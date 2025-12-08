profile
Borderlands 4
name : Borderlands 4
platform : PC
editor : Take Two Interactive
developer : Gearbox Software
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
grazou
grazou
grazou > blog
Borderlands 4 annonce 30 milliards d’armes
Suite au communiqué de presse de EPIC GAMES hier, Borderlands 4 disposera de 30 Milliards d'armes, du jamais vu lol !

Le directeur artistique Adam May affirme que Borderlands 4 propose plus de trente milliards d'armes. Oui, trente milliards.


Source Epic Games
https://store.epicgames.com/en-US/news/borderlands-randy-pitchford-interview-borderlands-4?s=09
INFINITY AREA - https://infinity-area.com/article/borderlands-4-proposera-30-milliards-d-armes-des-son-lancement
    tags : borderlands 4
    posted the 08/12/2025 at 10:27 PM by grazou
    comments (17)
    zekk posted the 08/12/2025 at 10:31 PM
    plistter posted the 08/12/2025 at 10:38 PM
    Combien générées par I.A !?
    misterwhite posted the 08/12/2025 at 10:38 PM
    Complètement a chier ce système de génération aléatoire. Je préfère 30 armes travaillés que des milliards a chier.
    Ça me rappel starfield et ses milliers de planète de merde procédurale, quelle horreur.
    zampano posted the 08/12/2025 at 10:42 PM
    Cette purge en puissance! Même avec ce genre de nombre ils te trouveront le moyen de t’en vendre sur le store.
    ducknsexe posted the 08/12/2025 at 10:46 PM
    Quand t achete le jeu il offre une AK-47
    grazou posted the 08/12/2025 at 10:51 PM
    plistter Pas faux ^^, sa reste à voir.. sa sent que l'on va avoir une arme qui nous plait qu'il vont nous squid en deux deux
    slad posted the 08/12/2025 at 11:11 PM
    Il y a une vingtaine d'armes seulement dans Bloodborne et il dégomme tout ce qui a existé jusque là en terme de feeling et d'attachement à une arme.
    shambala93 posted the 08/12/2025 at 11:16 PM
    slad
    Faut quand même pas exagérer.
    vyse posted the 08/12/2025 at 11:18 PM
    misterwhite cetait pas procédural c'est ca le pire, elles ont toutes été designées a la main..pour au final rien a ce que ca ressemble a de la merde procédural..
    syoshu posted the 08/12/2025 at 11:19 PM
    On peut leurs faire confiance la dessus, les armes sont plutot réussie en generale dans les Borderlands, certaines sont vraiment fun à utiliser. Bcp sont plutot moyenne, mais c'est le cas dans tous les jeux où il faut looter pour avoir des equipements/armes

    Ici le nombre monte encore plus haut car on pourra équiper des pieces d'autres constructeurs sur ses armes.
    akiru posted the 08/12/2025 at 11:29 PM
    J'aurai préféré une seule arme incroyable que 30 milliards merdiques
    lz posted the 08/12/2025 at 11:34 PM
    Le premier AAAAAAAAA de l'histoire
    arquion posted the 08/12/2025 at 11:44 PM
    c'est simplement à cause des perks sur les armes, rien de plus...
    Vu le nombre de perks au total, leur nombres sur une même arme, leur stats qui doit différer, le nombre d'arme différentes etc etc
    Et au final les 30 Milliards sont vites atteint.
    tint134 posted the 08/13/2025 at 12:19 AM
    Trop, c’est comme pas assez.
    grazou posted the 08/13/2025 at 12:30 AM
    lz AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    altendorf posted the 08/13/2025 at 12:32 AM
    Oui bah toujours plus....
    alozius posted the 08/13/2025 at 01:00 AM
    Quelle horreur….
    J’annonce, ce jeu n’arrivera pas à la cheville d’un fps tel que Bioshock 1 qui lui ne comptait pas + de 6-7 armes il me semble.
