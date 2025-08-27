Pour reprendre mon message sur l'article parlant de Capcom qui serait frileux pour lancer des nouvelles franchises ?
Mais quoi de plus logique vu l'accueil des nouvelles franchises actuellement !
Le développement d'un jeu est un vrai enjeux financier et humain (une boite qui se plante c'est combien de salariés qui se retrouvent sans emploi ?). Ils sont donc forcé d'être très précautionneux.
Ou alors il faudrait lancer des franchises à petit budget et ne mettre le pognon que pour la suite. Une fois que le "petit jeu" a fait un nom.
Par exemple si vous prenez votre fameux "expedition 33". Si une grosse boite l'avait sorti, des joueurs auraient surement attendus plus que ce qui est proposé. L'argument est souvent "regardez c'est une petite boite". Aec les ventes, s'ils font un 2, ils vont devoir voir plus grand et investir plus. Quitte à se planter et couler ... C'est un peu une "loi" du marché. Le même jeu avec un scénario différent et il se fera démonter par la critique et sera qualifié de "DLC".
Les nouvelles franchises se font globalement démonter.
Il y a également les fausses nouvelles franchises du type Elden Ring qui n'est qu'un Dark soul 4 masqué (hormis le monde ouvert, je ne vois pas vraiment de différence, idem pour Bloodborn).
Comme on peut dire que Metaphor est un spin off de Persona (qui est déjà de base un spin off de Shin megami tensei).
Sega est également très frileux, Nintendo, konami, etc...
Que dire de SE ? Entre le remaster d'un énième drgon quest ou d'un final fantasy (qui doit avoir plus d'une centaine de jeux au compteur).
Ils avaient tenté Forspoken, mais on a vu ce que ça a donné. Ils l'auraient appeler "Final fantasy forspoken" ça serait surement mieux vendu avec exactement le même contenu.
Le jeu vidéo reste un média d'offre et de demande. Et le public ne veut que des noms connus.
N'oublions pas que le jeu le plus attendu n'est pas une nouvelle licence prometteuse mais GTA 6... après combien d'années du 5 ? Quand rockstar retantera un LA noire ou un Bully.
Alors oui sur ce site, on entendra peut être un discours différent mais êtes vous représentatifs du marché ? Très certainement pas.
Le grand public carbure à base de GTA, EA FC, CAll of, Assassin's creed etc...
Exact, et de "1.5" par les joueurs, même s'il y a des nouveautés. Certains joueurs exigent une révolution à chaque épisode ou 1 nouvelle licence après un seul épisode (puis qu'ils crient à l'overdose dès le 2ème).
Alors que comme tu le dis c'est un gros risque financier, donc développer une trilogie permet de capitaliser et ne pas devoir repartir du zéro absolu en pré-prod et réinventer à chaque fois un nouvel univers et lore.
C'est le modèle choisi, qui fait que ça engendre des coûts faramineux.....
Et les graphismes, c'est pas l'élément majeur d'une assurance d'avoir un bon jeux...
L'histoire, l'intérêt, la musique, le gameplay, les possibilités, la liberté laisser au joueur sont bien plus importante mais souvent mis en second plan...
Alors ils vont miser sur l'ia pour se débarrasser de devellopeur......
Perso je pense que ça signera la fin bien plus vite que le full demat
Pour les jeux comme Expedition33, si c'était un gros studio, on en aurait attendu plus pour la seule et unique raison que le jeu t'aurait couté 80€ alors que là, le prix de lancement c'était il me semble 50€
Il faut je pense arrêter la course à la puissance, les développeurs et studios ne suivent plus.
Les AA sont suffisamment beaux de nos jours pour avoir des expériences immersives et de qualité.
De la même manière que des jeux comme Starwars Outlaws ou Suicide Squad KTJL se sont fait défoncer dès la sortie, avec un bouche à oreille désastreux.
Comme quoi avoir une franchise / une licence ne fait pas tout. Aujourd'hui les joueurs Starwars, ils sont sur SW Battlefront 2. Et les joueurs Batman, ils bavent sur un jeu Lego ou attendent le prochain jeu.
Des répétitions de jeux comme Death Stranding 2 ou FF7 Rebirth semblent vouées à apporter des résultats en-dessous des attentes, car un deuxième volet / une suite peut difficilement rapporter plus que le premier (même si les GTA Cod et Fifa semblent faire exception, n'étant pas reliés).
Quitte à s'appuyer sur une franchise, il faut le faire bien, apporter un renouveau dans l'expérience de jeu et plaire autant aux anciens qu'aux nouveau. A la manière d'un PoP The Lost Crown par exemple.
Pour ma part, rien ne remplace un Journey, un Forgotton Anne, un Concrete Genie, un Child of Light, bref, rien ne remplace des expériences uniques que je n'aurais rencontré nulle part ailleurs. C'est ça jouer, pour moi. Pas refaire toujours la même chose.
Est que Jugement est un spin-off de Yakuza? Chrono trigger un spin-off de FF? Read Dead Redemption un spin-off de GTA?
Ils ont depassé cette idée lâchée à l’époque de leurs sorties
Metaphor partage un paquet de mécanique avec Persona, mais après avoir passé plus de 150h sur les 3 derniers persona et aussi sur refantazio, je ne peux que saluer l’investissement de l’équipe pour ce qui est de rendre unique chaque jeu.
Pour être encore plus dans la caricature, c’est comme si tu disais:
- bah FF7 c’est FF6
- FF8 c’est FF7
- FF9 c’est FF8
- etc.
Désolé de digresser, mais ces jeux sont faits par des studios qui maîtrisent (ou maîtrisaient) leur art. Normal qu’ils rebondissent sur leurs acquis pour faire encore « mieux ».
Mieux vaut parler d’éditeur que des développeurs. Les gars d’expédition 33 sont pas éditeurs. Les studios de développement changent rarement de style de jeu comme ça. Ils se perfectionnent dans un genre où fleurtent avec un genre proche. Tout le monde n’est pas Sakurai ou Miyamoto.
Les éditeurs valident ou pas les projets de divers studios. C’est eux qui peuvent proposer de la diversité. Les studios devraient être encouragés à persévérer dans la voie qu’ils ont tracés.
Ne demandent-on pas un nouveau Mario 3D, Metroid prime, castlevania, FF Classic etc? Normal, ce sont de bonnes formules et les joueurs veulent y rejouer en version améliorée.
C'était médiocre et ca s'est vu dès le départ. Le jeu n'aurait pas mieux fonctionner pour autant. Pire, en portant ce nom, les joueurs auraient été beaucoup plus critiques avec le jeu. Et puis porter le nom FF aujourd'hui n'est plus un gage de ventes très importantes. En atteste FFXVI qui doit etre l'opus numéroté qui a du faire le plus faible démarrage de tous la série et probablement celui qui fera les plus faibles ventes.
L'argument est souvent "regardez c'est une petite boite".
Et c'est un argument qui fait sens. Clair Obscur est bien un jeu produit par un studio de petite taille avec des moyens presque dérisoires par rapport aux mastodontes du secteur. Donc bien sur que les joueurs auront un regard différent et seront plus enclin à pardonner certaines erreurs. Mais on peut aussi se demander pourquoi un studio de ce calibre a pu sortir un tel jeu et pourquoi un gros développeur (SE pour reprendre ton exemple) expérimenté et disposant de nombreuses ressources n'a pas été capable de le faire.
De manière générale, je pense que si tu fais un bon jeu et que tu ne tombes pas dans une période dense en sortie, tu feras de bonnes ventes. Aujourd'hui il y a tellement de moyen pour communiquer et faire parler de ton jeu, tellement de plateformes et de joueurs que c'est à mon sens moins difficile de décoller qu'il y a 15/20 ans. Le secteur indé en est le plus bel exemple.
Il faut aussi que les éditeurs fixent des chiffres de ventes réalistes. C'est que sur si un SE tablait sur 10M pour FFXVI, c'était hors sol et déconnecté de la réalité. Mais c'est aussi en lien avec le budget mis dans le jeu. Aujourd'hui les gros jeux demandant énormément de temps de développement parfois pour un résultat qui ne répond pas aux attentes. De manière plus globale, le développement s'est égaré avec cette génération ou on cherche plus à mettre du RT ou je ne sais quel artifice alors qu'on a presque plus de jeux proposant, par exemple, une vraie interaction avec l'environnement (c'est aussi la faute au moteur dominant du marché qui est un désastre absolu mais y a tellement à dire qu'il faudrait aborder cela dans un autre article). Idem du coté de l'IA. La on ne végète meme pas, on régresse. Bref je digresse mais le sujet est complexe, vaste avec tous un tas de ramifications et nécessiterait énormément de temps pour etre abordé point par point. C'est d'ailleurs ce que j'inviterais à faire les gros développeurs. Parce que le modèle actuel est à bout de souffle et sans remise en question profonde, le milieu risque de sévèrement tanguer dans les années à venir.
Jugement 2 ne peut plus être comparé à la série originale, comme Persona n’est plus du tout la même expérience qu’un shin megami de la série principale.
Par exemple si vous prenez votre fameux "expedition 33". Si une grosse boite l'avait sorti, des joueurs auraient surement attendus plus que ce qui est proposé.
je pense qu'il est faux de croire ca, par contre s'il avait été vendu 80 boules la ca n'aurait pas été le même son de cloche c'est sur...
mais je pense que l'avenir est dans le AA, silent hill F en est la preuve , il me donne bien plus envie que tous les dernier résidence evil par exemple...
Aec les ventes, s'ils font un 2, ils vont devoir voir plus grand et investir plus. Quitte à se planter et couler ... C'est un peu une "loi" du marché.
pourtant ils ont justement annoncer ne pas vouloir grossir, et continuer a faire du AA et rester sur ce créneau, et c'est justement pour ca qu'ils ont de grande chance de rester en vie...
il suffit de voir falcom qui ne fait que du AA depuis 40 ans et qui est toujours bien la comparer a d'autre studio qui se sont fait soit racheter soit on du fusionner pour survivre...
Il y a également les fausses nouvelles franchises du type Elden Ring qui n'est qu'un Dark soul 4 masqué (hormis le monde ouvert, je ne vois pas vraiment de différence, idem pour Bloodborn).
sont que se sont des jeux bien différent déja par leur structure, leur scénario, et leur progression... alors leur genre est identique mais les regrouper sur un seul point ca serait la même chose de dire que clair obscur est un final fantasy ce qu'il n'est pas... donc non, elden ring n'est ni un dark soul, ni un blood born, mais un jeu partageant le genre...
Comme on peut dire que Metaphor est un spin off de Persona (qui est déjà de base un spin off de Shin megami tensei).
bein en vrai la non plus, si ca avait été un persona dans sa structure, il aurait eu plus de succès, le point est qu'il ont essayer de mélanger les genre et qu'au final ca n'a pas si bien marché, car une structure ca a besoin d'un équilibre bien réfléchi, ce que métaphor n'arrive pas a mettre en place...
Que dire de SE ? Entre le remaster d'un énième drgon quest ou d'un final fantasy (qui doit avoir plus d'une centaine de jeux au compteur).
le soucis de square est autre, comme l'a expliquer le créateur des dernier dragon quest qui c'est barré il y a 2 ans, le soucis de square enix c'est d'avoir voulu copier ce qui était "tendance" en occident et de l'appliquer a ses jeux... et c'est d'ailleurs pour ca que ca ce plante a chaque fois, ces dernier temps justement, parce que aujourd'hui ff ce n'est plus ff...
Ils avaient tenté Forspoken, mais on a vu ce que ça a donné. Ils l'auraient appeler "Final fantasy forspoken" ça serait surement mieux vendu avec exactement le même contenu.
ca aurait fait le même bide, pour les même raison, voir il aurait encore surement moins bien vendu, car le changement de nom donnait au moins un aspect nouveauté...
Le jeu vidéo reste un média d'offre et de demande. Et le public ne veut que des noms connus.
encore une fois tout démontre le contraire, quel sont les jeux qui ont bien marché dernièrement , clair obscur, une nouvelle ip, elden ring, une nouvelle ip, baldur gate 3 un ip qui n'a plus sortit de titre numéroté depuis plus de 25 ans...
et a coté de ca, on peut voir justement que les noms connu commence a chuter, que se soit diablo dont le 4 est déja au oubliette, les spiderman dont les vente ont diminué de moitié entre le 1 et le 2,même le prochain ghost of yotei dont je prédis un succès mitigé...
donc non les joueurs veulent justement du changement et ca se voit...
N'oublions pas que le jeu le plus attendu n'est pas une nouvelle licence prometteuse mais GTA 6... après combien d'années du 5 ? Quand rockstar retantera un LA noire ou un Bully.
LA noir n'a pas été un franc succès, si on l'a survendu a l'époque, soyons franc il était pas terrible... et même gta 6 même s'il se vendra très bien n'est pas sur du tout de rattraper le succès du 5, on peut aussi citer starfield qui étant un AAA de bethesda n'a pas réussi a toucher les gens...
Alors oui sur ce site, on entendra peut être un discours différent mais êtes vous représentatifs du marché ? Très certainement pas.
sauf que ton discours n'est déja plus représentatif du marché non plus, il y a 15 ans j'aurais été d'accord, mais plus depuis 2020...
Il y a actuellement 3 points qu'il faut prendre en compte aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe dans le jv...
1 ) le jeu video (console) n'attire plus les jeunes qui préfère soyons franc tirer du gatcha des minette dénudée sur les jeux mobile (comme en témoigne les ventes astronomique des jeux du genre, et de l'autre coté l'augmentation constante de la moyenne d'age des joueurs consoles
2) le prix des jeux qui a triplé voir quadruplé voir plus en 4 gen (en comptant les dlc/microtransaction)... et qui décourage grand nombre de joueurs
3) le marché actuel sur console qui est dominé par soit les AAA fadasse qui pour minimiser les risques sortent soit des remaster, soit des jeux sans aucune prise de risque d'un coté, soit les indés poubelle mondiale du jeux video si on enlève 5 - 10 exception qui sont noyé dans un océan de merde sans nom, qui comme je dis dilue les ventes, la visibilité et sont la principale cause de la non prise de risque des AAA...
d'ailleurs quand un jeu ne fait pas partie de ces 2 premier point ca en fait souvent un succès... comme le démontre les ventes croissante des AA depuis quelque années...
Le grand public carbure à base de GTA, EA FC, CAll of, Assassin's creed etc...
bein pas vraiment comme le démontre l'action et les finance d'ubisoft
les vente de call of qui a atteint son plafond de verre a 30 millions de joueurs... et même fifa qui tourne entre 10 et 20 millions aujourd'hui...
le grand publique aujourd'hui c'est plutot mario kart, fortnite, roblox et ligue of legend et les gatcha précédemment citer...
ceux que tu cites, c'est les boomer du grand publique, plus le grand publique actuel
Scénario ? Ok si tu fais parti des hurluberlus qui viennent soutenir qu'il y a un vrai scénario dans les dark soul, je préfère couper court à la conversation, on est tous très occupés.
Concernant la structure... il y a un open world ... sinon tous les modèles se ressemble. Même l'outil de création de personnage (qui fait tres ps2/3) est quasi identique. Si tu le refuses, on est sur du fanatisme.
"bein en vrai la non plus, si ca avait été un persona dans sa structure, il aurait eu plus de succès"
Bah selon ma théorie s'il s'était appelé "Persona : Metaphor re fantazio", il AURAIT eu plus de succès... c'est là tout mon propos.
"ca aurait fait le même bide, pour les même raison, voir il aurait encore surement moins bien vendu, car le changement de nom donnait au moins un aspect nouveauté..."
Tu n'en sais rien, comme je n'en sais rien. Ce que je vois c'est que dragon age 16 était attendu car il s'appellait "final fantasy 16".
encore une fois tout démontre le contraire, quel sont les jeux qui ont bien marché dernièrement , clair obscur, une nouvelle ip, elden ring, une nouvelle ip, baldur gate 3 un ip qui n'a plus sortit de titre numéroté depuis plus de 25 ans...
Elden ring = dark soul 4 donc en rien nouvelle IP. Clair obscur, on n'est pas non plus sur un record de vente, bg3 ? Tu n'as pas 40 ans toi pour dire ça ... car si le jeu était attendu c'est grâce au légendaire BG2. SI le jeu était sorti sous un autre titre, le buzz n'aurait pas été aussi énorme.
LA noir n'a pas été un franc succès, si on l'a survendu a l'époque, soyons franc il était pas terrible...
La noire est un tres bon jeu le problème et que certains y voyaient un GTA like alors que c'était plus un point n click actualisé
Non mais vraiment pas ... les league of legend etc... c'est considéré comme du gros jeu de geek ! Faut revoir ta définition de grand public hein ... gamers ce n'est pas grand public. Mario kart oui c'est grand public. Mais tes gatcha vraiment pas.
Grand public c'est candy crush.
Grand public c'est le jeu dont tu parles à un mec qui aime "bof les jeux vidéos" mais celui ci, il l'a.
scénario ou lore c'est la même chose, je sais que tu n'as pas l'esprit ouvert mais fait un effort, un gosse de 6 ans comprendrait mieux que toi...
Concernant la structure... il y a un open world ... sinon tous les modèles se ressemble. Même l'outil de création de personnage (qui fait tres ps2/3) est quasi identique. Si tu le refuses, on est sur du fanatisme.
bein non, l'outil de création de personnage ce n'est pas du gameplay , déja donc ca ne rentre pas dans la structure, et non tous les modèle ne se ressemble pas, déja dans elden ring c'est basé sur un système de donjon ce qui n'est pas le cas des souls, ensuite tu a un monde ouvert donc ca fait déja 2 des charactéristique principale qui le différencie des souls et en fait dans ca structure quelque chose de totalement différent, mais bon si tu n'es pas capable de comprendre ca , c'est en effet du fanatisme...
Bah selon ma théorie s'il s'était appelé "Persona : Metaphor re fantazio", il AURAIT eu plus de succès... c'est là tout mon propos.
bein justement ta théorie est fausse , la preuve ff16 c'est planter alors qu'il portait le nom FF... et persona fonctionne aujourd'hui mieux que shin mégami tensei, alors qu'il a justement perdu aujourd'hui l’appellation shin megami tensei
Tu n'en sais rien, comme je n'en sais rien. Ce que je vois c'est que dragon age 16 était attendu car il s'appellait "final fantasy 16".
je ne comprend pas ce que tu veux dire, mais FF16 est un énorme bide, alors qu'il s'appelait ff16 oui ca va plutot donc dans mon sens donc...
Elden ring = dark soul 4 donc en rien nouvelle IP.
ca c'est juste dans tes fantasmes, c'est une nouvelle ip, un nouveau lore, une nouvelle structure... de la même manière qu'un persona était une nouvelle ip de la saga shin megami, avec lui aussi une nouvelle structure, un nouveau lore, et les 2 ont un bestiare commun, mais sont 2 jeux totalement différent....
Tu n'as pas 40 ans toi pour dire ça ... car si le jeu était attendu c'est grâce au légendaire BG2. SI le jeu était sorti sous un autre titre, le buzz n'aurait pas été aussi énorme.
41 exactement, mais le légendaire BG2 est sortit en 2000 soit il y a 25 ans (je vois pas en quoi ce que j'ai dis est faux), et donc justement une très grosse partie du grand publique n'a jamais toucher au jeu... vu qu'il faut avoir au moins 35 ans pour y avoir déja jouer, donc ce n'est pas pour son nom qu'il a vendu, c'est surtout parce que derrière, il y a les divinity qui eux sont des jeux a succès et très apprécié et que Larian a su se faire un nom sur la qualité de ses jeux, d'ailleurs il se serait appeler divinity 3, ils aurait surement fait le même score pour reprendre tes dires
La noire est un tres bon jeu le problème et que certains y voyaient un GTA like alors que c'était plus un point n click actualisé
ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un jeu plus que moyen, avec une interface de l'enfer, un gameplay et une technique non maitriser et mais qui a surtout été surcoté par la presse...
Non mais vraiment pas ... les league of legend etc... c'est considéré comme du gros jeu de geek ! Faut revoir ta définition de grand public hein ... gamers ce n'est pas grand public. Mario kart oui c'est grand public. Mais tes gatcha vraiment pas.
mais qui a plus de joueurs que GTA5 (vu qu'il a dépassé les 300 millions de joueurs) , faut que tu revoie TA définition de grand publique ,hein...
Mario kart oui c'est grand public. Mais tes gatcha vraiment pas.
je pense qu'en vrai, tu ne sais même pas de quoi tu parles, va voir ce que veut dire grand publique parce que la on est au fond de l'abime... les gatcha game c'est courrament plus de 150 million de joueurs
Honor of Kings 100 M+ DAU (2020), 154 M MAU (2024)
Peace Elite 80 M MAU (2021), 69,6 M MAU (2024)
Anipop 61,3 M MAU (2024)
CrossFire Mobile 70 M MAU (2021)
Fantasy Westward Journey 60 M MAU (2021)
Love and Deepspace 50 M utilisateurs actifs (2024)
MAU (joueur actif mensuel)
league of legend
2024 : 132 millions
2023 : 151 millions
2022 : 152 millions
il dépassent tous le dernier fifa + call of (combiné)...
alors oui candy crush est aussi un jeu bien plus grand publique que call of ou fifa aussi...
ca, http://www.youtube.com/watch?v=Vn8tb8z465s&t=26s
, ca fait le double de call of 6... le double
Grand public c'est le jeu dont tu parles à un mec qui aime "bof les jeux vidéos" mais celui ci, il l'a.
qu'est ce qui faut pas lire comme connerie..., grand publique c'est a dire un jeu qui se vend/joue globalement bien plus que les autres...
donc ton call of a 30 millions d'exemplaire face a un jeu qui fait 60 voir 150 millions de joueurs actif , bein il pleure
un wutering wave ou Goddess of Victory: Nikke ca fait le score d'un call of aujourd'hui ,c'est une réalité
bein ils sont joué aussi aujourd'hui même s'il sont médiocre, ff15 a fait 10 millions de vente, et ff16 3 millions, si ces jeux était sortit a l'époque de la ps1 avec les graphique de l'époque ils aurait donc faite ff15 aurait quand même dépassé 1 millions de vente et ff16 aurait fait 500 000 vente , ce qui aurait au vu du bugjet alloué pour leur développement été un échec pour les 2 même a l'époque