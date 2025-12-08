C'est juste un petit avis donc prenez ça avec légèreté:



Ce qui devait être considéré comme un évènement important est devenu au fil du temps une banale action marketing.



En fait et on va prendre l'exemple de Nintendo car eux ils abusent clairement de la situation et tout logiquement car ils sont un peu les plus grands historiques de l'histoire du JV.



Alors avec la Wii on a eu droit à des packs Zelda pour les 30 ans...puis après pour les 35 ans et maintenant on va avoir droit aux 40 ans...



35 ans ce n'était pas du tout une date symbolique pour justifier quoi que ce soit.



Où est le problème c'est qu'avec la durée des gen de console (même si cela ne veut plus dire grand chose mais classiquement avant on parlait de 5 ou 6 ans).

Donc ben voilà tu te paies un anniversaire à chaque gen de console à chaque fois.



Tous les 10 ans je dirais rien...mais là en fait c'est n'importe quoi puisqu'un jeu a maintenant quasiment 5 ans de dev (sauf les mega AAA)...pour Nintendo c'est quelques même fois moins que ça et qu'ils peuvent décider de retarder leur jeu pour coïncider avec la date anniversaire.



A chaque console on a donc un Mario et un Zelda qui fête son anniversaire.



Je préfère voir un grand anniversaire qui marque quelque chose d'important que de voir débarquez tous les 5 ans un anniversaire qui offrira des goodies bidons (attention la game watch mario et zelda étaient de superbes idées mais marque coup des 30 ou 40 ans pas profiter du moindre anniversaire ).



Si Nintendo existe encore dans 100 ans, ce sera une date symbolique super forte...mais si 5 ans avant tu fêtes les 95 ans...tous les 5 ans affaiblissent l'impact de fêter ce genre d'anniversaire.