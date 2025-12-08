profile
HELL is US
name : HELL is US
platform : Playstation 5
editor : Nacon
developer : Rogue Factor
genre : action-aventure
other versions : PC Xbox Series X -
Hell Is Us : Demo dispo sur console


La demo est dispo sur consoles , et met en avant son gameplay ainsi que le premier chapitre de son histoire.

Le titre sera disponible le 4 septembre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=ZjE4DFPD64M&ab_channel=PlayStation
    tripy73
    posted the 08/12/2025 at 02:15 PM by yanssou
    comments (1)
    blacksad6 posted the 08/12/2025 at 02:30 PM
    Pas terrible. Fini la demo apres 1h25. Ils auraient du la faire un peu plus longue car la 1ere zone et le gameplay so far est vraiment pas terrible du tout.
    A mon avis le genre de jeu qui d'ici janvier sera à 25eu partout
