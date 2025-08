Salut tout le monde,



Ces derniers temps, j'avais totalement déserté le monde du jeu vidéo par manque d'envie. Et puis, l'envie m'est un tout petit peu revenue et j'ai pu jouer à Ori and the blind forest que j'ai beaucoup apprécié.



Je vous écris afin de vous demander votre avis par rapport au second opus : Ori and the will of the wisps car je me demandais s'il apportait vraiment quelque chose de nouveau par rapport au premier. Et, surtout, est-ce qu'il vaut le coup ?



jJe vous remercie d'avance pour vos réponses