profile
svr
,
grayfoxx
,
trungz
,
anakaris
,
traveller
,
aiolia081
,
drakeramore
,
jeanouillz
,
link49
,
foxstep
,
lanni
,
soulshunt
,
chester
,
minx
,
snaaaaail
,
bbox1
,
jf17
,
escobar
,
lefumier
,
ritalix
,
diablass59
,
linkiorra
,
e3payne
,
asakim
,
asus
,
dx93
,
hyoga57
,
gantzeur
,
006
,
zabuza
,
nobleswan
,
wolfheart
,
fullbuster
,
trafalgar
,
goldmen33
,
freematt
,
noth
,
arngrim
,
eldren
,
rebellion
,
demonito
,
bk201
,
640509040147
,
minbox
,
rosewood
,
dantedemon
,
leblogdeshacka
,
kyogamer
,
roxas33
,
nawak
,
tizoc
,
hado78
,
kira93
,
geugeuz
,
plistter
,
onirinku
,
jojoplay4
,
cortes
,
draer
,
deum
,
jorostar
,
wadewilson
,
kikibearentongues
,
fortep
,
nmariodk
,
odv78
,
iglooo
,
binou87
,
almightybhunivelze
,
cedrich74
,
spawnini
,
crocomire
,
linuxclan
,
yoshidieu
,
ravyxxs
,
cijfer
,
spilner
,
jackiechan
,
kevisiano
,
keyser44soze
,
kurosama
,
shambala93
,
flyingfox
,
musm
,
torotoro59
,
ziggourat
Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
PlayStation 4
Konami
Kojima Productions
action-infiltration
Xbox 360
-
PlayStation 3
-
Xbox One
minx
,
cijfer
,
hijikatamayora13
,
raph64
,
tvirus
,
osiris
,
kurosama
,
gunstarred
,
giusnake
,
ropstar
,
kevinmccallisterrr
,
shanks
,
ducknsexe
,
ravyxxs
,
malcomz
,
lulah03
,
marchand2sable
,
torotoro59
,
iglooo
,
pxl
,
iglou2310
,
almightybhunivelze
,
madmovies
,
kisukesan
,
wutai
,
tanakieyoshiro
,
momotaros
,
guyllan
obi69
Venom Snake fête ses 10 ans
Mon dieu, comme le temps passe vite...
tynokarts
posted the 09/01/2025 at 06:13 PM by
obi69
lazer
the 09/01/2025 at 06:22 PM
Un de mes MGS favoris !
Pour sa dernière prod , koko nous fait incarner le 1er big boss qui n'est autre que le joueur , et certains me font rire avec david hayter alors que justement c'est pas du tout ni big boss ni snake mais un simple para medic lambda qui se retrouve dans la peau de Big boss
là ou certains crache dessus moi j'ai kiffer , mon MGS qui m'as juste donné une demi molle c'etait le 2 avec la partie ou on incarne Raiden et la big shell j'ai detesté ça et la partie flotte mon dieu
jf17
the 09/01/2025 at 06:25 PM
Dommage que l'on est jamais eue la fin
