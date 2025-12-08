HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 497
visites since opening : 830891
newtechnix > blog
l'anniversaires du JV
C'est juste un petit avis donc prenez ça avec légèreté:

Ce qui devait être considéré comme un évènement important est devenu au fil du temps une banale action marketing.

En fait et on va prendre l'exemple de Nintendo car eux ils abusent clairement de la situation et tout logiquement car ils sont un peu les plus grands historiques de l'histoire du JV.

Alors avec la Wii on a eu droit à des packs Zelda pour les 30 ans...puis après pour les 35 ans et maintenant on va avoir droit aux 40 ans...

35 ans ce n'était pas du tout une date symbolique pour justifier quoi que ce soit.

Où est le problème c'est qu'avec la durée des gen de console (même si cela ne veut plus dire grand chose mais classiquement avant on parlait de 5 ou 6 ans).
Donc ben voilà tu te paies un anniversaire à chaque gen de console à chaque fois.

Tous les 10 ans je dirais rien...mais là en fait c'est n'importe quoi puisqu'un jeu a maintenant quasiment 5 ans de dev (sauf les mega AAA)...pour Nintendo c'est quelques même fois moins que ça et qu'ils peuvent décider de retarder leur jeu pour coïncider avec la date anniversaire.

A chaque console on a donc un Mario et un Zelda qui fête son anniversaire.

Je préfère voir un grand anniversaire qui marque quelque chose d'important que de voir débarquez tous les 5 ans un anniversaire qui offrira des goodies bidons (attention la game watch mario et zelda étaient de superbes idées mais marque coup des 30 ou 40 ans pas profiter du moindre anniversaire ).

Si Nintendo existe encore dans 100 ans, ce sera une date symbolique super forte...mais si 5 ans avant tu fêtes les 95 ans...tous les 5 ans affaiblissent l'impact de fêter ce genre d'anniversaire.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/12/2025 at 09:21 AM by newtechnix
    comments (4)
    masharu posted the 08/12/2025 at 09:41 AM
    Faudrait que Noel soit tous les 10 ans aussi... .
    gasmok2 posted the 08/12/2025 at 09:47 AM
    Ce que tu dis me fait penser un peu aux sorties de film Star Wars.
    A la sortie de la préquelle chaque film était un évènement en soit.

    Aujourd'hui quand un film Star Wars sort tout le monde s'en fout un peu.
    Trop de sorties de films font perdre de la superbe à la franchise, on perd le côté évènementiel.
    syoshu posted the 08/12/2025 at 09:51 AM
    Toutes les licences n'ont pas non plus d'anniversaire. Rien que chez Nintendo, Mario et Zelda oui (Kirby et DK aussi il me semble). Mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu passer un anniversaire pour Animal Crossing, Pikmin, F-Zero ou StarFox
    keiku posted the 08/12/2025 at 09:54 AM
    difficile de fêter l'anniversaire de ce qui est devenu un produit commercial pour grand publique...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo