profile
roxloud
name :
HELL is US
platform :
Playstation 5
editor :
Nacon
developer :
Rogue Factor
genre :
action-aventure
other versions :
PC
Xbox Series X
-
yanssou
Hell Is Us : Demo dispo sur console
La demo est dispo sur consoles , et met en avant son gameplay ainsi que le premier chapitre de son histoire.
Le titre sera disponible le 4 septembre sur Ps5 , Xbox Series et Pc.
https://www.youtube.com/watch?v=ZjE4DFPD64M&ab_channel=PlayStation
posted the 08/12/2025 at 02:15 PM by yanssou
yanssou
comments (1)
1
)
blacksad6
posted
the 08/12/2025 at 02:30 PM
Pas terrible. Fini la demo apres 1h25. Ils auraient du la faire un peu plus longue car la 1ere zone et le gameplay so far est vraiment pas terrible du tout.
A mon avis le genre de jeu qui d'ici janvier sera à 25eu partout
