PlayStation 4
editor : Konami
developer : Kojima Productions
genre : action-infiltration
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3 - Xbox One
obi69
28
Likes
Likers
obi69
articles : 1160
visites since opening : 1831972
obi69 > blog
Venom Snake fête ses 10 ans
Mon dieu, comme le temps passe vite...

Lire des avis sur le jeu ou partager le vôtre - https://www.gameforever.fr/metal-gear-solid-v-the-phantom-pain-9544.php
    tynokarts
    posted the 09/01/2025 at 06:13 PM by obi69
    lazer posted the 09/01/2025 at 06:22 PM
    Un de mes MGS favoris !

    Pour sa dernière prod , koko nous fait incarner le 1er big boss qui n'est autre que le joueur , et certains me font rire avec david hayter alors que justement c'est pas du tout ni big boss ni snake mais un simple para medic lambda qui se retrouve dans la peau de Big boss

    là ou certains crache dessus moi j'ai kiffer , mon MGS qui m'as juste donné une demi molle c'etait le 2 avec la partie ou on incarne Raiden et la big shell j'ai detesté ça et la partie flotte mon dieu
    jf17 posted the 09/01/2025 at 06:25 PM
    Dommage que l'on est jamais eue la fin
