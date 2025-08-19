profile
Bubsy est de retour en 4D


Bubsy est de retour, et cette fois-ci en 4D ! Rejoignez notre vieil ami alors qu'il bondit de planète en planète pour affronter les Woolies et un nouvel ennemi mortel, les BaaBots.
Développé par Fabraz, Bubsy 4D arrive prochainement !
https://www.youtube.com/watch?v=H4bq6P8e5gk&ab_channel=Atari
    posted the 08/19/2025 at 06:10 PM by yanssou
    comments (4)
    ippoyabukiki posted the 08/19/2025 at 06:26 PM
    Comme d'hab avec les doublages anglais : à vomir.
    On est presque sur la voix de trou de bal du mec des nintendo direct pour l'occident
    kikoo31 posted the 08/19/2025 at 06:31 PM
    Qui a demandé son retour ?qui?
    marcelpatulacci posted the 08/19/2025 at 06:33 PM
    kikoo31
    sadagast posted the 08/19/2025 at 06:50 PM
    JDG va être content, tiens ????
