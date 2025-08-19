accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
21
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
800
visites since opening :
1605506
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Bubsy est de retour en 4D
Bubsy est de retour, et cette fois-ci en 4D ! Rejoignez notre vieil ami alors qu'il bondit de planète en planète pour affronter les Woolies et un nouvel ennemi mortel, les BaaBots.
Développé par Fabraz, Bubsy 4D arrive prochainement !
https://www.youtube.com/watch?v=H4bq6P8e5gk&ab_channel=Atari
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 08/19/2025 at 06:10 PM by
yanssou
comments (
4
)
ippoyabukiki
posted
the 08/19/2025 at 06:26 PM
Comme d'hab avec les doublages anglais : à vomir.
On est presque sur la voix de trou de bal du mec des nintendo direct pour l'occident
kikoo31
posted
the 08/19/2025 at 06:31 PM
Qui a demandé son retour ?qui?
marcelpatulacci
posted
the 08/19/2025 at 06:33 PM
kikoo31
sadagast
posted
the 08/19/2025 at 06:50 PM
JDG va être content, tiens ????
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
On est presque sur la voix de trou de bal du mec des nintendo direct pour l'occident