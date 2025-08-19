[pos=centre]
ratchet > blog
Harry Potter: Voici la nouvelle famille Weasley !
Petit article du soir concernant la série avec un visuel des enfants de la famille Weasley, du roux partout !

    posted the 08/19/2025 at 05:55 PM by ratchet
    comments (11)
    kevinmccallisterrr posted the 08/19/2025 at 06:06 PM
    Il en manque 3
    cyr posted the 08/19/2025 at 06:09 PM
    C'est leur vrai couleur de cheveux ou teinture?

    Si c'est leur vrai couleurs le casting a etais fait selon une spécificités physique, qui a empêcher d'autre personne de se présenter........
    Discrimination ?

    En vrai je m'en fou, j'essayer d'être woke...et bordel c'est pas beau.
    aozora78 posted the 08/19/2025 at 06:11 PM
    ça manque d'âme.
    akinen posted the 08/19/2025 at 06:12 PM
    Ils ont la peau de roux pure souche d’origine royale.

    Je valide pour cette licence que… Non m’en fiche aussi
    djfab posted the 08/19/2025 at 06:15 PM
    aozora78 : lol mais qu'est ce que tu racontes, c'est même pas encore la série !
    heracles posted the 08/19/2025 at 06:17 PM
    https://www.youtube.com/shorts/Byd6oMGPU1M
    aozora78 posted the 08/19/2025 at 06:22 PM
    djfab réfléchis bien
    spontexes posted the 08/19/2025 at 06:28 PM
    aozora78 Pourriture!!!
    kikoo31 posted the 08/19/2025 at 06:29 PM
    Je vais tous te les faire courir ,ces rouquins !
    shambala93 posted the 08/19/2025 at 06:39 PM
    Peut-être que c’est la photo mais Ron a les yeux bleus clairs dans les livres
    thejoke posted the 08/19/2025 at 07:11 PM
    "Gingers do have souls"
