Pour reprendre mon message sur l'article parlant de Capcom qui serait frileux pour lancer des nouvelles franchises ?



Mais quoi de plus logique vu l'accueil des nouvelles franchises actuellement !



Le développement d'un jeu est un vrai enjeux financier et humain (une boite qui se plante c'est combien de salariés qui se retrouvent sans emploi ?). Ils sont donc forcé d'être très précautionneux.



Ou alors il faudrait lancer des franchises à petit budget et ne mettre le pognon que pour la suite. Une fois que le "petit jeu" a fait un nom.



Par exemple si vous prenez votre fameux "expedition 33". Si une grosse boite l'avait sorti, des joueurs auraient surement attendus plus que ce qui est proposé. L'argument est souvent "regardez c'est une petite boite". Aec les ventes, s'ils font un 2, ils vont devoir voir plus grand et investir plus. Quitte à se planter et couler ... C'est un peu une "loi" du marché. Le même jeu avec un scénario différent et il se fera démonter par la critique et sera qualifié de "DLC".

Les nouvelles franchises se font globalement démonter.



Il y a également les fausses nouvelles franchises du type Elden Ring qui n'est qu'un Dark soul 4 masqué (hormis le monde ouvert, je ne vois pas vraiment de différence, idem pour Bloodborn).



Comme on peut dire que Metaphor est un spin off de Persona (qui est déjà de base un spin off de Shin megami tensei).



Sega est également très frileux, Nintendo, konami, etc...

Que dire de SE ? Entre le remaster d'un énième drgon quest ou d'un final fantasy (qui doit avoir plus d'une centaine de jeux au compteur).



Ils avaient tenté Forspoken, mais on a vu ce que ça a donné. Ils l'auraient appeler "Final fantasy forspoken" ça serait surement mieux vendu avec exactement le même contenu.



Le jeu vidéo reste un média d'offre et de demande. Et le public ne veut que des noms connus.



N'oublions pas que le jeu le plus attendu n'est pas une nouvelle licence prometteuse mais GTA 6... après combien d'années du 5 ? Quand rockstar retantera un LA noire ou un Bully.



Alors oui sur ce site, on entendra peut être un discours différent mais êtes vous représentatifs du marché ? Très certainement pas.



Le grand public carbure à base de GTA, EA FC, CAll of, Assassin's creed etc...