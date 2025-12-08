Suite au communiqué de presse de EPIC GAMES hier, Borderlands 4 disposera de 30 Milliards d'armes, du jamais vu lol !
Le directeur artistique Adam May affirme que Borderlands 4 propose plus de trente milliards d'armes. Oui, trente milliards.
Source Epic Games
https://store.epicgames.com/en-US/news/borderlands-randy-pitchford-interview-borderlands-4?s=09
Ça me rappel starfield et ses milliers de planète de merde procédurale, quelle horreur.
Faut quand même pas exagérer.
Ici le nombre monte encore plus haut car on pourra équiper des pieces d'autres constructeurs sur ses armes.
Vu le nombre de perks au total, leur nombres sur une même arme, leur stats qui doit différer, le nombre d'arme différentes etc etc
Et au final les 30 Milliards sont vites atteint.
J’annonce, ce jeu n’arrivera pas à la cheville d’un fps tel que Bioshock 1 qui lui ne comptait pas + de 6-7 armes il me semble.